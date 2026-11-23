Black Friday ist am 27. November, Thanksgiving am 26. November. Luxusmarken geben dabei in der Regel keine Rabatte, profitieren aber vom Geschenkekauf im November und Dezember. Entscheidend ist deshalb weniger der Aktionstag selbst als die Stimmung der zahlungskräftigen US-Kundschaft.

Die Signale sind gemischt. Die US-Handelsverbände erwarten für November und Dezember Rekordumsätze von 1,013 Billionen US-Dollar, allerdings bei der niedrigsten Verbraucherstimmung seit 2014. Goldman Sachs beschreibt den US-Konsumenten vor Black Friday als robust. PwC hält die Erholung im Feiertagsgeschäft von Luxus dagegen für unsicher, weil Käufer stärker auf den Gegenwert achten. Laut Goldman-Daten verlangsamte sich das organische Branchenwachstum im dritten Quartal auf etwa 4%, nach 7,8% im zweiten.