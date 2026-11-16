Die SPD steuert auf eine Kampfkandidatur zu, die sie eigentlich vermeiden wollte. Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat am Samstag mit einem Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand seine Kandidatur für den Parteivorsitz erklärt. Am Sonntagabend legte er in der ARD nach: Ein Ministeramt strebe er nicht an. „Ich bin direkt gewählter Abgeordneter, das will ich auch bleiben“, sagte Heil. Dem Parteivorsitz wolle er sich „mit voller Kraft“ widmen. In Berlin wird das als direkter Angriff auf Lars Klingbeil gelesen – den Parteichef, der zugleich Vizekanzler und Finanzminister ist.
Machtkampf in der SPD: Hubertus Heil fordert Lars Klingbeil heraus – was der Kampf um den Vorsitz für die Koalition bedeutet
Der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil will SPD-Chef werden – ausdrücklich ohne Ministeramt. Sein Brief an die Landesverbände gilt als Kampfansage an Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, der noch offen lässt, ob er wieder antritt. Im Januar wählt die SPD ihre neue Spitze. Die Analyse: Worum es in dem Machtkampf wirklich geht, wer noch im Spiel ist und warum die Stabilität der schwarz-roten Koalition daran hängt.
Die Kampfansage
Ein Satz mit Adresse
An der Spitze einer Volkspartei zu stehen, verlangt in diesen Zeiten hohen Einsatz und volle Aufmerksamkeit.
Der Satz aus Heils Brief zielt auf die Ämterhäufung an der Spitze der Partei. Klingbeil führt die SPD seit 2021, ist seit Mai 2025 Vizekanzler und verantwortet als Finanzminister den Haushalt. Heil vermied dennoch den offenen Bruch: Klingbeil solle „auf jeden Fall“ Finanzminister und Vizekanzler bleiben, sagte er. Auch eine Doppelspitze könne er sich vorstellen. „Wir sind in Regierungsverantwortung, zu der stehe ich auch“, betonte Heil. Klingbeil selbst hat sich noch nicht festgelegt, ob er erneut für den Vorsitz kandidiert.
Die Vorgeschichte
Wie die SPD in diese Lage geriet
Ausgelöst wurde die Führungsdebatte durch den Rücktritt von Bärbel Bas am 12. Oktober. Die Co-Vorsitzende und Arbeitsministerin legte beide Ämter nieder und nannte als Gründe den Tod ihrer Stieftochter sowie öffentliche Angriffe auf ihre Person, ausdrücklich auch aus den Reihen des Koalitionspartners. Neuer Arbeitsminister wurde der Rheinland-Pfälzer Alexander Schweitzer. Die Partei kündigte an, ihre gesamte Führung zum Jahreswechsel neu zu wählen.
Dazu kommen schwere Wahlniederlagen: In Berlin landete die SPD im September bei 12,1 Prozent, dem schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte in der Hauptstadt, in Sachsen-Anhalt bei rund 9 Prozent. Einzig in Mecklenburg-Vorpommern hielt Manuela Schwesig die SPD mit 35,5 Prozent nahe der Spitze – sie gilt deshalb als mögliche weitere Kandidatin. Heil wollte sich zu ihr nicht äußern; Schwesig sei in ihrem Land „stark gefordert“. Sie stellt sich heute im Schweriner Landtag zur Wiederwahl.
Das große Bild
Warum der Parteivorsitz die Koalition berührt
Ein Führungswechsel in der SPD ist mehr als Parteiinterna. Der SPD-Vorsitz sitzt im Koalitionsausschuss – und damit dort, wo über Rente, Haushalt und Reformen entschieden wird.
Für Kanzler Friedrich Merz ist die Lage heikel. Ein Parteichef ohne Kabinettsamt hätte mehr Freiheit, Kompromisse in der Koalition öffentlich infrage zu stellen. Gleichzeitig steht die Koalition unter Druck: Der Haushalt 2027 mit einer Nettokreditaufnahme von rund 123 Milliarden Euro soll Ende November im Bundestag verabschiedet werden, die Reformvorhaben bei Rente und Sozialstaat sind umstritten, und in Sachsen-Anhalt droht im Dezember eine Belastungsprobe an der Brandmauer.
Häufige Fragen zum SPD-Machtkampf
Wann wählt die SPD ihren neuen Vorsitz?
Die neue Parteispitze soll auf einem Bundesparteitag im Januar 2027 gewählt werden. Ein genaues Datum nennen die vorliegenden Berichte nicht.
Will Hubertus Heil Minister werden?
Nein. Heil sagte in der ARD, er wolle direkt gewählter Abgeordneter bleiben und sich ganz dem Parteivorsitz widmen.
Tritt Lars Klingbeil wieder an?
Das hat Klingbeil bislang offengelassen.
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