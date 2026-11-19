Die Marathon Aktie (MARA Holdings, Ticker MARA, ISIN US5657881067) und die Riot Aktie (Riot Platforms, Ticker RIOT, ISIN US7672921050) laufen gegen den Bitcoin Kurs: Am Mittwoch um 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) stieg die Marathon Aktie um 2 Prozent auf 6,52 Dollar und die Riot Aktie um 4 Prozent auf 17,65 Dollar, während die Strategy Aktie 4 Prozent auf 92,64 Dollar verlor (24/7 Wall St.). Der Bitcoin Kurs lag in der Nacht bei 63.039 Dollar (CoinGecko, 04:54 Uhr MEZ), 15,1 Prozent weniger als vor einer Woche.
Marathon Aktie und Riot Aktie: Bitcoin fällt auf 63.000 Dollar, die Miner steigen – wie lange hält der Gegentrend?
Während der Bitcoin Kurs in der Nacht auf rund 63.000 Dollar fällt und die Strategy Aktie 4 Prozent verliert, legen die Bitcoin-Miner Riot Platforms (plus 4 Prozent) und MARA Holdings (plus 2 Prozent) zu. Was die Marathon Aktie und die Riot Aktie jetzt antreibt, was belegt ist und was nicht.
Nachtbilanz 6 Uhr
Warum steigen Bitcoin-Miner, wenn der Bitcoin Kurs fällt?
Einen belegten Auslöser für den Gegentrend nennen die Quellen nicht. Die Bewegung ist klein, und sie ist ein Tagesausschlag von nur wenigen Prozent nach einem schwachen Monat.
Das gehört zur Ehrlichkeit dieser Geschichte: Marathon und Riot sind keine Gewinner der Krise. Die Marathon Aktie hatte am 16. November bei 6,53 Dollar rund 7 Prozent verloren und stand am 17. November bei 6,55 Dollar, 13 Prozent unter dem Stand vor einem Monat (24/7 Wall St.). Der Tagesgewinn vom Mittwoch macht davon wenig wett. Eine Einschätzung der Redaktion: Gegenbewegungen nach starken Abschlägen, Umschichtungen innerhalb der Krypto-Aktien und ein wechselnder Blick auf die Gewinne der Miner dürften eine Rolle spielen, ein Beleg dafür liegt in den Quellen dieses Laufs nicht vor.
Wie stark hängt die Marathon Aktie am Bitcoin Kurs?
Die Umsätze von Mining-Unternehmen entstehen aus gewonnenen Bitcoin, bewertet zum Marktpreis. Fällt der Bitcoin Kurs, sinkt der Umsatz je Coin, die Kosten für Strom und Rechenzentren bleiben. Bei MARA zeigte sich das im dritten Quartal: Der Umsatz fiel laut 24/7 Wall St. um 94,8 Millionen Dollar, weil der durchschnittliche Preis je geminter Einheit Bitcoin um 37 Prozent sank. Bitcoin steht inzwischen 50 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar (CryptoTicker, 19.11.). Ein Bitcoin Kurs auf diesem Niveau belastet die Margen der Miner damit stärker als in der Zeit der Höchststände. Das ist rechnerische Logik, kein Prognoseurteil.
Wie reagieren Strategy Aktie und Coinbase Aktie im Vergleich?
Zur gleichen Zeit gab die Coinbase Aktie (Ticker COIN) 0,3 Prozent auf 114,71 Dollar nach, die Strategy Aktie (Ticker MSTR) 4 Prozent auf 92,64 Dollar. Die Strategy Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 38 Prozent im Minus und hält 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar. Sie ist damit der direkteste Hebel auf den Bitcoin Kurs, die Miner dagegen hängen an Produktionskosten und Hashleistung, Coinbase am Handelsvolumen.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung am Tag
|Riot Platforms (RIOT)
|17,65 USD
|+4 %
|MARA Holdings (MARA)
|6,52 USD
|+2 %
|Coinbase (COIN)
|114,71 USD
|-0,3 %
|Strategy (MSTR)
|92,64 USD
|-4 %
Alle Kurse an der Nasdaq in US-Dollar, Stand 18.11., 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ). MARA-Veränderung 17.11. in einem Monat.
Quelle: 24/7 Wall St.
Was beobachten Anleger bei Marathon Aktie und Riot Aktie?
Drei Größen entscheiden: der Bitcoin Kurs und die Unterstützung um 62.000 Dollar, die Fed-Entscheidung am 8. und 9. Dezember und die Frage, ob der Gegentrend bei weiteren Kursverlusten anhält. Im Fokus stehen außerdem der Dollar, der laut KuCoin ein 19-Monats-Hoch erreicht hat, und die ETF-Flows: Die Bitcoin-ETFs verzeichneten im November nach Farside-Daten rund 2,6 Milliarden Dollar Abflüsse.
Häufige Fragen zur Marathon Aktie und Riot Aktie
Warum steigen die Marathon Aktie und die Riot Aktie trotz fallendem Bitcoin Kurs? Einen belegten Auslöser gibt es nicht. Die Bewegung von 2 und 4 Prozent folgte auf einen schwachen Monat.
Wie stark hängt die Marathon Aktie am Bitcoin Kurs? Der Umsatz entsteht aus gewonnenen Bitcoin. Fällt der Bitcoin Kurs, sinken die Erlöse je Coin; bei MARA fiel der Umsatz im dritten Quartal laut 24/7 Wall St. um 94,8 Millionen Dollar.
Was bedeutet eine Marathon Prognose in dieser Lage? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab. Als Orientierung dient der Bitcoin Kurs und die Marke um 62.000 Dollar, die Marktbeobachter nennen.
Wie unterscheiden sich Miner und Strategy Aktie? Miner erzeugen Bitcoin mit Strom und Rechnern, Strategy kauft Bitcoin und finanziert sie über Kapitalmaßnahmen.
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