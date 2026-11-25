Warum ist die Marvell-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Der Ausverkauf der KI- und Chipwerte geht weiter. Dazu kommt die geplante Lumentum-Übernahme, die mit eigenen Aktien bezahlt wird und bei fallendem Kurs schwieriger wird.

Wie stark fällt die Marvell Technology Aktie?

Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 9,2 Prozent auf etwa 119,53 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Marvell-Aktie?

Die ISIN lautet US5738741041, die WKN A3CNLD. An der Nasdaq wird die Aktie unter MRVL gehandelt, in Deutschland unter 9MW.