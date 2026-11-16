Marriott-Aktie: Bernstein-Analyst Richard Clarke bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 479 Dollar

Bernstein ist mit dem Optimismus nicht allein, aber am oberen Ende. Wells Fargo hatte das Kursziel am 3. November von 426 auf 463 US-Dollar angehoben („Overweight“), Morgan Stanley am 22. Oktober von 384 auf 403 US-Dollar („Overweight“). Die Marriott-Aktie hat sich zuletzt stark entwickelt: Die 50-Tage-Linie liegt laut MarketBeat bei 374,81 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei 360,79 US-Dollar. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 280,99 bis 433,30 US-Dollar, der Börsenwert beträgt rund 109 Milliarden US-Dollar.

Für Dividendenjäger: Marriott zahlt eine Quartalsdividende von 0,73 US-Dollar; der Ex-Tag ist der 19. November, ausgezahlt wird am 31. Dezember.