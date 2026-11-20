Laut Cointelegraph und TIKR umfasst der Kauf 100 Prozent an Long Ridge Energy & Power, einem Gaskraftwerk mit 485 Megawatt Leistung. Rund 70 Prozent der Leistung sind langfristig vertraglich gebunden, das auf ein Jahr hochgerechnete bereinigte EBITDA beziffern die Quellen auf rund 144 Millionen Dollar (Basis zweites Halbjahr 2025). Die US-Energiebehörde FERC hat laut TIKR am 4. November zugestimmt, weitere Bedingungen wie die HSR-Freigabe stehen laut MARA noch aus. Als erwarteten Abschluss nennt Cointelegraph den 27. November 2026.

Die Anleihe: MARA platziert über eine Tochter weitere 185 Millionen Dollar an 8,75-prozentigen, besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2032, die Platzierung wurde am 16. November gestartet. Zusammen mit den bestehenden 600 Millionen Dollar kommen die Long-Ridge-Anleihen auf 785 Millionen Dollar, die Zinslast beträgt rund 68,7 Millionen Dollar im Jahr. Das ist etwa die Hälfte des genannten EBITDA.