Kaufempfehlung trotz Bitcoin-Schwäche: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die MARA-Aktie, senkt das Kursziel aber von 11 auf 10 US-Dollar. Zum Kurs von 6,78 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 47 Prozent. MARA ist einer der größten börsennotierten Bitcoin-Miner.
MARA-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 10 Dollar
Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von MARA Holdings, senkt das Kursziel aber von 11 auf 10 US-Dollar. Zum Kurs von 6,78 US-Dollar sind das rund 47 Prozent Potenzial. Der Bitcoin-Miner hat seine Bitcoin-Kredite vollständig zurückgezahlt.
Steckbrief
- Unternehmen
- MARA Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- MARA (Nasdaq)
- Analyst
- Patrick Moley
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 10 US-Dollar (zuvor 11 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur MARA-Aktie
Weniger Umsatz, keine Bitcoin-Kredite mehr – Moley bleibt positiv
Patrick Moley senkt sein Kursziel leicht. An der Kaufempfehlung hält er fest.
Im dritten Quartal fiel der Umsatz um 35 Prozent auf 164,2 Millionen US-Dollar. Grund war ein um 37 Prozent niedrigerer durchschnittlicher Bitcoin-Preis.
Der Gewinn stieg dennoch auf 632,1 Millionen US-Dollar. Das lag vor allem an Buchgewinnen von 885,3 Millionen US-Dollar auf die gehaltenen Bitcoin.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley zu lesen ist:
Schulden getilgt
Nach dem Quartal verkaufte MARA 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden US-Dollar und zahlte 750 Millionen US-Dollar an Krediten vollständig zurück.
Aktienrückkauf
MARA plant Aktienrückkäufe von bis zu 500 Millionen US-Dollar.
Mehr Rechenleistung
Die Rechenleistung stieg um 18 Prozent auf 71,2 Exahash pro Sekunde.
Effizienter
Die Kosten je Rechenleistung sanken leicht.
Bitcoin-Preis bleibt entscheidend
Der Umsatz verfehlte die Erwartungen der Analysten. Ohne die Buchgewinne auf Bitcoin wäre das Ergebnis deutlich negativ gewesen.
Ende September verfügte MARA über rund 3,8 Milliarden US-Dollar in Bargeld und Bitcoin.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Patrick Moley. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 10 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
MARA Holdings, Inc. (MARA): Kaufen, Kursziel 10,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.