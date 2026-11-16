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Marsh-Aktie: Kursziel steigt um 25 Dollar – warum Morgan Stanley trotzdem nicht kauft

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Marsh hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang hebt das Kursziel für die Marsh-Aktie kräftig an, bleibt aber bei „Hold“ – denn der Kurs liegt schon fast am Ziel.

Person mit Regenschirm geht im Regen durch eine Passage
Bild: Foto: Dominic Kurniawan Suryaputra / Unsplash
Rating Morgan Stanley (bestätigt)
Hold
Kursziel (zuvor 190 $)
215 $
Kurs 16.11.2026
211,43 $
Abstand zum Kursziel
+1,7 %

Steckbrief

Unternehmen
Marsh & McLennan Companies, Inc. (Marke: Marsh)
Handelssymbol
MRSH (NYSE)
Analyst
Bob Huang
Bank
Morgan Stanley
Rating
Hold (bestätigt)
Kursziel
215 US-Dollar (zuvor 190 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Ein großer Sprung beim Kursziel, aber kein Kaufsignal: Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang hebt das Kursziel für die Marsh-Aktie von 190 auf 215 US-Dollar an und bleibt bei „Hold“. Zum Kurs von 211,43 US-Dollar laut Ratingübersicht bleibt nur ein Abstand von knapp 2 Prozent.

Morgan Stanley zur Marsh-Aktie

Beratung boomt – das Maklergeschäft lahmt

Bob Huang erkennt die Fortschritte an. Für eine Kaufempfehlung reicht ihm das Potenzial nicht.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Konzerns, der seit Januar 2026 unter dem Namen Marsh auftritt, um 8 Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um Zukäufe und Währungen betrug das Plus 5 Prozent.

Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 10 Prozent auf 2,03 US-Dollar und lag über den Erwartungen.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:

  1. Starke Beratung

    Die Beratungssparte steigerte den Umsatz um 9 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar.

  2. Langsameres Maklergeschäft

    Das Versicherungs- und Risikogeschäft wuchs bereinigt nur um 3 Prozent.

  3. Stabile Marge

    Die bereinigte operative Marge blieb mit 22,7 Prozent unverändert.

  4. Ausblick bestätigt

    Für 2026 erwartet Marsh ein ähnliches bereinigtes Wachstum wie 2025 und eine höhere Marge.

Weiche Preise belasten

Sinkende Versicherungspreise, vor allem in der Rückversicherung, bremsen das Kerngeschäft. Die Kosten für Personal stiegen zugleich.

Der Kurs hat sich dem neuen Kursziel bereits stark genähert.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 215 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH): Halten, Kursziel 215,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 20:10 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 20:10 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.