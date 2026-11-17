Das Management stemmt sich dabei gegen die naheliegende Deutung. Im Brief heißt es: „Dies ist keine Abkehr von Bitcoin.“ Bitcoin bleibe das operative Fundament. Gleichzeitig kündigt MARA an, Bitcoin auch künftig zu Geld machen zu wollen, um finanziell flexibel zu bleiben – abhängig von Marktlage und Kapitalprioritäten.

These der Redaktion: Für Aktionäre der MARA Aktie ist der Verkauf eine Bilanzbereinigung zum richtigen Zeitpunkt – verkauft wurde im Schnitt bei rund 81.000 Dollar, also deutlich über dem heutigen Bitcoin Kurs. Für den Bitcoin-Markt ist er ein Warnsignal: Die Produzenten werden vom Halter zum Verkäufer.