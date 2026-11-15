Es ist der tiefste Fall eines Börsen-Aristokraten seit Jahren. LVMH, der Konzern hinter Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Moët und Sephora, galt lange als unverwundbar. Doch die LVMH Aktie verlor in dieser Woche weitere 1,30 Prozent und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Mit 403,45 Euro notiert sie rund 38 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 652,90 Euro, auf Jahressicht steht ein Minus von fast 37 Prozent. Diese LVMH Aktienanalyse erklärt, warum China den Luxusriesen bremst, welche Lichtblicke es gibt und was die LVMH Aktienprognose bestimmt.
LVMH Aktie: Mode minus 5 Prozent, Kurs fast 40 Prozent unter dem Hoch – Aktienanalyse: Wann endet der Luxus-Absturz?
Die LVMH Aktie verliert 1,30 Prozent und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Sephora, Schmuck und Cognac wachsen, doch das Herzstück Mode und Lederwaren schrumpft, und die Aktie notiert fast 40 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Unsere LVMH Aktienanalyse zeigt Sparten, Bewertung, Dividende, Analystenziele und was die LVMH Aktienprognose bestimmt.
Die Zahlen
Plus 1 Prozent: Stabilität mit einem großen Loch
Im dritten Quartal setzte LVMH 18,5 Milliarden Euro um, organisch ein Plus von 1 Prozent. Nach neun Monaten stehen 57,1 Milliarden Euro zu Buche. Doch die wichtigste Sparte schrumpft: Mode und Lederwaren mit Louis Vuitton und Dior verlor organisch 5 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro – Analysten hatten nur mit minus 2 bis 2,5 Prozent gerechnet. Grund ist die schwache Nachfrage in China, während die USA kräftig liefen. Lichtblicke gibt es dennoch: Die Kollektionen von Jonathan Anderson bei Dior kommen bei Kunden sehr gut an.
LVMH: Organisches Wachstum nach Sparten im dritten Quartal
Prozent
Organische Veränderung zum Vorjahresquartal.
Quelle: LVMH, Mitteilung vom 12. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|Wachstum
|Selective Retailing (Sephora)
|8
|Wein und Spirituosen
|6
|Uhren und Schmuck
|6
|Parfüm und Kosmetik
|1
|Konzern
|1
|Mode und Lederwaren
|-5
Die übrigen Sparten zeigen, wie breit LVMH aufgestellt ist: Sephora wächst um 8 Prozent, Champagner und Hennessy-Cognac um 6 Prozent, Tiffany und Bulgari ebenfalls um 6 Prozent. Das Problem: Diese Sparten sind deutlich weniger profitabel als Louis Vuitton und Dior. Sie gleichen den Umsatzrückgang aus, beim Gewinn aber nur teilweise. Nach Schätzungen von JL Warren Capital fielen die China-Umsätze von Louis Vuitton im Sommer zeitweise um 20 bis 30 Prozent; LVMH selbst nennt keine Zahlen.
Die Bewertung
KGV unter 19, Dividende über 3 Prozent: Luxus zum Ausverkaufspreis?
Der Kurssturz hat die Bewertung auf ein für LVMH ungewöhnlich niedriges Niveau gedrückt: Das KGV auf Basis der Schätzungen für 2026 liegt bei rund 18,6, die erwartete Dividendenrendite bei rund 3,2 Prozent. Finanziell steht der Konzern solide da – mit 5,7 Milliarden Euro Nettogewinn und rund 4,1 Milliarden Euro freiem Cashflow im ersten Halbjahr. Die Analysten senkten ihre Ziele dennoch: Die Spanne reicht von 415 Euro (Jefferies, Morgan Stanley) über 500 Euro (JPMorgan, Goldman Sachs) bis 590 Euro (Deutsche Bank), im Schnitt rund 491 Euro. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
LVMH Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Wende
China stabilisiert sich, Dior und Louis Vuitton kehren ins Wachstum zurück. Die Aktie läuft in Richtung des durchschnittlichen Analystenziels um 490 Euro.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Nebensparten wachsen, Mode bleibt schwach. Die Aktie pendelt zwischen dem Oktobertief um 370 Euro und rund 450 Euro.
Szenario 3: Längere Durststrecke
Lässt auch die US-Nachfrage nach, droht ein erneuter Test des Oktobertiefs.
Häufige Fragen zur LVMH Aktienanalyse
Warum gehört die LVMH Aktie zu den Verlierern der Woche?
Der Luxussektor bleibt wegen der China-Schwäche unter Druck. LVMH verlor 1,30 Prozent, auf Jahressicht fast 37 Prozent.
Welche Sparten wachsen?
Sephora mit 8 Prozent, Wein und Spirituosen sowie Uhren und Schmuck mit je 6 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen werden traditionell Ende Januar veröffentlicht.
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