Rückenwind für die Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie: Seaport Research Partners hat den Öl- und Gasproduzenten aus Texas von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft. Verantwortlich ist laut GuruFocus Seaport-Analyst Vin Lovaglio. Ein Kursziel für die Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie (Handelssymbol MGY, ISIN US5596631094) nennt Seaport nicht. Die Aktie notierte laut GuruFocus zuletzt bei 24,54 Dollar.
Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie: Seaport-Analyst Vin Lovaglio stuft auf „Buy“ hoch – Kaufsignal nach dem WildFire-Deal
Seaport Research Partners wird bei der Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie optimistisch: Das Rating steigt von „Neutral“ auf „Buy“, ein Kursziel nennt das Haus nicht. Der texanische Öl- und Gasproduzent hatte zuletzt die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen und die Übernahme von WildFire Energy abgeschlossen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Magnolia Oil & Gas Corporation
- Handelssymbol
- MGY (NYSE)
- ISIN
- US5596631094
- Analyst
- Vin Lovaglio
- Bank
- Seaport Research Partners (Seaport Global Securities)
- Rating
- Buy (zuvor Neutral)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut GuruFocus-Meldung vom 16.11.2026, ohne Zeitangabe
Hochstufung
Seaport setzt auf Magnolia – während andere Ölwerte abgestuft werden
Die Hochstufung fällt auf, weil Seaport am selben Tag mehrere Energiewerte neu bewertet hat. Laut Newsquawk senkte das Haus Occidental Petroleum und Viper Energy auf „Neutral“ und Murphy Oil auf „Sell“. Crescent Energy und SM Energy hob Seaport von „Sell“ auf „Neutral“ an – Magnolia ist der einzige Wert, der ein Kaufvotum erhielt.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Neutral
|Buy
|Kursziel
|nicht bekannt
|nicht genannt
Quelle: GuruFocus, rallies.ai, Newsquawk
Eine ausführliche Begründung von Seaport geben die vorliegenden Berichte nicht wieder; wörtliche Zitate von Vin Lovaglio liegen nicht vor. Die jüngsten Zahlen und die Übernahme von WildFire Energy liefern aber den Hintergrund, vor dem die Hochstufung der Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie zu lesen ist.
Was für die Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie spricht
Gewinn klar über den Erwartungen
Im dritten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,71 Dollar – laut 24/7 Wall St. rund 21 Prozent über der Konsensschätzung von 0,59 Dollar.
Kräftiges Wachstum
Die Produktion stieg um 17 Prozent auf 117.286 Barrel Öläquivalent pro Tag, die Ölförderung sogar um 24 Prozent. Das bereinigte EBITDAX kletterte um 79 Prozent auf 392 Millionen Dollar.
WildFire-Übernahme abgeschlossen
Mit dem im September abgeschlossenen Kauf von WildFire Energy wächst Magnolias Fläche im Giddings-Gebiet auf 1,25 Millionen Netto-Acres. Für das vierte Quartal erwartet Magnolia 159.000 bis 161.000 Barrel Öläquivalent pro Tag.
Aktionärsrenditen
Magnolia kaufte im dritten Quartal 2,3 Millionen eigene Aktien für 60,2 Millionen Dollar zurück und zahlt eine Quartalsdividende von 0,18 Dollar. Das Rückkaufprogramm wurde um 15 Millionen Aktien aufgestockt.
Wir haben unser Ziel einer Nettoverschuldung von unter dem 1,0-Fachen des erwarteten EBITDAX mehr als ein Jahr früher erreicht als geplant.
Einordnung: Bewertung und Ausblick
Laut GuruFocus kommt die Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie bei einem Börsenwert von rund 6,5 Milliarden Dollar auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 11 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und von rund 7,7 auf Basis der erwarteten Gewinne. Für 2027 plant Magnolia ein Wachstum von Öl- und Gesamtförderung um 4 bis 5 Prozent bei Bohr- und Komplettierungsausgaben von 900 bis 950 Millionen Dollar. Gestiegen ist allerdings die Nettoverschuldung: Sie lag Ende September nach der Übernahme bei rund 1,92 Milliarden Dollar, nach 133 Millionen Dollar Ende 2025.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Seaport Research Partners (Seaport Global Securities), Analyst Vin Lovaglio. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von GuruFocus vom 16.11.2026, 07:47 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Buy“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: sgsecurities.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action sowie seaportglobal.com/special-pages/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Seaport Research Partners (Analyst Vin Lovaglio) vom 16.11.2026, 13:47 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Seaport Research Partners (Analyst Vin Lovaglio).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.