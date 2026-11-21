MARA Aktie: Minus 19 Prozent an einem Tag, Bitcoin unter 60.000 Dollar – verkauft der Miner gerade seine Zukunft?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:25 3 Min.

Die MARA Aktie stürzt am Freitag um fast 19 Prozent auf 5,09 Dollar und verliert in der Woche gut ein Viertel. Bitcoin fällt unter 60.000 Dollar, der größte börsennotierte Bitcoin-Miner hat in diesem Jahr schon zwei Drittel seiner Bestände verkauft. Wie es um MARA wirklich steht.

Bild: KI-generiert (gpt-image-2), aus Medium 3725, zugeschnitten durch aktiencheck.de

Die MARA Aktie (ISIN: US5657881067, WKN: A2QJ4S, Handelssymbol Frankfurt: M44, US-Handelssymbol: MARA, Nasdaq) hat am Freitag, 20. November 2026, einen Absturz erlebt. Die Aktie des Bitcoin-Miners MARA Holdings schloss bei 5,09 Dollar – ein Tagesminus von 18,6 Prozent. Der Börsenwert ist damit auf rund 2 Milliarden Dollar geschrumpft. Schlusskurs der MARA Aktie am 20.11.2026 5,09 USD Wochenverlust (eigene Rechnung) -27 % Bitcoin-Kurs am Freitag unter 60.000 USD Verbliebener Bitcoin-Bestand ca. 20.000 BTC Quelle : 24/7 Wall St., Finviz, Bitcoin Magazine; Wochenminus eigene Rechnung; Stand 20.11.2026 Der Crash Bitcoin fällt – und die Miner fallen doppelt Auslöser war der Einbruch des Bitcoin-Kurses. Am Freitag fiel die größte Kryptowährung erstmals seit Juni unter 60.000 Dollar und rutschte zeitweise bis auf etwa 58.300 Dollar. Im November hat Bitcoin damit rund 25 Prozent verloren, vom Rekord über 126.000 Dollar aus dem Oktober 2025 ist er mehr als halbiert. Bitcoin-Miner wie MARA reagieren besonders heftig, weil ihre Einnahmen direkt am Bitcoin-Preis hängen. Die Konkurrenz traf es ähnlich hart: IREN verlor 18 Prozent, Hut 8 fast 18 Prozent. Auf Wochensicht fiel die MARA Aktie von 6,99 Dollar auf 5,09 Dollar – nach eigener Rechnung ein Minus von gut 27 Prozent. Damit liegt sie unter dem bisherigen November-Tief vom 5. November. Strategie Bitcoin raus, Kraftwerk und KI rein MARA steckt mitten in einem Umbau. Das Unternehmen hat in diesem Jahr 40.581 Bitcoin verkauft und hält nur noch rund 20.000 Stück. Mit dem Geld hat MARA seine durch Bitcoin besicherten Schulden getilgt und nach einem Quartalsgewinn ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar beschlossen. Gleichzeitig setzt MARA auf Energie und Rechenzentren. Für ein Kraftwerk in Ohio, das Long-Ridge-Projekt, hat MARA in dieser Woche neue Schulden über 185 Millionen Dollar zu 8,75 Prozent Zins aufgenommen. Bis Jahresende will das Unternehmen mindestens zwei Mietverträge für KI- und Hochleistungsrechner abschließen. Einordnung der Redaktion: Der Plan ähnelt dem von Konkurrenten, die ihre Rechenzentren für KI vermieten. In einer Woche, in der auch KI-Werte einbrachen, half das der MARA Aktie aber nicht. Was für die MARA Aktie spricht Bitcoin-besicherte Schulden getilgt

Aktienrückkauf über 500 Millionen Dollar

Eigenes Kraftwerk als Energiequelle

Mögliche Zusatzeinnahmen aus KI-Rechenzentren Was gegen die MARA Aktie spricht Starke Abhängigkeit vom Bitcoin-Preis

Bitcoin-Bestand deutlich geschrumpft

Neue Schulden zu 8,75 Prozent Zins

KI-Mietverträge noch nicht abgeschlossen Ausblick Die MARA Aktie bleibt ein Hebel auf Bitcoin Kurzfristig hängt die MARA Aktie fast vollständig am Bitcoin-Kurs. Fällt Bitcoin weiter, dürfte der Miner überproportional mitfallen. Für die langfristige Geschichte entscheidend wird, ob MARA bis zum Jahresende tatsächlich Mietverträge für KI-Rechenzentren vorweisen kann – das wäre eine Einnahmequelle, die vom Kryptomarkt unabhängig ist. FAQ Häufige Fragen zur MARA Aktie Warum ist die MARA Aktie so stark gefallen?

Bitcoin fiel am Freitag unter 60.000 Dollar. Da MARA sein Geld mit dem Schürfen von Bitcoin verdient, reagiert die Aktie besonders stark auf den Kurs der Kryptowährung. Wie viele Bitcoin hält MARA noch?

Nach Verkäufen von 40.581 Bitcoin in diesem Jahr hält MARA noch rund 20.000 Bitcoin. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der MARA Aktie?

ISIN US5657881067, WKN A2QJ4S, Handelssymbol Frankfurt M44, US-Handelssymbol MARA (Nasdaq).

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