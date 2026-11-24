An der Börse gilt eine einfache Regel: Wer schneller wächst, ist teurer. Bei den sieben wertvollsten Technologiekonzernen der Welt gilt derzeit das Gegenteil. Laut einem Vergleich des Analysten Sergey CYW wird die Nvidia Aktie mit dem 11-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet, bei einem erwarteten Umsatzwachstum von 79 Prozent. Die Tesla Aktie kostet das 178-Fache, bei 13 Prozent Wachstum. Am Montag stieg Nvidia nach der Rückkehr von Jensen Huang um 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar, am Dienstag fällt die Aktie vorbörslich um 5,73 Prozent.
Magnificent 7 Aktien: Nvidia wächst am schnellsten und ist am billigsten - Tesla kostet das 16-Fache für einen Bruchteil des Wachstums
Ein Vergleich stellt die Logik der Börse auf den Kopf: Die Nvidia Aktie wird mit dem 11-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet, bei 79 Prozent Umsatzwachstum. Die Tesla Aktie kostet das 178-Fache, bei 13 Prozent Wachstum. Was hinter der verkehrten Welt der Magnificent 7 steckt.
Die Rangliste
Sieben Konzerne, eine verkehrte Welt
Die Zahlen im Einzelnen, jeweils erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis und erwartetes Umsatzwachstum der nächsten zwölf Monate. Apple: 37 und 10 Prozent. Tesla: 178 und 13 Prozent. Amazon: 26 und 16 Prozent. Microsoft: 24 und 20 Prozent. Meta: 18 und 23 Prozent. Alphabet: 20 und 27 Prozent. Nvidia: 11 und 79 Prozent. Teilt man die Bewertung durch das Wachstum, wird der Abstand greifbar (eigene Rechnung). Bei Nvidia zahlen Anleger 0,14 Gewinn-Vielfache je Prozentpunkt Wachstum, bei Alphabet 0,74, bei Meta 0,78, bei Microsoft 1,2, bei Amazon 1,6, bei Apple 3,7 und bei Tesla 13,7. Tesla ist nach diesem Maß fast hundertmal so teuer wie Nvidia.
Die Erklärung
Warum der Markt Nvidia nicht traut
Die niedrige Bewertung von Nvidia ist die Folge eines Absturzes. Die Aktie verlor binnen eines Monats mehr als 40 Prozent, nachdem Jensen Huang als Konzernchef zurückgetreten war. Das erwartete KGV fiel auf den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren, früher waren Werte von 30 bis 40 üblich. Bemerkenswert: Während der Kurs fiel, hoben Analysten ihre Gewinnschätzungen weiter an. Auch nach der Rally vom Montag liegt die Bewertung je nach Quelle beim 10- bis 13-Fachen. Unsere Lesart: Der Markt zweifelt nicht an den Gewinnen von heute, sondern an ihrer Dauer. Dazu kommen offene Verfahren, eine Prüfung der Börsenaufsicht und Ermittlungen zu Chipexporten.
Am anderen Ende steht Tesla. Die Aktie stieg am Montag um 11,46 Prozent auf 385,46 Dollar, das erwartete KGV liegt bei rund 180. Der Gewinn sank zuletzt um rund 37 Prozent, der Umsatz wuchs um 8,3 Prozent. Anleger bezahlen hier nicht das Autogeschäft, sondern die Hoffnung auf autonomes Fahren und Roboter. Zudem prüfen Ausschüsse von Tesla und SpaceX laut Berichten einen möglichen Zusammenschluss, eine Vereinbarung gibt es nicht. Die Apple Aktie schloss bei 349,08 Dollar und ist mit einem KGV von 37 die zweitteuerste der Gruppe, bei dem geringsten erwarteten Wachstum. Apple gilt vielen Anlegern als sicherer Hafen, und Sicherheit hat an der Börse ihren Preis.
Einordnung der Redaktion: Der Vergleich der Magnificent 7 zeigt zwei Extreme des Vertrauens. Bei der Tesla Aktie bezahlen Anleger eine Zukunft, die noch nicht in den Zahlen steht. Bei der Nvidia Aktie glauben sie den Zahlen nicht, die schon da sind. Beides kann sich als richtig erweisen. Ein KGV von 11 ist nur dann günstig, wenn die Gewinne halten, und ein KGV von 178 nur dann teuer, wenn die Versprechen ausbleiben. Wer die Tabelle als Kaufliste liest, übersieht, dass der Markt für jede dieser Bewertungen einen Grund hat.
FAQ
Häufige Fragen zu den Magnificent 7 Aktien
Welche Magnificent 7 Aktie ist am günstigsten bewertet?
Nach dem erwarteten KGV die Nvidia Aktie mit dem 11-Fachen. Je nach Quelle und Stichtag liegt der Wert zwischen 10 und 13.
Warum ist die Tesla Aktie so hoch bewertet?
Der Gewinn ist zuletzt gesunken, der Kurs aber nicht in gleichem Maß. Anleger setzen auf künftige Geschäfte wie autonomes Fahren.
Was bedeutet erwartetes KGV?
Der Aktienkurs geteilt durch den Gewinn je Aktie, den Analysten für die nächsten zwölf Monate erwarten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Magnificent 7 Aktien?
Nvidia: US67066G1040, WKN 918422, NVDA, in Deutschland NVD. Apple: US0378331005, WKN 865985, AAPL, in Deutschland APC. Microsoft: US5949181045, WKN 870747, MSFT, in Deutschland MSF. Alphabet: US02079K3059, WKN A14Y6F, GOOGL, in Deutschland ABEA. Amazon: US0231351067, WKN 906866, AMZN, in Deutschland AMZ. Meta: US30303M1027, WKN A1JWVX, META, in Deutschland FB2A. Tesla: US88160R1014, WKN A1CX3T, TSLA, in Deutschland TL0. Alle sieben Aktien sind an der Nasdaq notiert.
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