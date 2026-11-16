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Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie: Seaport-Analyst Vin Lovaglio stuft auf „Buy“ hoch – Kaufsignal nach dem WildFire-Deal

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Seaport Research Partners wird bei der Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie optimistisch: Das Rating steigt von „Neutral“ auf „Buy“, ein Kursziel nennt das Haus nicht. Der texanische Öl- und Gasproduzent hatte zuletzt die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen und die Übernahme von WildFire Energy abgeschlossen.

Ölpumpe (Pferdekopfpumpe) auf einem Ölfeld bei Sonnenuntergang
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/oil-well-at-sunset-16862261/)
Neues Rating von Seaport (zuvor Neutral)
Buy
Seaport nennt kein Kursziel
kein Kursziel
Letzter Kurs laut GuruFocus
24,54 USD
Produktionswachstum im dritten Quartal
+17 %
Quelle: Seaport laut GuruFocus, rallies.ai, Newsquawk

Steckbrief

Unternehmen
Magnolia Oil & Gas Corporation
Handelssymbol
MGY (NYSE)
ISIN
US5596631094
Analyst
Vin Lovaglio
Bank
Seaport Research Partners (Seaport Global Securities)
Rating
Buy (zuvor Neutral)
Kursziel
nicht genannt

Stand: 16.11.2026, Kurs laut GuruFocus-Meldung vom 16.11.2026, ohne Zeitangabe

Rückenwind für die Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie: Seaport Research Partners hat den Öl- und Gasproduzenten aus Texas von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft. Verantwortlich ist laut GuruFocus Seaport-Analyst Vin Lovaglio. Ein Kursziel für die Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie (Handelssymbol MGY, ISIN US5596631094) nennt Seaport nicht. Die Aktie notierte laut GuruFocus zuletzt bei 24,54 Dollar.

Hochstufung

Seaport setzt auf Magnolia – während andere Ölwerte abgestuft werden

Die Hochstufung fällt auf, weil Seaport am selben Tag mehrere Energiewerte neu bewertet hat. Laut Newsquawk senkte das Haus Occidental Petroleum und Viper Energy auf „Neutral“ und Murphy Oil auf „Sell“. Crescent Energy und SM Energy hob Seaport von „Sell“ auf „Neutral“ an – Magnolia ist der einzige Wert, der ein Kaufvotum erhielt.

Seaport-Einstufung der Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie: alt und neu
AngabeBisherNeu
RatingNeutralBuy
Kurszielnicht bekanntnicht genannt

Quelle: GuruFocus, rallies.ai, Newsquawk

Eine ausführliche Begründung von Seaport geben die vorliegenden Berichte nicht wieder; wörtliche Zitate von Vin Lovaglio liegen nicht vor. Die jüngsten Zahlen und die Übernahme von WildFire Energy liefern aber den Hintergrund, vor dem die Hochstufung der Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie zu lesen ist.

Was für die Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie spricht

  1. Gewinn klar über den Erwartungen

    Im dritten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,71 Dollar – laut 24/7 Wall St. rund 21 Prozent über der Konsensschätzung von 0,59 Dollar.

  2. Kräftiges Wachstum

    Die Produktion stieg um 17 Prozent auf 117.286 Barrel Öläquivalent pro Tag, die Ölförderung sogar um 24 Prozent. Das bereinigte EBITDAX kletterte um 79 Prozent auf 392 Millionen Dollar.

  3. WildFire-Übernahme abgeschlossen

    Mit dem im September abgeschlossenen Kauf von WildFire Energy wächst Magnolias Fläche im Giddings-Gebiet auf 1,25 Millionen Netto-Acres. Für das vierte Quartal erwartet Magnolia 159.000 bis 161.000 Barrel Öläquivalent pro Tag.

  4. Aktionärsrenditen

    Magnolia kaufte im dritten Quartal 2,3 Millionen eigene Aktien für 60,2 Millionen Dollar zurück und zahlt eine Quartalsdividende von 0,18 Dollar. Das Rückkaufprogramm wurde um 15 Millionen Aktien aufgestockt.

Wir haben unser Ziel einer Nettoverschuldung von unter dem 1,0-Fachen des erwarteten EBITDAX mehr als ein Jahr früher erreicht als geplant.

Chris Stavros, CEO von Magnolia Oil & Gas, Quartalsmitteilung vom 4.11.2026 (übersetzt)
Bereinigter Gewinn je Aktie (Konsens: 0,59 USD)
0,71 USD
Produktion in Barrel Öläquivalent pro Tag (+17 %)
117.286
Bereinigtes EBITDAX (+79 %)
392 Mio. USD
Bereinigter freier Cashflow im Quartal
223,7 Mio. USD
Quelle: Magnolia Oil & Gas, Quartalsmitteilung vom 4.11.2026; 24/7 Wall St.

Einordnung: Bewertung und Ausblick

Laut GuruFocus kommt die Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie bei einem Börsenwert von rund 6,5 Milliarden Dollar auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 11 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und von rund 7,7 auf Basis der erwarteten Gewinne. Für 2027 plant Magnolia ein Wachstum von Öl- und Gesamtförderung um 4 bis 5 Prozent bei Bohr- und Komplettierungsausgaben von 900 bis 950 Millionen Dollar. Gestiegen ist allerdings die Nettoverschuldung: Sie lag Ende September nach der Übernahme bei rund 1,92 Milliarden Dollar, nach 133 Millionen Dollar Ende 2025.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Seaport Research Partners (Seaport Global Securities), Analyst Vin Lovaglio. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von GuruFocus vom 16.11.2026, 07:47 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Buy“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: sgsecurities.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action sowie seaportglobal.com/special-pages/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY): Kaufen.

Quelle
Empfehlung von Seaport Research Partners (Analyst Vin Lovaglio) vom 16.11.2026, 13:47 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 17:40 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 17:40 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Seaport Research Partners (Analyst Vin Lovaglio).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.