Die Marvell-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Handelssymbol: MRVL an der Nasdaq, deutsches Kürzel: 9MW) fällt am Mittwoch um rund 9,2 Prozent auf etwa 119,53 US-Dollar. Die Marvell Technology Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Verlierern zum Handelsstart. Am 11. November hatte der Kurs noch bei 168,80 Dollar gelegen. Seitdem sind rund 29 Prozent verloren gegangen.
Marvell-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 9 Prozent – der Lumentum-Käufer gerät immer tiefer unter Druck
Die Marvell-Aktie verliert am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart 9,2 Prozent auf 119,53 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Der KI-Ausverkauf trifft den Chipentwickler mitten in der geplanten Übernahme von Lumentum, die er vollständig mit eigenen Aktien bezahlen will.
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Die Gründe für den Kursverlust
KI-Ausverkauf trifft auf Übernahmesorgen
KI-Ausverkauf am zweiten Tag
Chipwerte verloren am Dienstag im Schnitt rund 8 Prozent, heute setzt sich der Ausverkauf fort. Marvell lag schon vorbörslich rund 6 Prozent im Minus.
Die Übernahme wird teurer
Marvell will Lumentum Holdings (ISIN: US55024U1097, WKN: A14WK0, Symbol: LITE) vollständig in eigenen Aktien bezahlen. Je tiefer der Kurs, desto weniger ist das Angebot wert und desto größer die Zweifel, ob der Deal in dieser Form hält.
Inflation und Zinsen
Die Kerninflation lag im Oktober mit 3,3 Prozent über den Erwartungen. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ist zu rund 98 Prozent eingepreist.
Neue Zollpläne
Washington schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern vor.
Einordnung
Ein Deal unter Beobachtung
Mit Lumentum will Marvell zum Komplettanbieter für elektrische und optische Verbindungen in KI-Rechenzentren werden. Nach Abschluss sollen die bisherigen Marvell-Aktionäre rund zwei Drittel des gemeinsamen Konzerns halten. Der Abschluss wird erst im ersten Halbjahr 2028 erwartet. Bis dahin tragen die Aktionäre die Verwässerung und das Risiko langer Kartellprüfungen. In einem Markt, der am KI-Boom zweifelt, wiegt beides schwerer.
Häufige Fragen zur Marvell-Aktie
Warum ist die Marvell-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Der Ausverkauf der KI- und Chipwerte geht weiter. Dazu kommt die geplante Lumentum-Übernahme, die mit eigenen Aktien bezahlt wird und bei fallendem Kurs schwieriger wird.
Wie stark fällt die Marvell Technology Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 9,2 Prozent auf etwa 119,53 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Marvell-Aktie?
Die ISIN lautet US5738741041, die WKN A3CNLD. An der Nasdaq wird die Aktie unter MRVL gehandelt, in Deutschland unter 9MW.
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