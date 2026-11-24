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Marathon Petroleum Aktie: Schwächere Raffineriemargen drücken Citi-Kursziel auf 415 USD

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 18:48 2 Min.

Citi kürzt das Kursziel für Marathon Petroleum um 103 USD, weil die Bank mit niedrigeren Raffineriemargen rechnet.

Bild: Zbynek Burival / Unsplash

Citi streicht 103 USD vom Kursziel für Marathon Petroleum. Die Aktie des US-Raffineriebetreibers (ISIN: US56585A1025, WKN: A1JEXK, Ticker: MPC) verliert heute 6,16 USD oder 1,72% auf 351,53 USD. In der am 23. November gemeldeten Marathon Petroleum-Aktienanalyse senkt Citi-Analyst Vikram Bagri sein Kursziel von 518 auf 415 USD. Das ist ein Abschlag von 19,9%. Am Rating "neutral" hält Citi fest. Was an jedem verarbeiteten Barrel hängen bleibt "Unser Kursziel sinkt auf 415 USD je Aktie, weil wir auf Basis aktualisierter Rohstoffpreisannahmen künftig mit niedrigeren Margen rechnen", heißt es im Modellupdate von Citi (aus dem Englischen übersetzt). Für einen Raffineriebetreiber wie Marathon Petroleum kommt es darauf an, wie sich die Einkaufspreise für Rohöl im Verhältnis zu den erzielbaren Preisen für Benzin, Diesel und andere Produkte entwickeln. Wird der Abstand kleiner, bleibt bei gleichen Verarbeitungskosten je Barrel weniger übrig. Genau hier setzt die Marathon Petroleum-Aktienanalyse an: Mit den neuen Preisannahmen fällt die erwartete Marge im Modell von Citi geringer aus. Das erklärt, warum die Bank ihre Bewertung um fast ein Fünftel zurücknimmt. Wie viel Spielraum das Kursziel 415 USD noch lässt Beim aktuellen Kurs von 351,53 USD liegt das neue Ziel noch 63,47 USD entfernt. Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 18,1%. Für Anleger sind damit beide Aussagen von Citi relevant: Vikram Bagri traut der Aktie eine Erholung zu, bleibt mit dem Rating "neutral" angesichts der schmaleren Margen aber zurückhaltend. Teilen Sie den Artikel mit den Freunden, die an jeder Tankstelle den Preis vergleichen. Diesmal können sie ausrechnen, was auf der anderen Seite der Zapfsäule hängen bleibt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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