Die MARA Aktie (Ticker MARA, Nasdaq) hat am Dienstag, 24. November, nach Angaben von StocksToTrade gegen 09:40 Uhr New Yorker Zeit (15:40 Uhr MEZ) rund 10 Prozent auf etwa 5,03 Dollar verloren. Einen Schlusskurs nennt unsere Quelle nicht, ebenso wenig einen unternehmensspezifischen Auslöser; die Seite verweist auf den schwächeren Bitcoin und nennt dies ausdrücklich keine gesicherte Ursache. Bitcoin lag am 25. November um 06:50 Uhr MEZ bei 59.105 Dollar (crypto.news) und damit weit unter dem Preis, zu dem MARA zuletzt Coins verkauft hat. Das macht den Bitcoin-Miner zu einem Prüfstein für alle Krypto-Aktien.
MARA Aktie: Kurs nahe 5 Dollar, 13.597 Bitcoin nach Quartalsende verkauft, Rückkauf über 500 Millionen Dollar – wie viel Bitcoin bleibt im Miner?
Die MARA Aktie (Ticker MARA) fiel am 24. November laut StocksToTrade zeitweise um rund 10 Prozent auf etwa 5 Dollar. Der Bitcoin-Miner hat nach dem dritten Quartal 13.597 Bitcoin verkauft, der Umsatz sank um 35 Prozent. Was bedeutet das für Bitcoin und die Krypto-Aktien?
Das große Bild
Wie schlecht waren die Zahlen der MARA Aktie im dritten Quartal?
Der Umsatz sank im dritten Quartal 2026 auf 164,2 Millionen Dollar nach 252,4 Millionen Dollar im Vorjahr, ein Minus von 34,9 Prozent; die Erwartung lag bei 176,1 Millionen Dollar. Hauptgrund ist laut 24/7 Wall St. der um 37 Prozent niedrigere Durchschnittspreis je gemintem Bitcoin. Der Nettogewinn von 632,1 Millionen Dollar (Admirals Markets) kommt aus einem unrealisierten Bewertungsgewinn auf Bitcoin-Bestände von 885,3 Millionen Dollar, nicht aus dem laufenden Mining-Geschäft.
Operativ wuchs MARA: Die Energized Hashrate stieg um 18 Prozent auf 71,2 Exahash pro Sekunde, gemint wurden 24,4 Bitcoin pro Tag nach 23,3 im Vorjahr.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Umsatz Q3 2026
|164,2 Mio. USD
|30.09.2026
|Bitcoin-Bestand
|34.012 BTC
|30.09.2026
|Nach Quartalsende verkauft
|13.597 BTC (rund 1,1 Mrd. USD)
|Nach dem 30.09.
|Liquide Mittel
|946,5 Mio. USD
|30.09.2026
|Rückkaufprogramm
|bis zu 500 Mio. USD
|Nach Quartalsende
Verkäufe nach Quartalsende laut Aktionärsbrief, wiedergegeben von U.Today und Admirals Markets.
Quelle: 24/7 Wall St., Admirals Markets, U.Today
Warum verkauft MARA Bitcoin, und wie viel bleibt übrig?
Nach dem Quartal verkaufte MARA 13.597 Bitcoin zu durchschnittlich rund 81.039 Dollar, zusammen etwa 1,1 Milliarden Dollar. 750 Millionen Dollar flossen in die Rückzahlung Bitcoin-besicherter Kredite; dadurch wurden 17.477 Bitcoin aus Sicherheiten frei. Rechnerisch bleiben von den 34.012 Bitcoin zum 30. September etwa 20.400 übrig (eigene Rechnung, ohne neue Mining-Erträge). Das Unternehmen begründet die Strategie laut Aktionärsbrief mit KI-Infrastruktur, Wandelanleihen und möglichen Rückkäufen.
Der Verkaufspreis von rund 81.000 Dollar liegt klar über dem aktuellen Bitcoin Kurs. Wer früh verkauft hat, steht besser da als ein Halter; für einen Miner mit hohen Kosten ist Liquidität aber auch eine Notwendigkeit. Lookonchain schätzt die Verkäufe in diesem Jahr auf 40.581 Bitcoin, was Zahlen aus der SEC-Meldung (rund 26.984 Bitcoin in den ersten neun Monaten) nicht deckt; die Zeiträume unterscheiden sich.
Wird MARA ein KI-Rechenzentrumsunternehmen?
MARA hat einen vierjährigen Vertrag mit Exaion über 79 Millionen Dollar für GPU-Leistung abgeschlossen, den ersten US-Kunden dieser Sparte. Die Pipeline beziffert das Unternehmen auf über 3 Milliarden Dollar, ist aber nach Angaben von 24/7 Wall St. noch nicht vertraglich zugesagt. Zwei Rechenzentrums-Mietverträge werden bis Jahresende angestrebt, ein Verzug ins Jahr 2027 ist möglich. Das Gaskraftwerk Long Ridge hat die FERC-Genehmigung, der Abschluss wird bis Jahresende erwartet.
Wie bei anderen Bitcoin-Minern, etwa IREN, ist der Wandel vom reinen Bitcoin-Geschäft zur KI-Infrastruktur der zentrale Börsengedanke. Anders als Strategy Aktie oder Coinbase Aktie hängt MARA doppelt an Bitcoin: über die Einnahmen aus dem Mining und über den Wert der Bestände.
Was beobachten Anleger bei der MARA Aktie jetzt?
Bitcoin Kurs und die PCE-Zahl um 14:30 Uhr MEZ.
Unterschriebene KI-Mietverträge bis Jahresende.
Abschluss der Long-Ridge-Übernahme.
Weitere Bitcoin-Verkäufe laut Meldungen von Lookonchain und im Jahresbericht.
Häufige Fragen zur MARA Aktie
Wie steht die MARA Aktie? Zeitweise bei rund 5,03 Dollar am 24.11. (StocksToTrade, Intraday). Die Marktkapitalisierung lag dort bei etwa 1,95 Milliarden Dollar.
Warum verkauft MARA Bitcoin? Laut Aktionärsbrief zur Schuldentilgung, für KI-Infrastruktur und mögliche Rückkäufe.
Wie hängt MARA mit Bitcoin zusammen? Ertrag und Bestandswert hängen am Bitcoin Kurs.
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