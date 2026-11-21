Die Marvell Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Handelssymbol Frankfurt: 9MW, US-Handelssymbol: MRVL, Nasdaq) gehört zu den größten Verlierern der schwärzesten Chipwoche seit Jahren. Laut Yahoo Finance verlor das Papier in der Woche bis zum 20. November 2026 mehr als 20 Prozent. Der Auslöser sitzt aber tiefer als der allgemeine KI-Ausverkauf: Es ist die eigene Rekordübernahme.
Marvell Aktie: 115-Milliarden-Deal wird zum Bumerang – selbst der Partner räumt ein: Die Aktionäre sind nicht glücklich
Die Marvell Aktie hat seit Bekanntwerden der Lumentum-Übernahme fast die Hälfte ihres Werts verloren. Warum der Kursrutsch den Deal selbst verändert – und was am 1. Dezember ansteht.
Der Deal
Warum die Marvell Aktie ihre eigene Übernahme entwertet
Am 2. November kündigte Marvell an, den Optikspezialisten Lumentum vollständig in eigenen Aktien zu kaufen. Lumentum-Aktionäre sollen 4,5 Marvell Aktien je Anteil erhalten, den bisherigen Marvell-Eignern blieben rund 67 Prozent am fusionierten Konzern. Der Abschluss ist erst für das erste Halbjahr 2028 geplant. Schon am Tag der Ankündigung fiel die Marvell Aktie um 12,7 Prozent auf 171,41 Dollar.
Weil das Tauschverhältnis fix ist, schrumpft mit jedem Dollar, den die Marvell Aktie verliert, auch der Preis für Lumentum. Nach Berechnung von 24/7 Wall St. war das Angebot zum Donnerstagsschluss noch etwa 623 Dollar je Lumentum-Aktie wert, bei Ankündigung waren es rund 1.132 Dollar. Lumentum-Chef Hurlston räumte laut 24/7 Wall St. ein, die Aktionäre seien „nicht glücklich“, verteidigte den Zusammenschluss aber laut Benzinga als „noch kraftvoller“.
Am Freitag setzte sich der Abverkauf fort. 24/7 Wall St. sah die Marvell Aktie am Nachmittag bei 122,99 Dollar und damit 49 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat. Lumentum schloss laut Yahoo Finance bei 460,54 Dollar, ein Tagesminus von 13,94 Prozent.
Einordnung
Was für und gegen die Marvell Aktie jetzt spricht
Einordnung der Redaktion: Die Marvell Aktie wird derzeit doppelt bestraft – als KI-Chipwert im Sektor-Ausverkauf und als Käufer, dessen Währung für den Deal täglich an Wert verliert. Der nächste harte Termin sind die Quartalszahlen am 1. Dezember, die Benzinga als wichtigen Prüfstein für den Deal nennt.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Marvell Aktie
Warum fällt die Marvell Aktie so stark?
Zwei Gründe kommen zusammen: der breite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten und die Sorge vor Verwässerung durch die rein in Aktien bezahlte Lumentum-Übernahme.
Wann legt Marvell Zahlen vor?
Laut Benzinga am 1. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Marvell Aktie?
ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, deutsches Kürzel 9MW, US-Handelssymbol MRVL an der Nasdaq.
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