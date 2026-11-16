Ein großer Sprung beim Kursziel, aber kein Kaufsignal: Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang hebt das Kursziel für die Marsh-Aktie von 190 auf 215 US-Dollar an und bleibt bei „Hold“. Zum Kurs von 211,43 US-Dollar laut Ratingübersicht bleibt nur ein Abstand von knapp 2 Prozent.
Marsh-Aktie: Kursziel steigt um 25 Dollar – warum Morgan Stanley trotzdem nicht kauft
Marsh hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang hebt das Kursziel für die Marsh-Aktie kräftig an, bleibt aber bei „Hold“ – denn der Kurs liegt schon fast am Ziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Marsh & McLennan Companies, Inc. (Marke: Marsh)
- Handelssymbol
- MRSH (NYSE)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 215 US-Dollar (zuvor 190 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Marsh-Aktie
Beratung boomt – das Maklergeschäft lahmt
Bob Huang erkennt die Fortschritte an. Für eine Kaufempfehlung reicht ihm das Potenzial nicht.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Konzerns, der seit Januar 2026 unter dem Namen Marsh auftritt, um 8 Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um Zukäufe und Währungen betrug das Plus 5 Prozent.
Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 10 Prozent auf 2,03 US-Dollar und lag über den Erwartungen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Starke Beratung
Die Beratungssparte steigerte den Umsatz um 9 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar.
Langsameres Maklergeschäft
Das Versicherungs- und Risikogeschäft wuchs bereinigt nur um 3 Prozent.
Stabile Marge
Die bereinigte operative Marge blieb mit 22,7 Prozent unverändert.
Ausblick bestätigt
Für 2026 erwartet Marsh ein ähnliches bereinigtes Wachstum wie 2025 und eine höhere Marge.
Weiche Preise belasten
Sinkende Versicherungspreise, vor allem in der Rückversicherung, bremsen das Kerngeschäft. Die Kosten für Personal stiegen zugleich.
Der Kurs hat sich dem neuen Kursziel bereits stark genähert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 215 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH): Halten, Kursziel 215,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:10 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:10 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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