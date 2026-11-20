Wie auch 2026 werden Widerstandsfähigkeit und Technologie das kommende Jahr prägen, so Anthony Willis, Senior Economist bei Columbia Threadneedle Investments.
Makro-Ausblick 2027: KI-Regulierung, Inflation und Wettbewerb um Kapital
Die künstliche Intelligenz steht auch 2027 und darüber hinaus im Mittelpunkt
Trotz geopolitischer Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, sei das Wirtschaftswachstum 2026 überraschend robust gewesen. Die Konsensprognosen für die großen Volkswirtschaften lägen auf oder über dem Trendwachstum, wobei bislang keine Abschwächungssignale erkennbar seien. Auch die Märkte hätten sich von volatilen Phasen erholt, gestützt durch Unternehmensgewinne und Investitionen in künstliche Intelligenz (KI).
Für 2027 gelte: Anleger sollten Widerstandsfähigkeit nicht mit Risikofreiheit gleichsetzen. Denn trotz mehrerer überstandener Schocks bestünden weiterhin erhebliche Risiken. Dazu zählten ein möglicher Energiepreisanstieg, steigende Inflation und Zinsen sowie erneute Haushaltskonflikte um die Staatsfinanzierung und die Schuldenobergrenze. Dennoch bleibe die Prognose von Columbia Threadneedle Investments konstruktiv: Das Wirtschaftswachstum dürfte robust bleiben. Zudem hätten die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat zurückgewonnen. Diese stärkere politische Machtaufteilung dürfte die Märkte stützen, da politische Blockaden weitreichende Gesetzesänderungen erschweren könnten. Für Anleger komme es nun darauf an, zu erkennen, wo das günstige Umfeld Bestand habe und wo die Erwartungen bereits überzogen seien.
Vom Infrastrukturboom zu wirtschaftlichen Erträgen
KI bleibe das weltweit dominierende Wirtschaftsthema. Sie stehe möglicherweise für den größten Investitionszyklus der jüngeren Geschichte. Trotz zunehmender Skepsis dürften die Investitionen anhalten. Einschränkungen beim Bau neuer Rechenzentren auf US-Bundesebene dürfte das Vetorecht des Präsidenten verhindern. Auch Entscheidungen auf Ebene der Bundesstaaten oder Untersuchungen des US-Kongresses dürften den KI-Boom kaum grundlegend beeinträchtigen. Vom KI-Ausbau profitierten längst nicht nur Technologieunternehmen, sondern die gesamte Lieferkette, darunter Halbleiterhersteller, Industrieausrüster, Bauunternehmen und weitere Akteure aus dem Infrastrukturbereich.
Im Jahr 2027 dürfte die wirtschaftliche Nutzung der aufgebauten Kapazitäten zunehmend in den Mittelpunkt rücken. Entscheidend sei, wie schnell daraus messbare Produktivitäts- und Umsatzsteigerungen entstünden und wie breit sich diese Vorteile verteilten. Risiken bestünden allerdings weiterhin. Dazu gehörten ineffiziente Investitionen, mögliche Überkapazitäten und die Tatsache, dass die Einführung von KI vor allem Zeit erfordere.
Inflation und die Grenzen der Geldpolitik
Die Inflation bleibe auch 2027 ein zentraler Unsicherheitsfaktor. Der Nahostkonflikt habe Schwachstellen bei der Energieversorgung und den Raffineriekapazitäten offengelegt. Gleichzeitig könnten steigende Verteidigungsausgaben, stärker diversifizierte Lieferketten und wirtschaftliche Sicherheitsbestrebungen zusätzlichen Preisdruck erzeugen.
Columbia Threadneedle Investments gehe in ihrem Basisszenario dennoch davon aus, dass die Inflation unter Kontrolle bleibe. In den USA trügen sinkende Wohnkosten und ein moderateres Lohnwachstum dazu bei, Preissteigerungen zu begrenzen. Zudem seien die Zentralbanken besser aufgestellt als 2022, als eine hohe Inflation auf eine außerordentlich expansive Geldpolitik getroffen sei. Ein vergleichbarer Schock gehöre daher nicht zum Hauptszenario des Investmenthauses.
Dennoch könne ein länger anhaltender Konflikt im Nahen Osten den Inflationsdruck hoch halten, da höhere Energie- und Raffineriekosten auf die gesamte Wirtschaft durchschlagen könnten. Selbst bei sinkenden Inflationsraten bliebe das Preisniveau für Haushalte und Unternehmen dauerhaft höher. Die Zentralbanken stünden daher vor einem Zielkonflikt: Gegen Angebotsstörungen wirke die Geldpolitik weniger zielgenau als gegen eine übermäßige Nachfrage.
Erneuter Preisdruck würde die Anleiherenditen steigen lassen, Aktienbewertungen belasten und den Spielraum für Zinssenkungen verringern. Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten oder in der Ukraine könnten dagegen das Energie- und Rohstoffangebot erhöhen, den Inflationsdruck mindern und geldpolitische Lockerungen erleichtern.
Der Wettbewerb um Kapital
Bloomberg schätze das Trendwachstum der USA auf 2,0 bis 2,3 Prozent, gegenüber 1,2 bis 1,5 Prozent in Großbritannien, 1,0 bis 1,3 Prozent im Euroraum und 0,7 bis 1,0 Prozent in Japan. Die jeweilige Fiskalpolitik dürfte die Unterschiede zwischen den Regionen zusätzlich verstärken. Deutschlands Investitionspläne könnten neues Wachstum schaffen, während China weiterhin die Infrastruktur und die Binnenwirtschaft fördere. Japan verfüge trotz angespannter Staatsfinanzen über Spielraum für staatliche Fördermaßnahmen. In den USA ließen die Effekte früherer Konjunkturimpulse nach, während die Möglichkeiten für neue Maßnahmen begrenzt seien. Auch in Frankreich und Großbritannien schränke die angespannte Haushaltslage den finanziellen Handlungsspielraum ein.
Die Staaten müssten ihre Defizite decken sowie steigende Verteidigungsausgaben und die Kosten einer alternden Bevölkerung finanzieren. Gleichzeitig nähmen Technologieunternehmen zunehmend Fremdkapital auf, um den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur voranzutreiben. Dieser Wettbewerb um Kapital dürfte dazu führen, dass die Anleiherenditen über dem Niveau der Jahre nach der globalen Finanzkrise blieben.
Für Anleger eröffneten sich dadurch Chancen bei der gezielten Auswahl von Anleihen. Emittenten müssten attraktivere Renditen bieten, um sich ausreichend Kapital sichern zu können. Die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen und die Nachfrage nach Staatsanleihen dürften bei der Beurteilung der Staatsanleihemärkte zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Wachstumsthemen mit Diversifikation
Das Jahr 2027 dürfte dank anhaltender KI-Investitionen, robuster Unternehmensgewinne und attraktiver Anleiherenditen eine breitere Ertragsbasis bieten. Geopolitische Schocks, Inflation und der zunehmende Wettbewerb um Kapital, insbesondere zur Finanzierung von KI-Infrastruktur, könnten jedoch dafür sorgen, dass diese Erträge volatil blieben.
Anleger sollten nach Einschätzung von Columbia Threadneedle Investments an strukturellen Wachstumsthemen teilhaben, ohne zuzulassen, dass diese ihre Portfolios unkontrolliert dominierten. Diversifizierung bleibe daher entscheidend. Für 2027 gelte es allerdings zu prüfen, ob Anlagen in unterschiedlichen Regionen möglicherweise vom selben KI-Investitionszyklus abhingen. Zudem müssten Anleger zwischen den tatsächlichen Profiteuren der Investitionen und jenen Unternehmen unterscheiden, die hohe Kosten trügen, ohne dafür ausreichend entlohnt zu werden.
Die zentrale Frage für 2027 laute somit nicht, ob KI und Weltwirtschaft weiter wachsen würden, sondern ob dieses Wachstum den bereits eingepreisten Markterwartungen gerecht werden könne. Umso wichtiger seien ein disziplinierter Portfolioaufbau, eine selektive Titelauswahl und der gezielte Blick auf neue Anlagechancen.
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