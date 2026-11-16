MARA-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 10 Dollar

Im dritten Quartal fiel der Umsatz um 35 Prozent auf 164,2 Millionen US-Dollar. Grund war ein um 37 Prozent niedrigerer durchschnittlicher Bitcoin-Preis.

Der Gewinn stieg dennoch auf 632,1 Millionen US-Dollar. Das lag vor allem an Buchgewinnen von 885,3 Millionen US-Dollar auf die gehaltenen Bitcoin.