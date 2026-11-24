Die niedrige Bewertung von Nvidia ist die Folge eines Absturzes. Die Aktie verlor binnen eines Monats mehr als 40 Prozent, nachdem Jensen Huang als Konzernchef zurückgetreten war. Das erwartete KGV fiel auf den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren, früher waren Werte von 30 bis 40 üblich. Bemerkenswert: Während der Kurs fiel, hoben Analysten ihre Gewinnschätzungen weiter an. Auch nach der Rally vom Montag liegt die Bewertung je nach Quelle beim 10- bis 13-Fachen. Unsere Lesart: Der Markt zweifelt nicht an den Gewinnen von heute, sondern an ihrer Dauer. Dazu kommen offene Verfahren, eine Prüfung der Börsenaufsicht und Ermittlungen zu Chipexporten.