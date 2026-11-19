Die MARA Aktie (MARA Holdings, früher Marathon Digital; ISIN US5657881067) steht für einen Bitcoin-Miner, der sich neu erfindet: Nach dem dritten Quartal verkaufte das Unternehmen 13.597 Bitcoin zu durchschnittlich rund 81.039 Dollar, erlöste rund 1,1 Milliarden Dollar und zahlte damit Bitcoin-besicherte Kredite von 750 Millionen Dollar komplett zurück. Zum heutigen Bitcoin Kurs von rund 63.700 Dollar hätte derselbe Verkauf deutlich weniger Geld gebracht. Eine aktuelle Kursnotiz der MARA Aktie liegt der Redaktion für diesen Beitrag nicht vor.
MARA Aktie: 13.597 Bitcoin für 750 Millionen Dollar Schulden verkauft, Q3-Gewinn von 632 Millionen – ist das noch ein Bitcoin-Miner?
MARA Holdings verkaufte nach dem dritten Quartal 13.597 Bitcoin zu rund 81.000 Dollar und tilgte damit Kredite über 750 Millionen Dollar. Der Gewinn von 632 Millionen Dollar kam aus Bewertungsgewinnen, der Umsatz sank um 35 Prozent. Was der Umbau zum Energie- und KI-Konzern für die MARA Aktie und den Bitcoin Kurs bedeutet.
Die Zahlen
Wie gut war das dritte Quartal der MARA Aktie wirklich?
Laut Aktionärsbrief erzielte MARA im dritten Quartal einen Nettogewinn von 632,1 Millionen Dollar (1,28 Dollar je Aktie) nach 123,1 Millionen im Vorjahr. Ursache ist ein Buchgewinn von 885,3 Millionen Dollar aus der Bewertung digitaler Vermögenswerte. Der Umsatz fiel dagegen um 35 Prozent auf 164,2 Millionen Dollar (Vorjahr 252,4 Millionen). Geschürft wurden im Quartal 2.247 Bitcoin, verkauft 3.891 zu durchschnittlich 75.300 Dollar. Die Hashrate stieg um 18 Prozent auf 71,2 Exahash je Sekunde, die Stromkosten an eigenen Standorten lagen bei 0,04 Dollar je Kilowattstunde.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahresquartal
|Nettogewinn
|632,1 Mio. $
|123,1 Mio. $
|Umsatz
|164,2 Mio. $
|252,4 Mio. $
|Bewertungsgewinn digitale Assets
|885,3 Mio. $
|–
|Bereinigtes EBITDA
|857,7 Mio. $
|395,6 Mio. $
|Hashrate
|71,2 EH/s
|60,4 EH/s
Quartal bis 30.09.2026; Hashrate laut Unternehmen auf Herstellerangaben geschätzt.
Quelle: MARA-Aktionärsbrief Q3 2026
Der Verkauf
Warum verkauft MARA Bitcoin, statt ihn zu halten?
Das Unternehmen sagt es offen: Es wolle Bitcoin weiter nutzen, um Cash aufzubauen, für den Ausbau der KI-Infrastruktur, für die Put-Rechte seiner Wandelanleihen im kommenden Jahr und für mögliche Aktienrückkäufe, bis zu 500 Millionen Dollar sind genehmigt. Durch die Rückzahlung wurden 17.477 Bitcoin aus der Sicherheitenhaft freigegeben; weniger als fünf Prozent des Bestands sind danach verliehen oder verpfändet. Rechnerisch bleiben rund 20.415 Bitcoin im Bestand, wobei die Produktion des vierten Quartals nicht eingerechnet ist.
Das ist ein Gegenentwurf zu Strategy: Während die Strategy Aktie auf immer mehr Bitcoin setzt, wandelt MARA Bitcoin in Bilanzstärke um. Beide Wege hängen am Bitcoin Kurs, aber mit unterschiedlichem Risiko.
Der Umbau
Was steckt hinter dem Wandel zum Energie- und KI-Konzern?
MARA beschreibt sich als Unternehmen für energiegestützte digitale Infrastruktur aus Strom, Fläche und Rechenleistung. Konkret: Das Gaskraftwerk Long Ridge in Ohio (485 Megawatt, Ausbau auf 505 Megawatt im ersten Halbjahr 2027, FERC-Genehmigung erteilt, Abschluss bis Jahresende erwartet), Rechte für bis zu 2 Gigawatt in Matagorda County in Texas und ein Vierjahresvertrag mit Exaion über 79 Millionen Dollar für GPU-Rechenleistung. Eine Pipeline von über 3 Milliarden Dollar ist laut Brief noch nicht vertraglich zugesagt. Das Ziel, bis Jahresende zwei Mietverträge für Rechenzentrumsflächen zu unterzeichnen, bezeichnet das Management selbst als marktabhängig. Zugleich stellt MARA klar: Das sei kein Abschied vom Bitcoin.
Die Branche
Was heißt das für Coinbase Aktie, Strategy Aktie und andere Krypto-Aktien?
Der Bitcoin Kurs belastet die gesamte Branche. Die Coinbase Aktie schloss am Mittwoch bei 110,51 Dollar (–3,9 Prozent), die Strategy Aktie bei 90,32 Dollar (–6,4 Prozent). Miner wie MARA haben den Vorteil, Bitcoin zu erzeugen und Energie als zweites Standbein aufzubauen; sie sind aber von Strompreisen und der Mining-Schwierigkeit abhängig.
Ausblick
Worauf achten Anleger bei der MARA Aktie?
Im Fokus stehen der Abschluss der Long-Ridge-Übernahme bis Jahresende, die ersten Mietverträge für Rechenzentren, weitere Bitcoin-Verkäufe und der Bitcoin Kurs selbst. Am 9. Dezember tagt die Fed.
Häufige Fragen zur MARA Aktie
Wie viel Bitcoin hat MARA verkauft? 13.597 Bitcoin nach dem dritten Quartal 2026, im Schnitt zu rund 81.039 Dollar, Erlös rund 1,1 Milliarden Dollar.
Wie viel Bitcoin hält MARA noch? Am 30. September waren es 34.012; nach dem Verkauf bleiben rechnerisch rund 20.400 Bitcoin zuzüglich neu geschürfter.
Ist die MARA Aktie noch ein Bitcoin-Miner? Das Unternehmen schürft weiter Bitcoin, baut aber zugleich Energie- und KI-Infrastruktur auf.
Gibt es eine MARA Aktie Prognose? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab.
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