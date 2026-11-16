Während an der Wall Street am Montag die Chipwerte unter Druck stehen, kommt für die Marriott-Aktie Rückenwind von der Analystenseite: Bernstein-Analyst Richard Clarke hat das Kursziel für den weltgrößten Hotelkonzern von 445 auf 479 US-Dollar angehoben und sein Votum „Outperform“ bestätigt. Das berichten übereinstimmend GuruFocus, MarketBeat und Rallies.
Marriott-Aktie: Bernstein-Analyst Richard Clarke bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 479 Dollar
Bernstein hebt das Kursziel für die Marriott-Aktie von 445 auf 479 US-Dollar an und bestätigt das Votum „Outperform“. Zum Eröffnungskurs vom Montag signalisiert das rund 13 Prozent Kurspotenzial – deutlich mehr, als der Analystenkonsens dem Hotelkonzern zutraut.
Steckbrief
- Unternehmen
- Marriott International, Inc.
- Handelssymbol
- MAR (Nasdaq)
- ISIN
- US5719032022
- Analyst
- Richard Clarke
- Bank
- Bernstein (Sanford C. Bernstein)
- Rating
- Outperform
- Kursziel
- 479 USD
Stand: 16.11.2026, Eröffnungskurs Nasdaq, 16.11.2026
Gemessen am Eröffnungskurs von 423,16 US-Dollar an der Nasdaq ergibt sich für die Marriott-Aktie (Symbol: MAR, ISIN: US5719032022) ein Kurspotenzial von rund 13 Prozent. Auf Basis des von GuruFocus genannten Kurses von 427,64 US-Dollar sind es gut 12 Prozent. Die Anhebung um knapp 8 Prozent ist bemerkenswert, weil die Aktie bereits nahe ihrem Jahreshoch notiert.
Das Analystenurteil
Bernstein legt nach – Kursziel jetzt bei 479 Dollar
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Outperform
|Outperform
|Kursziel
|445 USD
|479 USD
|Kurspotenzial (Eröffnung 423,16 USD)
|+5,2 %
|+13,2 %
Mit dem neuen Ziel von 479 US-Dollar setzt sich Bernstein deutlich vom Durchschnitt der Wall Street ab. Laut einer MarketBeat-Auswertung vom Montag liegt das mittlere Kursziel der 27 erfassten Analysten bei nur 399,04 US-Dollar – also sogar unter dem aktuellen Kurs der Marriott-Aktie. Das Konsensurteil lautet „Moderate Buy“: 2 Analysten raten zum starken Kauf, 12 zum Kauf, 12 zum Halten und einer zum Verkauf.
Die neue Bernstein-Studie selbst ist nicht öffentlich zugänglich. GuruFocus zufolge begründet Bernstein die Anhebung sinngemäß mit verbesserten operativen Kennzahlen und einem positiven Trend in der Hotelbranche. Wörtliche Zitate aus der aktuellen Analyse liegen nicht vor.
Rückenwind aus dem Quartal
Was für die Marriott-Aktie spricht
Den fundamentalen Hintergrund liefert das dritte Quartal 2026, das Marriott am 2. November vorgelegt hat. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen und stützen die Argumentation der Optimisten unter den Analysten:
Gewinn über den Erwartungen
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag laut MarketBeat bei 3,02 US-Dollar und damit über der Konsensschätzung von 2,84 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf rund 7 Milliarden US-Dollar.
RevPAR kräftig im Plus
Der weltweite Erlös pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) stieg laut Hotel Dive um 6,5 Prozent, in den USA und Kanada um 7,4 Prozent, international um 4,4 Prozent.
Prognose angehoben
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Marriott nun ein globales RevPAR-Wachstum von 4,5 bis 5 Prozent.
Wachstum aus der Pipeline
Das Netto-Zimmerwachstum betrug 4,6 Prozent, die Projektpipeline erreichte mit rund 634.000 Zimmern einen Rekord. Das Treueprogramm Bonvoy zählt etwa 309 Millionen Mitglieder.
Bereits im April hatte Bernstein-Analyst Clarke laut Investing.com auf das kapitalschonende Geschäftsmodell verwiesen: Damals rechnete er mit sinkenden Netto-Investitionen, weil Marriott einen wachsenden Teil der Ausgaben von Eigentümern erstattet bekommt, und hob seine Schätzung für das jährliche Gewinnwachstum je Aktie von 2026 bis 2030 auf über 15 Prozent an. Das damalige Kursziel lag bei 400 US-Dollar.
Einordnung
Andere Analysten und die Kursreaktion
Bernstein ist mit dem Optimismus nicht allein, aber am oberen Ende. Wells Fargo hatte das Kursziel am 3. November von 426 auf 463 US-Dollar angehoben („Overweight“), Morgan Stanley am 22. Oktober von 384 auf 403 US-Dollar („Overweight“). Die Marriott-Aktie hat sich zuletzt stark entwickelt: Die 50-Tage-Linie liegt laut MarketBeat bei 374,81 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei 360,79 US-Dollar. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 280,99 bis 433,30 US-Dollar, der Börsenwert beträgt rund 109 Milliarden US-Dollar.
Für Dividendenjäger: Marriott zahlt eine Quartalsdividende von 0,73 US-Dollar; der Ex-Tag ist der 19. November, ausgezahlt wird am 31. Dezember.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein (Sanford C. Bernstein), Analyst Richard Clarke. Die Originalstudie datiert vom 16.11.2026; frühester belegter Zeitpunkt der Veröffentlichung ist eine Meldung von GuruFocus vom 16.11.2026, 10:41 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 479 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: bernsteinresearch.com/CMSObjectBR/disclosures.pdf. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Marriott International, Inc. (MAR): Kaufen, Kursziel 479,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Analyst Richard Clarke) vom 16.11.2026, 16:41 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 19:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 19:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein (Analyst Richard Clarke).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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