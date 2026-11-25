Ein Miner erhält Bitcoin als Belohnung dafür, dass er das Netzwerk absichert. Strom, Maschinen und Zinsen zahlt er in Dollar. Fällt der Bitcoin-Kurs unter die Förderkosten, wird jeder neu geschürfte Coin zum Verlustgeschäft.

Wie eng es wird, zeigt der Konkurrent Riot. Er beziffert seine Produktionskosten dem Bericht zufolge auf 78.805 Dollar je Bitcoin, also deutlich über dem Marktpreis. In den ersten neun Monaten 2026 verkaufte Riot 20.264 Bitcoin und förderte im selben Zeitraum nur 4.697. Das Unternehmen löst also Bestände auf.