Neben Long Ridge hat MARA einen Standort in Matagorda County in Texas mit 2 Gigawatt gesichert, das Portfolio soll auf mehr als 4 Gigawatt wachsen. Am Standort Kearney strebt das Management bis Jahresende zwei Mietverträge mit Rechenzentrumskunden an, räumt aber ein, dass sich der Zeitplan bis 2027 verschieben kann. Die Tochter Exaion hat bereits einen vierjährigen GPU-Vertrag über 79 Millionen Dollar abgeschlossen. Für TIKR ist ein unterschriebener Mietvertrag bis zum 31. Dezember der eigentliche Test. Konkurrenten wie IREN und Core Scientific haben vorgemacht, dass solche Verträge die Wahrnehmung eines Miners grundlegend verändern können – MARA muss diesen Beweis noch erbringen.