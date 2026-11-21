Weil das Tauschverhältnis fix ist, schrumpft mit jedem Dollar, den die Marvell Aktie verliert, auch der Preis für Lumentum. Nach Berechnung von 24/7 Wall St. war das Angebot zum Donnerstagsschluss noch etwa 623 Dollar je Lumentum-Aktie wert, bei Ankündigung waren es rund 1.132 Dollar. Lumentum-Chef Hurlston räumte laut 24/7 Wall St. ein, die Aktionäre seien „nicht glücklich“, verteidigte den Zusammenschluss aber laut Benzinga als „noch kraftvoller“.