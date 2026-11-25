Bitcoin-Miner galten lange als die treuesten Halter der Kryptowährung. Dieses Bild bekommt Risse. Nach Angaben des Branchendienstes The Crypto Desk hat MARA seit dem 30. September 13.597 Bitcoin verkauft und zusätzlich 750 Millionen Dollar an Krediten aufgenommen, die mit Bitcoin besichert sind. Für die MARA Aktie ist das ein Warnsignal, denn der Bitcoin notierte am Mittwoch nur noch um 58.900 Dollar.
MARA Aktie: 13.597 Bitcoin verkauft, 750 Millionen Dollar Kredit – geht den Minern das Geld aus?
Bitcoin-Miner wie MARA und Riot verkaufen nach einem Branchenbericht mehr Bitcoin, als sie fördern. Bei einem Bitcoin-Kurs um 58.900 Dollar liegen die Förderkosten teils deutlich darüber. Was das für die MARA Aktie bedeutet.
Die Rechnung
Wenn das Schürfen mehr kostet als der Coin bringt
Ein Miner erhält Bitcoin als Belohnung dafür, dass er das Netzwerk absichert. Strom, Maschinen und Zinsen zahlt er in Dollar. Fällt der Bitcoin-Kurs unter die Förderkosten, wird jeder neu geschürfte Coin zum Verlustgeschäft.
Wie eng es wird, zeigt der Konkurrent Riot. Er beziffert seine Produktionskosten dem Bericht zufolge auf 78.805 Dollar je Bitcoin, also deutlich über dem Marktpreis. In den ersten neun Monaten 2026 verkaufte Riot 20.264 Bitcoin und förderte im selben Zeitraum nur 4.697. Das Unternehmen löst also Bestände auf.
Die Folgen
Verkäufe der Miner drücken zusätzlich auf den Markt
Verkaufen Miner aus ihren Beständen, steigt das Angebot am Markt in einer Phase, in der Käufer ohnehin zögern. Der Angstindex für den Kryptomarkt steht bei 13 von 100 Punkten. Heikel sind auch die Kredite: Darlehen, die mit Bitcoin besichert sind, können bei fallenden Kursen Nachschüsse erfordern.
Es gibt eine Gegenkraft. Schalten teure Miner ihre Maschinen ab, sinkt die Rechenleistung im Netz, und das Schürfen wird für die Verbleibenden einfacher. Viele Unternehmen der Branche bauen zudem Rechenzentren für künstliche Intelligenz auf, um unabhängiger vom Bitcoin-Kurs zu werden. Kryptowerte und Krypto-Aktien schwanken sehr stark; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
Die MARA Aktie hängt an einer einfachen Gleichung: Bitcoin-Kurs minus Förderkosten. Solange das Ergebnis negativ ist, lebt die Branche von ihren Reserven und von Krediten.
Häufige Fragen zur MARA Aktie
Wie viele Bitcoin hat MARA verkauft?
Laut The Crypto Desk 13.597 Bitcoin seit dem 30. September 2026.
Warum verkaufen Miner Bitcoin?
Sie zahlen Strom, Maschinen und Zinsen in Dollar und finanzieren sich teils über Verkäufe.
Was bedeutet das für den Bitcoin-Kurs?
Verkäufe aus Beständen erhöhen das Angebot; in einem schwachen Umfeld kann das den Druck verstärken.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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