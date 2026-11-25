News MRVL aktien bullish Technologie

Marvell Aktie -7,93%: KI-Geschäft vor dem Quartalstest - Oppenheimer kürzt Kursziel um 100 USD!

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 16:31 2 Min.

Oppenheimer kürzt das Marvell-Kursziel um 100 USD und sieht dank KI Chancen auf eine positive Quartalsüberraschung.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Die Marvell-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker: MRVL) fällt um 10,43 USD oder 7,93% auf 121,14 USD. Auch Oppenheimer habe die Erwartungen an den Aktienkurs zurückgeschraubt: In seiner Marvell-Aktienanalyse vom 24. November habe Rick Schafer das Kursziel von 425 auf 325 USD gesenkt und das Rating "outperform" beibehalten. Selbst nach der Kürzung um 100 USD liege das neue Ziel noch 203,86 USD über dem aktuellen Kurs. Das entspräche einem rechnerischen Potenzial von rund 168,3%. Mehr als 50% Wachstum pro Jahr im Netzwerkgeschäft Vor den Quartalszahlen richte Rick Schafer den Blick auf das Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Marvell könnte nach Einschätzung von Oppenheimer an zwei Stellen positiv überraschen: Das Ergebnis für das dritte Geschäftsquartal könnte besser ausfallen als erwartet, und auch beim Ausblick auf das vierte Quartal sehe Rick Schafer Spielraum nach oben. Wie stark Marvell bereits vom Bedarf an Netzwerktechnik profitiere, zeige ein Blick auf die vergangenen fünf Jahre. In diesem Zeitraum sei der Umsatz im Netzwerkgeschäft jährlich um mehr als 50% gewachsen. Für Anleger sei nun entscheidend, wie viel von dieser Dynamik sich in den kommenden Quartalszahlen und in der Prognose des Managements wiederfinde. Vom Investorentag zum niedrigeren Kursziel Noch nach dem Investorentag im Oktober habe Rick Schafer die Präsentation des Managements mit den Worten beschrieben: "Der Tenor war eindeutig optimistisch und übertraf die Erwartungen." Damals habe er sein Ziel von 325 auf 425 USD angehoben. Mit der jüngsten Marvell-Aktienanalyse nehme Oppenheimer genau diesen Schritt zurück. Am positiven Urteil über das operative Geschäft halte Rick Schafer fest: Kursziel 325 USD, Rating "outperform". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – dafür braucht es weder einen KI-Chip noch ein neues Rechenzentrum. Ihr Daumen reicht. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.