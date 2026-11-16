Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie: Seaport-Analyst Vin Lovaglio stuft auf „Buy“ hoch – Kaufsignal nach dem WildFire-Deal

Laut GuruFocus kommt die Magnolia-Oil-&-Gas-Aktie bei einem Börsenwert von rund 6,5 Milliarden Dollar auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 11 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und von rund 7,7 auf Basis der erwarteten Gewinne. Für 2027 plant Magnolia ein Wachstum von Öl- und Gesamtförderung um 4 bis 5 Prozent bei Bohr- und Komplettierungsausgaben von 900 bis 950 Millionen Dollar. Gestiegen ist allerdings die Nettoverschuldung: Sie lag Ende September nach der Übernahme bei rund 1,92 Milliarden Dollar, nach 133 Millionen Dollar Ende 2025.