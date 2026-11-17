Die MARA Aktie (Ticker: MARA, ISIN: US5657881067) steht im Zentrum einer unbequemen Frage für den gesamten Kryptomarkt: Was passiert, wenn selbst die Bitcoin-Produzenten ihre Bestände verkaufen? Der größte börsennotierte Bitcoin-Miner hat nach eigenen Angaben nach Ende des dritten Quartals 13.597 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von rund 81.039 Dollar verkauft und dabei rund 1,1 Milliarden Dollar eingenommen. Am Montag fiel die MARA Aktie im New Yorker Vormittagshandel um rund 7 Prozent auf 6,53 Dollar, während Bitcoin am Wochenende bis auf rund 62.000 Dollar abgerutscht war.
MARA Aktie: Der größte Bitcoin-Miner verkauft 13.597 Bitcoin – Befreiungsschlag oder Signal an den Markt?
MARA Holdings hat nach Ende des dritten Quartals 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar verkauft, Kredite getilgt und ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar beschlossen. Die MARA Aktie notiert trotzdem nahe ihrem Jahrestief. Was hinter dem Verkauf steckt – und was er für Bitcoin bedeutet.
Der Verkauf
Warum verkauft MARA seine Bitcoin?
Die Antwort steht im Aktionärsbrief zum dritten Quartal, den MARA am 9. November veröffentlicht hat: Schulden runter, Flexibilität rauf.
Mit 750 Millionen Dollar aus dem Erlös hat MARA sämtliche durch Bitcoin besicherten Kredite zurückgezahlt. Dadurch wurden 17.477 Bitcoin frei, die bis dahin als Sicherheit hinterlegt waren. Weniger als 5 Prozent der Bestände sind nach Unternehmensangaben jetzt noch verliehen oder verpfändet. Schon in den ersten neun Monaten des Jahres hatte MARA rund 26.984 Bitcoin für 1,9 Milliarden Dollar verkauft. Weitere Gründe laut Brief: die Bedienung von Wandelanleihen, deren Kündigungsrechte im kommenden Jahr greifen, die Übernahme des Energieprojekts Long Ridge, Investitionen in KI-Infrastruktur und mögliche Aktienrückkäufe.
Das Management stemmt sich dabei gegen die naheliegende Deutung. Im Brief heißt es: „Dies ist keine Abkehr von Bitcoin.“ Bitcoin bleibe das operative Fundament. Gleichzeitig kündigt MARA an, Bitcoin auch künftig zu Geld machen zu wollen, um finanziell flexibel zu bleiben – abhängig von Marktlage und Kapitalprioritäten.
These der Redaktion: Für Aktionäre der MARA Aktie ist der Verkauf eine Bilanzbereinigung zum richtigen Zeitpunkt – verkauft wurde im Schnitt bei rund 81.000 Dollar, also deutlich über dem heutigen Bitcoin Kurs. Für den Bitcoin-Markt ist er ein Warnsignal: Die Produzenten werden vom Halter zum Verkäufer.
Die Zahlen
Wie steht MARA nach dem dritten Quartal da?
Operativ zeigt das Quartal, wie hart das Mining-Geschäft geworden ist. Der Umsatz fiel um 35 Prozent auf 164,2 Millionen Dollar. Gefördert wurden 2.247 Bitcoin, rund 24 pro Tag. Unter dem Strich stand zwar ein Nettogewinn von 632,1 Millionen Dollar – der stammt aber fast vollständig aus Bewertungsgewinnen auf die eigenen Bitcoin von 885,3 Millionen Dollar, zu einem Zeitpunkt, als Bitcoin noch über 80.000 Dollar notierte. Ende September hielt MARA 34.012 Bitcoin. Nach dem Verkauf dürften es nach Rechnung der Redaktion noch rund 20.400 sein – ohne die seither geförderten Coins.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|164,2 Mio. $
|252,4 Mio. $
|Nettogewinn
|632,1 Mio. $
|123,1 Mio. $
|Geförderte Bitcoin
|2.247
|2.144
|Hashrate (EH/s)
|71,2
|60,4
|Energiekosten je geförderten Bitcoin
|39.674 $
|39.235 $
Nettogewinn enthält 885,3 Mio. $ Bewertungsgewinne auf Bitcoin.
Quelle: MARA Holdings, Aktionärsbrief und Pressemitteilung zum dritten Quartal (9.11.2026)
Die Zahl, auf die es ankommt, ist die letzte Zeile: Rund 39.700 Dollar Energiekosten pro gefördertem Bitcoin – dazu kommen Abschreibungen auf Maschinen, Personal und Zinsen. Bei einem Bitcoin Kurs um 64.600 Dollar ist die Marge deutlich geschrumpft. Genau deshalb drängen MARA und Konkurrenten wie Riot, CleanSpark oder IREN in das Geschäft mit KI-Rechenzentren, wo Strom und Netzanschlüsse dieselben Engpässe sind.
Das große Bild
Was bedeutet der MARA-Verkauf für den Bitcoin Kurs?
Rechnet man die Verkäufe des laufenden Jahres zusammen, hat MARA laut der Analyseplattform Lookonchain 2026 rund 40.600 Bitcoin abgegeben. Die Verkäufe nach Quartalsende fanden laut Branchenberichten zwischen Anfang Oktober und Anfang November statt, also vor dem jüngsten Absturz. Den Wochenend-Crash auf 62.000 Dollar hat MARA damit nicht direkt ausgelöst – treibende Kräfte waren Zwangsliquidationen und Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs von rund 1,91 Milliarden Dollar über sieben Handelstage. Doch der Markt registriert sehr genau, dass ein Unternehmen, das früher Bitcoin hortete wie Strategy, jetzt systematisch verkauft.
Der Kontrast zu Strategy ist augenfällig: Michael Saylors Firma kauft weiter und hält 850.849 Bitcoin, liegt aber bei einem Durchschnittspreis von rund 75.450 Dollar deutlich unter Wasser. MARA hat dagegen zu höheren Kursen verkauft und die Bilanz entlastet. Welche Strategie sich auszahlt, entscheidet am Ende der Bitcoin Kurs.
Ausblick
Worauf sollten Anleger bei der MARA Aktie jetzt achten?
Aktienrückkauf
Der Verwaltungsrat hat Rückkäufe bis 500 Millionen Dollar genehmigt – Zeitpunkt und Umfang hängen laut MARA vom Markt ab.
Long Ridge
Die Übernahme hat die Freigabe der US-Energieaufsicht FERC, der Abschluss soll laut MARA bis Jahresende erfolgen.
Weitere Bitcoin-Verkäufe
MARA schließt weitere Verkäufe ausdrücklich nicht aus.
Bitcoin Kurs und Nvidia
Die MARA Aktie schwankt mit Bitcoin – und Bitcoin hängt derzeit an den Nvidia-Zahlen heute Abend.
Häufige Fragen zur MARA Aktie
Wie viele Bitcoin hat MARA verkauft?
Nach Ende des dritten Quartals 13.597 Bitcoin zu durchschnittlich rund 81.039 Dollar, Erlös rund 1,1 Milliarden Dollar (Aktionärsbrief vom 9. November 2026).
Wofür nutzt MARA das Geld?
Für die Tilgung Bitcoin-besicherter Kredite über 750 Millionen Dollar, Wandelanleihen, die Long-Ridge-Übernahme, KI-Infrastruktur und mögliche Aktienrückkäufe.
Hat der Verkauf den Bitcoin-Absturz ausgelöst?
Ein direkter Zusammenhang ist nicht belegt. Die Verkäufe lagen vor dem Wochenend-Crash, der vor allem auf Liquidationen und ETF-Abflüsse zurückgeht.
Gibt die Redaktion ein Kursziel für die MARA Aktie?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursziele oder Anlageempfehlungen ab.
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