Marsh-Aktie: Kursziel steigt um 25 Dollar – warum Morgan Stanley trotzdem nicht kauft

Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Konzerns, der seit Januar 2026 unter dem Namen Marsh auftritt, um 8 Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um Zukäufe und Währungen betrug das Plus 5 Prozent.

Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 10 Prozent auf 2,03 US-Dollar und lag über den Erwartungen.