Für 2027 gelte: Anleger sollten Widerstandsfähigkeit nicht mit Risikofreiheit gleichsetzen. Denn trotz mehrerer überstandener Schocks bestünden weiterhin erhebliche Risiken. Dazu zählten ein möglicher Energiepreisanstieg, steigende Inflation und Zinsen sowie erneute Haushaltskonflikte um die Staatsfinanzierung und die Schuldenobergrenze. Dennoch bleibe die Prognose von Columbia Threadneedle Investments konstruktiv: Das Wirtschaftswachstum dürfte robust bleiben. Zudem hätten die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat zurückgewonnen. Diese stärkere politische Machtaufteilung dürfte die Märkte stützen, da politische Blockaden weitreichende Gesetzesänderungen erschweren könnten. Für Anleger komme es nun darauf an, zu erkennen, wo das günstige Umfeld Bestand habe und wo die Erwartungen bereits überzogen seien.