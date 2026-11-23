Die LVMH Aktie (ISIN: FR0000121014, FSE: MOH, Paris: MC) geht angeschlagen in die Black-Friday-Woche: Zum Schluss am Freitag in Paris kostete sie 381,95 Euro, ein Tagesminus von 2,5%. Damit liegt die LVMH Aktie nur noch rund 2% über ihrem 52-Wochen-Tief von 375,65 Euro und hat seit dem Jahreshoch fast 42% verloren. Diese LVMH Aktie Prognose klärt, ob das Weihnachtsgeschäft zum Wendepunkt werden kann oder ob der Luxusriese zuerst noch einen Test bestehen muss.
LVMH Aktie Prognose: Vor Black Friday nur 2% über dem Jahrestief - Dreht der Luxuskonzern jetzt die Wende?
Die LVMH Aktie hat seit Jahresbeginn rund 41% verloren und notiert kurz über dem 52-Wochen-Tief. Die LVMH Aktie Prognose vor Black Friday: Was die Q3-Zahlen, der schwache Singles' Day und die sinkenden Kursziele für Anleger bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE
- ISIN
- FR0000121014
- Börsenkürzel
- MC (Paris), MOH (Frankfurt)
- Sitz
- Paris
- Chairman und CEO
- Bernard Arnault
- Marken
- mehr als 75 Maisons, darunter Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Sephora, Hennessy
- Umsatz 2025
- 80,8 Mrd. €
- Börsenwert
- rund 189 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 375,65 bis 654,30 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Euronext Paris
Kurzfristige Lage
Warum steht die LVMH Aktie vor Black Friday so unter Druck?
Es ist keine einzelne Hiobsbotschaft, sondern ein Bündel aus schwacher China-Nachfrage, vorsichtigen Analysten und verunsicherten US-Kunden, das die LVMH Aktie belastet.
Am vergangenen Freitag fiel der gesamte Sektor: Hermès gab 3,7% nach, Kering 3,9% und Richemont 4,6%. Schon zuvor hatte die Aktie auf Wochensicht rund 6% eingebüßt. Reuters verwies am 17. November auf die Sorge von Marktteilnehmern, ein Ausverkauf bei KI-Aktien könnte den Vermögenszuwachs wohlhabender US-Kunden bremsen. Das ist eine Marktsorge und keine belegte Ursache, trifft aber den Nerv: Die USA sind derzeit der wichtigste Wachstumstreiber der Branche.
Black Friday und Weihnachtsgeschäft
Was bedeutet der Black Friday für die LVMH Aktie Prognose?
Black Friday ist am 27. November, Thanksgiving am 26. November. Luxusmarken geben dabei in der Regel keine Rabatte, profitieren aber vom Geschenkekauf im November und Dezember. Entscheidend ist deshalb weniger der Aktionstag selbst als die Stimmung der zahlungskräftigen US-Kundschaft.
Die Signale sind gemischt. Die US-Handelsverbände erwarten für November und Dezember Rekordumsätze von 1,013 Billionen US-Dollar, allerdings bei der niedrigsten Verbraucherstimmung seit 2014. Goldman Sachs beschreibt den US-Konsumenten vor Black Friday als robust. PwC hält die Erholung im Feiertagsgeschäft von Luxus dagegen für unsicher, weil Käufer stärker auf den Gegenwert achten. Laut Goldman-Daten verlangsamte sich das organische Branchenwachstum im dritten Quartal auf etwa 4%, nach 7,8% im zweiten.
Wir sehen das Weihnachtsgeschäft daher als Test für die US-Nachfrage und weniger als Kurstreiber (Einschätzung der Redaktion). Die nächsten harten Konzernzahlen kommen erst mit den Jahreszahlen, die traditionell Ende Januar veröffentlicht werden.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Quartalszahlen der LVMH Aktie?
Im dritten Quartal 2026 wuchs der Umsatz organisch um 1% auf 18,5 Milliarden Euro, nach 3% im zweiten Quartal. Auf neun Monate steht ein organisches Plus von 2%, berichtet ein Minus von 1,6% auf 57,1 Milliarden Euro, belastet durch Währungseffekte und Verkäufe von Konzernteilen wie DFS und Marc Jacobs. Die Sparte Mode und Lederwaren, das Herz des Konzerns, schrumpfte organisch um 5% und verfehlte den Konsens von etwa -1,6% deutlich.
|Geschäftsbereich
|Umsatz
|Organisch
|Wines & Spirits
|1.429 Mio. €
|+6%
|Fashion & Leather Goods
|8.245 Mio. €
|-5%
|Perfumes & Cosmetics
|2.008 Mio. €
|+1%
|Watches & Jewelry
|2.500 Mio. €
|+6%
|Selective Retailing
|4.070 Mio. €
|+8%
Organisches Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: LVMH, WWD, Investing.com, 12.10.2026
Regional zeigt sich ein klares Gefälle: USA +5%, Europa +4% und Japan +6% stehen Asien ohne Japan mit -5% gegenüber. LVMH nennt China "deutlich weniger dynamisch", veröffentlicht aber keine Länderzahlen. Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern bei 38,6 Milliarden Euro Umsatz ein operatives Ergebnis von 8,69 Milliarden Euro (-4%), die Marge lag bei 22,5%. Der Nettogewinn blieb mit 5,70 Milliarden Euro stabil, der operative Free Cashflow stieg um 2% auf 4,10 Milliarden Euro. Eine Zahlenprognose für 2026 gibt LVMH nicht ab; der Konzern bleibt laut Mitteilung "zuversichtlich".
Bewertungsseitig ist die LVMH Aktie der günstigste der großen Luxuswerte. Mit einem KGV von rund 17 für 2026 liegt der Abschlag zu Hermès mit einem KGV von etwa 28 bei rund 40%.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|LVMH
|17,4
|16,0
|Hermès
|28,2
|25,7
|Kering
|37,1
|20,5
Quelle: MarketScreener/Zonebourse, 20./23.11.2026
Die Abschlagsdividende von 5,50 Euro je Aktie wird mit Ex-Tag am 1. Dezember und Zahltag am 3. Dezember 2026 fällig. Für das Gesamtjahr 2025 hatte LVMH 13 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Nettofinanzverschuldung betrug zum 30. Juni 2026 8,2 Milliarden Euro.
Analysten
Was sagt die LVMH Aktie Prognose der Analysten?
Die Kursziele werden laufend gesenkt, der Konsens bleibt aber deutlich über dem Kurs. MarketScreener nennt für 27 Analysten ein durchschnittliches Kursziel von rund 491 Euro bei einem Konsens von Outperform; andere Anbieter kommen auf knapp 500 Euro. Die Einschätzungen Dritter im Überblick:
|Haus
|Datum
|Votum
|Kursziel
|ODDO BHF
|23.11.2026
|Outperform
|454 €
|Jefferies
|19.11.2026
|Hold
|415 €
|Morgan Stanley
|09.11.2026
|Equal-weight
|415 €
|Bernstein
|19.10.2026
|Outperform
|480 €
|Berenberg
|15.10.2026
|Hold
|420 €
|Deutsche Bank
|13.10.2026
|Buy
|590 €
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion. Kursziele laut Berichten, je nach Anbieter abweichend.
Quelle: finanzen.net, goldesel.de, Finanztrends, trading-treff
Chartbild
Wie steht die LVMH Aktie technisch da?
Das Chartbild der LVMH Aktie ist klar abwärts gerichtet. Der Kurs notiert deutlich unter der 200-Tage-Linie, auf Wochensicht ging es um rund 6% bergab. Wichtigste Unterstützung ist das 52-Wochen-Tief bei 375,65 Euro, darunter folgt die Zone um 370 Euro, das tiefste Niveau seit etwa 2020. Nach oben markieren 390 bis 392 Euro (Ausgangspunkt des Abschlags vom Freitag) und 400 bis 406 Euro die ersten Hürden. Die Zone um 415 bis 420 Euro entspricht den Kurszielen der vorsichtigen Analysten.
Szenarien
Wie geht es mit der LVMH Aktie weiter?
Stabilisierung
Halten die 375 Euro und kommen positive Signale aus dem US-Weihnachtsgeschäft, ist eine Erholung in Richtung der Widerstandszone um 400 bis 420 Euro möglich.
Seitwärtsphase
Bleiben die Zahlen aus den USA solide, China aber schwach, könnte die LVMH Aktie bis zu den Jahreszahlen im Bereich des Jahrestiefs pendeln.
Neues Tief
Ein nachhaltiger Bruch der Marke von 375 Euro würde das Mehrjahrestief neu definieren und die Abwärtsdynamik verstärken.
Termine
Was Anleger bei der LVMH Aktie jetzt beobachten
27. November: Black Friday, erste Hinweise auf die US-Konsumlaune.
1. Dezember: Ex-Tag der Abschlagsdividende von 5,50 Euro je Aktie, Zahltag am 3. Dezember.
Ende Januar 2027: Jahreszahlen 2026, traditionell mit dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.
Häufige Fragen zur LVMH Aktie
Warum fällt die LVMH Aktie? Schwache Nachfrage in China, rückläufige Mode und Lederwaren sowie die Sorge um die Vermögenseffekte wohlhabender US-Kunden belasten die Aktie.
Wie hoch ist die Dividende der LVMH Aktie? Für 2025 zahlte LVMH 13 Euro je Aktie. Für 2026 ist bisher nur der Abschlag von 5,50 Euro festgelegt.
Ist die LVMH Aktie günstig? Mit einem KGV von rund 17 für 2026 ist sie deutlich günstiger bewertet als Hermès. Der Abschlag spiegelt die schwächelnde Kernsparte und die China-Abhängigkeit.
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