Die Branche baut ihr Geschäft um. Laut CEO Economy will IREN den Übergang vom Mining zu KI-Rechenleistung bis Ende 2026 weitgehend abschließen, Core Scientific will das Mining im vierten Quartal beenden. Blockhead schätzt, dass ein Megawatt an einen KI-Mieter etwa doppelt so viel einbringt wie Mining. Dazu passt, dass börsennotierte Miner laut Tokenist seit Januar fast die Hälfte ihrer Bitcoin verkauft haben. MARA verkaufte im dritten Quartal 17.488 Bitcoin bei nur 2.247 geminten, Riot 10.599.

Genau hier setzt die Texas-Sorge an. Gina Hinojosa, die die Wahl vom 3. November gegen Gouverneur Abbott gewonnen hat, fordert laut KCBD (20.11.) ein Moratorium für neue Genehmigungen von Rechenzentren, bis das Parlament Regeln zum Schutz vor höheren Strom- und Wasserkosten schreibt. Sie tritt ihr Amt am 19. Januar 2027 an. Laut Unchained würde eine solche Pause Projekte mit bestehenden Genehmigungen nicht erfassen.

Hut 8 zeigt, wie viel an solchen Projekten hängt: 949 Megawatt vertraglich gesicherte IT-Kapazität, über 1,75 Milliarden Dollar erwartetes jährliches Netto-Betriebsergebnis und ein 15-Jahres-Mietvertrag über 352 Megawatt am Standort Beacon Point in Texas mit einem Wert von 9,8 Milliarden Dollar. Die ersten Hallen sollen in River Bend im zweiten Quartal 2027 und in Beacon Point im dritten Quartal 2027 starten (Startup Fortune).