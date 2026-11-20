Die MARA Aktie (ISIN: US5657881067, FSE: M44, NASDAQ: MARA) hat am Mittwoch, dem 18. November, bei 6,57 US-Dollar geschlossen gehandelt, ein Plus von 2,3 Prozent am Tag, aber minus 46 Prozent über sechs Monate (Yahoo Finance, zitiert von Cointelegraph, Stand 18:53 UTC). Zugleich baut der größte börsennotierte Bitcoin-Miner sein Geschäft um: Für 1,5 Milliarden Dollar übernimmt MARA Holdings das 485-Megawatt-Gaskraftwerk Long Ridge Energy in Ohio. Die Finanzierung stammt aus verkauften Bitcoin, Eigenmitteln und neuen Anleihen, während der Bitcoin Kurs nahe 61.000 Dollar notiert.
MARA Aktie: 1,5 Milliarden Dollar für ein Gaskraftwerk, 185 Millionen neue Schulden zu 8,75 Prozent, Bitcoin verkauft - Wird der Miner zum Energie-Investor?
Die MARA Aktie notierte am Mittwoch bei 6,57 Dollar, 46 Prozent unter dem Stand von vor sechs Monaten. Der größte börsennotierte Bitcoin-Miner kauft das Kraftwerk Long Ridge in Ohio für 1,5 Milliarden Dollar, verkaufte dafür Bitcoin und nimmt neue Anleihen auf. Was der Umbau für Anleger bedeutet, solange der Bitcoin Kurs bei rund 61.000 Dollar notiert.
Damit wandelt sich MARA von einer reinen Wette auf Bitcoin zu einem Anbieter von Strom und Rechenzentrumsfläche. Für Aktionäre der Krypto-Aktie stellt sich die Frage, ob der Umbau schneller Erträge bringt, als er Schulden aufbaut.
Der Deal
Was kauft MARA mit Long Ridge – und wie wird der Kauf bezahlt?
Laut Cointelegraph und TIKR umfasst der Kauf 100 Prozent an Long Ridge Energy & Power, einem Gaskraftwerk mit 485 Megawatt Leistung. Rund 70 Prozent der Leistung sind langfristig vertraglich gebunden, das auf ein Jahr hochgerechnete bereinigte EBITDA beziffern die Quellen auf rund 144 Millionen Dollar (Basis zweites Halbjahr 2025). Die US-Energiebehörde FERC hat laut TIKR am 4. November zugestimmt, weitere Bedingungen wie die HSR-Freigabe stehen laut MARA noch aus. Als erwarteten Abschluss nennt Cointelegraph den 27. November 2026.
Die Anleihe: MARA platziert über eine Tochter weitere 185 Millionen Dollar an 8,75-prozentigen, besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2032, die Platzierung wurde am 16. November gestartet. Zusammen mit den bestehenden 600 Millionen Dollar kommen die Long-Ridge-Anleihen auf 785 Millionen Dollar, die Zinslast beträgt rund 68,7 Millionen Dollar im Jahr. Das ist etwa die Hälfte des genannten EBITDA.
|Kennzahl
|Wert
|Quelle/Datum
|Kaufpreis Long Ridge
|1,5 Mrd. US-Dollar
|Cointelegraph, 18.11.
|Leistung
|485 Megawatt
|Cointelegraph, 18.11.
|Neue Anleihe 2032
|185 Mio. US-Dollar, 8,75 %
|TIKR, 17.11.
|Anleihen gesamt
|785 Mio. US-Dollar
|Cointelegraph, 18.11.
|Zinslast pro Jahr
|rund 68,7 Mio. US-Dollar
|Cointelegraph, 18.11.
|Erwarteter Abschluss
|27.11.2026
|Cointelegraph, 18.11.
Angaben laut Cointelegraph und TIKR; die 8-K-Meldung und die Pressemitteilung vom 30.04.2026 wurden nicht abgerufen.
Quelle: Cointelegraph (18.11.2026), TIKR (17.11.2026), MARA (15.05.2026)
Warum verkauft MARA Bitcoin – und wie viel?
MARA hat laut Cointelegraph im März 15.133 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar verkauft, um Wandelanleihen mit einem Abschlag von rund 9 Prozent zurückzukaufen. Nach Quartalsende folgten laut dem Aktionärsbrief vom 9. November weitere 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar; damit wurden 750 Millionen Dollar an Bitcoin-besicherten Krediten getilgt und 17.477 Bitcoin als Sicherheit freigegeben. Insgesamt summieren sich die Bitcoin-Verkäufe 2026 laut Cointelegraph auf 2,2 Milliarden Dollar. Den Gesamtbestand nennen die gelesenen Quellen nicht.
Die Q3-Zahlen zeigen die Abhängigkeit: Der Umsatz fiel laut TIKR um 35 Prozent auf 164,2 Millionen Dollar, der gesunkene Bitcoin Kurs kostete 94,8 Millionen Dollar. Unter dem Strich stand dank 885,3 Millionen Dollar unrealisierter Bewertungsgewinne auf Bitcoin ein Nettogewinn von 632,1 Millionen Dollar (1,28 Dollar je Aktie). Ohne diesen Bewertungseffekt wäre das Bild schwächer.
Wann kommt der KI-Mieter für Rechenzentren?
Die eigentliche Wette ist die Fläche: Die Standorte umfassen laut Cointelegraph über 1.600 Acres mit Potenzial für mehr als ein Gigawatt Rechenzentrumsleistung. Für den Ausbau fehlt aber noch ein Mieter. MARA peilt laut Q3-Brief zwei Mietverträge bis Jahresende an, warnt aber vor einer Verschiebung ins nächste Jahr (TIKR, 17.11.). Der Wettbewerb ist weiter: Riot Platforms hat laut TIKR einen 15-jährigen Mietvertrag über rund 28 Milliarden Dollar für den Standort Corsicana in Texas mit einem KI-Labor abgeschlossen.
FAQ: Antworten zur MARA Aktie
Was kostet MARA die Übernahme von Long Ridge?
Laut Cointelegraph und TIKR beträgt der Kaufpreis 1,5 Milliarden Dollar. Finanziert wird er aus Eigenmitteln, verkauften Bitcoin und der Anleihe über 185 Millionen Dollar.
Wie viel Bitcoin hat MARA verkauft?
Im März 15.133 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar, nach dem dritten Quartal weitere 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar, insgesamt laut Cointelegraph 2,2 Milliarden Dollar im Jahr 2026.
Gibt es eine MARA Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche Rolle spielt der Bitcoin Kurs für die MARA Aktie?
Eine große: Umsatz und Bewertung des Bitcoin-Bestands hängen direkt am Bitcoin Kurs. Andere Krypto-Aktien wie Riot Platforms (RIOT), Strategy (MSTR) und Coinbase (COIN) reagieren ähnlich.
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