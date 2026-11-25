Nach dem Quartal verkaufte MARA 13.597 Bitcoin zu durchschnittlich rund 81.039 Dollar, zusammen etwa 1,1 Milliarden Dollar. 750 Millionen Dollar flossen in die Rückzahlung Bitcoin-besicherter Kredite; dadurch wurden 17.477 Bitcoin aus Sicherheiten frei. Rechnerisch bleiben von den 34.012 Bitcoin zum 30. September etwa 20.400 übrig (eigene Rechnung, ohne neue Mining-Erträge). Das Unternehmen begründet die Strategie laut Aktionärsbrief mit KI-Infrastruktur, Wandelanleihen und möglichen Rückkäufen.

Der Verkaufspreis von rund 81.000 Dollar liegt klar über dem aktuellen Bitcoin Kurs. Wer früh verkauft hat, steht besser da als ein Halter; für einen Miner mit hohen Kosten ist Liquidität aber auch eine Notwendigkeit. Lookonchain schätzt die Verkäufe in diesem Jahr auf 40.581 Bitcoin, was Zahlen aus der SEC-Meldung (rund 26.984 Bitcoin in den ersten neun Monaten) nicht deckt; die Zeiträume unterscheiden sich.