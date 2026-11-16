Machtkampf in der SPD: Hubertus Heil fordert Lars Klingbeil heraus – was der Kampf um den Vorsitz für die Koalition bedeutet

Die SPD steuert auf eine Kampfkandidatur zu, die sie eigentlich vermeiden wollte. Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat am Samstag mit einem Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand seine Kandidatur für den Parteivorsitz erklärt. Am Sonntagabend legte er in der ARD nach: Ein Ministeramt strebe er nicht an. „Ich bin direkt gewählter Abgeordneter, das will ich auch bleiben“, sagte Heil. Dem Parteivorsitz wolle er sich „mit voller Kraft“ widmen. In Berlin wird das als direkter Angriff auf Lars Klingbeil gelesen – den Parteichef, der zugleich Vizekanzler und Finanzminister ist.