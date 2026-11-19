Das Unternehmen sagt es offen: Es wolle Bitcoin weiter nutzen, um Cash aufzubauen, für den Ausbau der KI-Infrastruktur, für die Put-Rechte seiner Wandelanleihen im kommenden Jahr und für mögliche Aktienrückkäufe, bis zu 500 Millionen Dollar sind genehmigt. Durch die Rückzahlung wurden 17.477 Bitcoin aus der Sicherheitenhaft freigegeben; weniger als fünf Prozent des Bestands sind danach verliehen oder verpfändet. Rechnerisch bleiben rund 20.415 Bitcoin im Bestand, wobei die Produktion des vierten Quartals nicht eingerechnet ist.

Das ist ein Gegenentwurf zu Strategy: Während die Strategy Aktie auf immer mehr Bitcoin setzt, wandelt MARA Bitcoin in Bilanzstärke um. Beide Wege hängen am Bitcoin Kurs, aber mit unterschiedlichem Risiko.