Die MARA Aktie (Ticker: MARA, ISIN: US5657881067) bleibt im Sog des Bitcoin-Ausverkaufs: Am Dienstag schloss das Papier an der Nasdaq bei 6,42 Dollar, ein Minus von 3,3 Prozent, nach bereits 5 Prozent Verlust am Montag. Damit liegt die Aktie nur noch rund 13 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 5,69 Dollar vom 5. November. Gleichzeitig treibt MARA Holdings den Umbau vom reinen Bitcoin-Miner zum Energie- und Rechenzentrumsbetreiber voran: Laut einer Pflichtmitteilung vom 17. November hat eine Tochter Anleihen über 185 Millionen Dollar platziert, um den Kauf des Gaskraftwerks Long Ridge in Ohio zu finanzieren. Bitcoin kostet am Mittwochmorgen um 6:15 Uhr MEZ laut CoinGecko 64.411 Dollar.
MARA Aktie: 185 Millionen Dollar Anleihe für ein Gaskraftwerk, der Bitcoin-Schatz geschrumpft – wird der Miner zum KI-Stromversorger?
Die MARA Aktie fällt auf 6,42 Dollar und nähert sich ihrem Jahrestief, während der größte börsennotierte Bitcoin-Miner seinen Umbau beschleunigt: Per Pflichtmitteilung meldete MARA am Dienstag eine Anleihe über 185 Millionen Dollar für den Kauf des Kraftwerks Long Ridge. Zuvor hatte das Unternehmen 13.597 Bitcoin verkauft und Kredite getilgt. Die große Analyse: Was der Strategiewechsel bedeutet – und wo die Risiken liegen.
Die Nachricht
Was steckt hinter der neuen Anleihe der MARA Aktie?
Die Papiere tragen einen Zins von 8,75 Prozent, laufen bis 2032 und wurden zu 99 Prozent des Nennwerts ausgegeben. Emittentin ist die Long Ridge Energy LLC. Das Geld dient der Finanzierung der Übernahme von Long Ridge Energy & Power für rund 1,5 Milliarden Dollar, zu den Verkäufern zählt FTAI Infrastructure. Der Abschluss wird für den 27. November erwartet. Laut dem Analysehaus TIKR summieren sich die Long-Ridge-Anleihen damit auf rund 785 Millionen Dollar mit jährlichen Zinskosten von etwa 69 Millionen Dollar – dem steht ein bereinigtes Jahresergebnis des Kraftwerks von rund 144 Millionen Dollar gegenüber.
Strategisch ist der Schritt folgerichtig. Bitcoin-Miner sind im Kern Stromverbraucher, und Strom ist im Zeitalter der KI-Rechenzentren das knappste Gut. Wer eigene Erzeugung besitzt, kann wählen: Bitcoin schürfen, wenn sich das lohnt, oder Kapazität an Betreiber von KI-Rechenzentren vermieten. Für das Kraftwerk mit rund 485 Megawatt liegt laut MARA bereits die Genehmigung der US-Energieaufsicht FERC vor. Die These dahinter: Nicht der Bitcoin-Bestand, sondern die gesicherte Energie wird zum wertvollsten Vermögenswert der MARA Aktie.
Die Bilanz
Warum hat MARA 13.597 Bitcoin verkauft?
Lange galt MARA als Bitcoin-Sammler: Das Unternehmen behielt seine geschürften Coins und kaufte zeitweise zu. Diese Ära ist vorerst vorbei.
Zum 30. September hielt MARA laut Aktionärsbrief 34.012 Bitcoin, davon 19.260 verliehen oder als Sicherheit hinterlegt. Nach Quartalsende verkaufte das Unternehmen 13.597 Bitcoin zu durchschnittlich rund 81.039 Dollar und erlöste damit etwa 1,1 Milliarden Dollar. Mit dem Geld wurden Bitcoin-besicherte Kredite über 750 Millionen Dollar vollständig getilgt, wodurch 17.477 Bitcoin frei wurden. Die Gesamtverschuldung sank bis September um 1,4 Milliarden Dollar oder 37 Prozent. Zusätzlich genehmigte der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Millionen Dollar – ohne Pflicht, es auszuschöpfen.
Im Rückblick war das Timing bemerkenswert: Verkauft wurde im Schnitt deutlich über dem heutigen Bitcoin Kurs von rund 64.400 Dollar. Gleichzeitig hat MARA damit einen Teil seiner Hebelwirkung auf Bitcoin aufgegeben. Steigt die Kryptowährung wieder, profitiert die MARA Aktie weniger stark als früher über den eigenen Bestand.
Die Zahlen
Wie steht MARA operativ da?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|164,2 Mio. $
|252,4 Mio. $
|Nettogewinn
|632,1 Mio. $
|123,1 Mio. $
|Bereinigtes EBITDA
|857,7 Mio. $
|395,6 Mio. $
|Gewinn je Aktie
|1,28 $
|–
Quelle: MARA-Aktionärsbrief Q3 2026 (8-K vom 9.11.2026)
Die Zahlen vom 9. November zeigen zwei Gesichter. Der Umsatz brach um 35 Prozent ein, weil das Mining-Geschäft unter niedrigeren Erträgen je Rechenleistung leidet. Der hohe Nettogewinn von 632,1 Millionen Dollar stammt dagegen fast vollständig aus Buchgewinnen von 885,3 Millionen Dollar auf Digital Assets – also aus dem Anstieg des Bitcoin Kurses bis Ende September. Diese Gewinne sind mit dem Absturz seitdem großteils wieder verschwunden. Operativ wuchs die Hashrate, also die Rechenleistung im Netzwerk, um 18 Prozent auf 71,2 Exahash pro Sekunde; MARA förderte im Quartal 2.247 Bitcoin.
Der Umbau
Kann der KI-Plan die MARA Aktie tragen?
Neben Long Ridge hat MARA einen Standort in Matagorda County in Texas mit 2 Gigawatt gesichert, das Portfolio soll auf mehr als 4 Gigawatt wachsen. Am Standort Kearney strebt das Management bis Jahresende zwei Mietverträge mit Rechenzentrumskunden an, räumt aber ein, dass sich der Zeitplan bis 2027 verschieben kann. Die Tochter Exaion hat bereits einen vierjährigen GPU-Vertrag über 79 Millionen Dollar abgeschlossen. Für TIKR ist ein unterschriebener Mietvertrag bis zum 31. Dezember der eigentliche Test. Konkurrenten wie IREN und Core Scientific haben vorgemacht, dass solche Verträge die Wahrnehmung eines Miners grundlegend verändern können – MARA muss diesen Beweis noch erbringen.
Der Kalender
Welche Termine zählen für die MARA Aktie?
Mittwoch, 18.11., 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll – wichtig für Bitcoin und alle Krypto-Aktien.
Freitag, 27.11.: Erwarteter Abschluss der Long-Ridge-Übernahme.
Bis 31.12.: Angestrebte Mietverträge am Standort Kearney.
Mittwoch, 9.12.: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zur MARA Aktie
Warum fällt die MARA Aktie?
Vor allem wegen des schwachen Bitcoin Kurses, der seit sechs Wochen fällt. Am Dienstag schloss die Aktie bei 6,42 Dollar, 3,3 Prozent tiefer.
Was ist Long Ridge?
Ein Gaskraftwerk in Ohio mit rund 485 Megawatt, das MARA für etwa 1,5 Milliarden Dollar übernimmt. Der Abschluss wird für den 27. November erwartet.
Wie viele Bitcoin hält MARA noch?
Zum 30. September waren es 34.012 Bitcoin. Danach verkaufte MARA 13.597 Bitcoin; einen aktualisierten Bestand hat das Unternehmen noch nicht gemeldet.
Gibt es eine MARA Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursziele oder Prognosen ab.
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