LVMH Aktie: Mode minus 5 Prozent, Kurs fast 40 Prozent unter dem Hoch – Aktienanalyse: Wann endet der Luxus-Absturz?

Es ist der tiefste Fall eines Börsen-Aristokraten seit Jahren. LVMH, der Konzern hinter Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Moët und Sephora, galt lange als unverwundbar. Doch die LVMH Aktie verlor in dieser Woche weitere 1,30 Prozent und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Mit 403,45 Euro notiert sie rund 38 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 652,90 Euro, auf Jahressicht steht ein Minus von fast 37 Prozent. Diese LVMH Aktienanalyse erklärt, warum China den Luxusriesen bremst, welche Lichtblicke es gibt und was die LVMH Aktienprognose bestimmt.