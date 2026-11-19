Das gehört zur Ehrlichkeit dieser Geschichte: Marathon und Riot sind keine Gewinner der Krise. Die Marathon Aktie hatte am 16. November bei 6,53 Dollar rund 7 Prozent verloren und stand am 17. November bei 6,55 Dollar, 13 Prozent unter dem Stand vor einem Monat (24/7 Wall St.). Der Tagesgewinn vom Mittwoch macht davon wenig wett. Eine Einschätzung der Redaktion: Gegenbewegungen nach starken Abschlägen, Umschichtungen innerhalb der Krypto-Aktien und ein wechselnder Blick auf die Gewinne der Miner dürften eine Rolle spielen, ein Beleg dafür liegt in den Quellen dieses Laufs nicht vor.