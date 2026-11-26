Dazu kommt eine Nachricht aus dem Eigentümerkreis. Nach einem Bericht des französischen Finanzportals MoneyVox hat die Familie Arnault ihre Kontrolle über die Holding Agache neu geordnet. Agache hält demnach 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte an LVMH. Konzernchef Bernard Arnault, 77 Jahre alt, kann nach diesen Angaben bis zum Alter von 95 Jahren an der Spitze bleiben. Für Anleger schafft das Klarheit über die langfristige Kontrolle. Ob es den Kurs heute bewegt, lässt sich nicht belegen.