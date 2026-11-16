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MARA-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 10 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von MARA Holdings, senkt das Kursziel aber von 11 auf 10 US-Dollar. Zum Kurs von 6,78 US-Dollar sind das rund 47 Prozent Potenzial. Der Bitcoin-Miner hat seine Bitcoin-Kredite vollständig zurückgezahlt.

MARA-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 10 Dollar
Bild: Unsplash
Rating Piper Sandler (bestätigt)
Overweight
Kursziel (zuvor 11 $)
10 $
Kurs 16.11.2026
6,78 $
Abstand zum Kursziel
+47,5 %

Steckbrief

Unternehmen
MARA Holdings, Inc.
Handelssymbol
MARA (Nasdaq)
Analyst
Patrick Moley
Bank
Piper Sandler
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
10 US-Dollar (zuvor 11 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Kaufempfehlung trotz Bitcoin-Schwäche: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die MARA-Aktie, senkt das Kursziel aber von 11 auf 10 US-Dollar. Zum Kurs von 6,78 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 47 Prozent. MARA ist einer der größten börsennotierten Bitcoin-Miner.

Piper Sandler zur MARA-Aktie

Weniger Umsatz, keine Bitcoin-Kredite mehr – Moley bleibt positiv

Patrick Moley senkt sein Kursziel leicht. An der Kaufempfehlung hält er fest.

Im dritten Quartal fiel der Umsatz um 35 Prozent auf 164,2 Millionen US-Dollar. Grund war ein um 37 Prozent niedrigerer durchschnittlicher Bitcoin-Preis.

Der Gewinn stieg dennoch auf 632,1 Millionen US-Dollar. Das lag vor allem an Buchgewinnen von 885,3 Millionen US-Dollar auf die gehaltenen Bitcoin.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley zu lesen ist:

  1. Schulden getilgt

    Nach dem Quartal verkaufte MARA 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden US-Dollar und zahlte 750 Millionen US-Dollar an Krediten vollständig zurück.

  2. Aktienrückkauf

    MARA plant Aktienrückkäufe von bis zu 500 Millionen US-Dollar.

  3. Mehr Rechenleistung

    Die Rechenleistung stieg um 18 Prozent auf 71,2 Exahash pro Sekunde.

  4. Effizienter

    Die Kosten je Rechenleistung sanken leicht.

Bitcoin-Preis bleibt entscheidend

Der Umsatz verfehlte die Erwartungen der Analysten. Ohne die Buchgewinne auf Bitcoin wäre das Ergebnis deutlich negativ gewesen.

Ende September verfügte MARA über rund 3,8 Milliarden US-Dollar in Bargeld und Bitcoin.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Patrick Moley. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 10 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

MARA Holdings, Inc. (MARA): Kaufen, Kursziel 10,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:44 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:44 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.