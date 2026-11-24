Die MARA Aktie (Ticker MARA, ISIN US5657881067, Nasdaq) hat die vergangene Woche am Freitag, 20. November, bei 5,09 Dollar beendet, ein Wochenminus von 27,2 Prozent. IREN (Ticker IREN) verlor 34,9 Prozent auf 11,82 Dollar, Hut 8 (Ticker HUT) 20,2 Prozent auf 45,95 Dollar. Auslöser war ein Dreiklang aus fallendem Bitcoin Kurs (Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar), einem Ausverkauf bei KI-Aktien und einer neuen politischen Sorge: Texas. Der Montagsschluss der US-Aktien lag bei Redaktionsschluss nicht vor, alle Aktienkurse in diesem Text sind Freitagsschlusskurse.
MARA Aktie, IREN und Hut 8: Texas droht mit Rechenzentrums-Stopp, Miner verlieren bis zu 35 Prozent in einer Woche – Wie viel KI-Fantasie steckt noch im Kurs?
Die MARA Aktie schloss am Freitag bei 5,09 Dollar, IREN bei 11,82 Dollar: Bitcoin-Miner verloren in einer Woche bis zu 35 Prozent. Neben dem Bitcoin Kurs belastet ein Texas-Risiko die KI-Wende der Branche. Was steckt hinter dem Ausverkauf der Krypto-Aktien?
Der Auslöser
Warum fallen Bitcoin-Aktien wie MARA und IREN so stark?
Miner sind doppelt getroffen: Ihr Rohstoff Bitcoin wird billiger, und die KI-Rechenzentren, mit denen viele von ihnen das Mining ersetzen wollen, geraten politisch unter Druck.
Am Freitag verlor die MARA Aktie laut einer Marktzusammenfassung von Ted Pillows 18,6 Prozent, Hut 8 17,7 Prozent; Core Scientific, CleanSpark und Bitdeer büßten jeweils mehr als 13 Prozent ein (Startup Fortune, 22.11.). Für IREN schwanken die Angaben je nach Quelle zwischen rund 11 und rund 18 Prozent. Der Nasdaq Composite fiel am selben Tag um 5,3 Prozent auf 22.618 Punkte.
Wichtig für die Einordnung: Der Bitcoin Kurs notierte Anfang November noch bei rund 77.500 Dollar und am Samstagabend, 21. November, bei rund 60.100 Dollar (CoinGecko laut CEO Economy). Die Mining-Erlöse je Recheneinheit schrumpfen mit. Der Hashprice, die Tageserlöse pro Petahash, fiel im Oktober laut MillionMiner um 17,5 Prozent von 40,24 auf 33,18 Dollar.
|Aktie
|Schlusskurs
|Woche
|IREN
|11,82 USD
|–34,9 %
|MARA
|5,09 USD
|–27,2 %
|CleanSpark (CLSK)
|4,89 USD
|–26,5 %
|Cipher
|5,43 USD
|–20,8 %
|Hut 8 (HUT)
|45,95 USD
|–20,2 %
|Riot
|16,23 USD
|–7,4 %
Schlusskurse Freitag, 20.11.2026 (Yahoo-Kurse laut CEO Economy); der Handel am Montag ist nicht berücksichtigt.
Quelle: CEO Economy, 21.11.2026
Das große Bild
Was bedeutet das Texas-Risiko für die Miner mit KI-Plänen?
Die Branche baut ihr Geschäft um. Laut CEO Economy will IREN den Übergang vom Mining zu KI-Rechenleistung bis Ende 2026 weitgehend abschließen, Core Scientific will das Mining im vierten Quartal beenden. Blockhead schätzt, dass ein Megawatt an einen KI-Mieter etwa doppelt so viel einbringt wie Mining. Dazu passt, dass börsennotierte Miner laut Tokenist seit Januar fast die Hälfte ihrer Bitcoin verkauft haben. MARA verkaufte im dritten Quartal 17.488 Bitcoin bei nur 2.247 geminten, Riot 10.599.
Genau hier setzt die Texas-Sorge an. Gina Hinojosa, die die Wahl vom 3. November gegen Gouverneur Abbott gewonnen hat, fordert laut KCBD (20.11.) ein Moratorium für neue Genehmigungen von Rechenzentren, bis das Parlament Regeln zum Schutz vor höheren Strom- und Wasserkosten schreibt. Sie tritt ihr Amt am 19. Januar 2027 an. Laut Unchained würde eine solche Pause Projekte mit bestehenden Genehmigungen nicht erfassen.
Hut 8 zeigt, wie viel an solchen Projekten hängt: 949 Megawatt vertraglich gesicherte IT-Kapazität, über 1,75 Milliarden Dollar erwartetes jährliches Netto-Betriebsergebnis und ein 15-Jahres-Mietvertrag über 352 Megawatt am Standort Beacon Point in Texas mit einem Wert von 9,8 Milliarden Dollar. Die ersten Hallen sollen in River Bend im zweiten Quartal 2027 und in Beacon Point im dritten Quartal 2027 starten (Startup Fortune).
Wie unterschiedlich die Exponierung eingeschätzt wird, zeigt eine Einordnung von Morgan Stanley vom 4. November, die CEO Economy wiedergibt: MARA, Cipher und Galaxy gelten demnach als stärker vom Texas-Risiko betroffen, TeraWulf, Hut 8 und Applied Digital als besser aufgestellt. Eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ist das nicht.
Hinzu kommt der Druck aus dem Netzwerk selbst. Die Mining-Schwierigkeit sank beim Update am 14. November um 9,1 Prozent auf 134,8 Billionen (mempool.space), die Hashrate lag am Samstag bei rund 1.035 Exahash pro Sekunde. Das entlastet effiziente Miner kurzfristig, ändert aber nichts am niedrigeren Bitcoin-Preis.
Was jetzt zählt
Welche Termine bewegen Bitcoin-Aktien als Nächstes?
Kurzfristig dürfte der Bitcoin Kurs den Takt vorgeben. Am Mittwoch, 25. November, stehen die US-Inflationsdaten PCE für Oktober an, am 9. Dezember tagt die Fed; der Markt rechnet laut Capital Street FX mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Für die Texas-Frage ist der 19. Januar 2027 der nächste Fixpunkt. Beobachten lässt sich außerdem, ob weitere Miner wie IREN oder Core Scientific Bitcoin-Verkäufe und den Rückzug aus dem Mining fortsetzen.
Häufige Fragen
FAQ zur MARA Aktie und zu Bitcoin-Minern
Wie hoch ist die MARA Aktie? Die MARA Aktie schloss am Freitag, 20. November, bei 5,09 Dollar, ein Wochenminus von 27,2 Prozent (Yahoo-Kurse laut CEO Economy, 21.11.2026). Der Montagsschluss lag nicht vor.
Warum fällt die IREN Aktie? IREN verlor in der Woche 34,9 Prozent auf 11,82 Dollar. Gründe sind der fallende Bitcoin Kurs, der Ausverkauf bei KI-Aktien und die Sorge um KI-Rechenzentren in Texas.
Was ist das Texas-Moratorium? Die künftige Gouverneurin Gina Hinojosa fordert eine Pause bei neuen Rechenzentrums-Genehmigungen, bis Regeln stehen. Sie amtiert ab 19. Januar 2027.
Wie hängen Krypto-Aktien mit Bitcoin zusammen? Miner verdienen in Bitcoin und verkaufen ihn häufig. Ein niedrigerer Bitcoin Kurs senkt die Erlöse, daher bewegen sich Krypto-Aktien meist im Gleichschritt mit Bitcoin.
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