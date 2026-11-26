Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon, Tiffany: Kein Konzern bündelt mehr Luxusmarken als LVMH. An der Börse war davon in diesem Jahr wenig zu spüren. Am Donnerstagmorgen aber gehört die LVMH-Aktie (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, deutsches Handelssymbol: MOH, US-Handelssymbol: LVMUY) zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Um 10:25 Uhr notiert sie 2,98 Prozent höher bei 402,65 Euro und damit wieder über der Marke von 400 Euro. Am Mittwoch hatte sie bei 391,00 Euro geschlossen.
LVMH-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 3 Prozent und zurück über 400 Euro – Arnault regelt die Macht, der Markt liefert den Schub
Die LVMH-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der weltgrößte Luxuskonzern um 2,98 Prozent auf 402,65 Euro. Neben der Markterholung beschäftigt Anleger die neue Kontrollstruktur der Familie Arnault. Die Gründe für den Kursgewinn und die Skepsis, die bleibt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die LVMH-Aktie heute steigt
Der wichtigste Treiber ist der Markt. Ein zweites Thema sorgt für Gesprächsstoff: die Frage, wer LVMH in Zukunft führt.
Europas Börsen erholen sich am Donnerstag kräftig, nachdem die Wall Street am Mittwochabend gedreht hatte. Der Euro Stoxx 50 gewinnt 2,03 Prozent, der Pariser CAC 40 lag am Morgen rund 1,7 Prozent im Plus. Luxuswerte sind dabei breit gefragt: Auch Hermès gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Schon in den Tagen zuvor hatten Anleger aus den abstürzenden KI-Aktien in Konsumwerte umgeschichtet.
Dazu kommt eine Nachricht aus dem Eigentümerkreis. Nach einem Bericht des französischen Finanzportals MoneyVox hat die Familie Arnault ihre Kontrolle über die Holding Agache neu geordnet. Agache hält demnach 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte an LVMH. Konzernchef Bernard Arnault, 77 Jahre alt, kann nach diesen Angaben bis zum Alter von 95 Jahren an der Spitze bleiben. Für Anleger schafft das Klarheit über die langfristige Kontrolle. Ob es den Kurs heute bewegt, lässt sich nicht belegen.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 gewinnt gut 2 Prozent, Paris zieht mit.
Luxus statt KI
Anleger schichten seit Tagen aus Technologie- in Konsumwerte um.
Klarheit bei der Kontrolle
Die Familie Arnault hat ihre Holdingstruktur laut Bericht neu geordnet.
Dividende voraus
Am 3. Dezember zahlt LVMH eine Zwischendividende von 5,50 Euro je Aktie.
Einordnung
Das Geschäft wächst nur noch in Trippelschritten
Operativ bleibt das Bild verhalten. Im dritten Quartal setzte LVMH 18,5 Milliarden Euro um, organisch nur 1 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Konzern verwies auf schwächere Trends in China, die wichtigste Sparte Mode und Lederwaren schrumpfte. Seit Jahresbeginn hat die LVMH-Aktie rund 37 Prozent verloren. Einige Banken bleiben vorsichtig: Laut Reuters stufte Barclays den gesamten Luxussektor am Donnerstag ab. Kurzfristig stützt die Zwischendividende von 5,50 Euro je Aktie, die am 3. Dezember gezahlt wird. Der Ex-Tag ist der 1. Dezember.
Häufige Fragen zur LVMH-Aktie
Warum ist die LVMH-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die LVMH-Aktie profitiert von der breiten Markterholung und der Nachfrage nach Luxuswerten. Zusätzlich sorgt die neue Kontrollstruktur der Familie Arnault für Aufmerksamkeit.
Wie stark steigt die LVMH-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Paris bei 402,65 Euro, ein Plus von 2,98 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LVMH-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000121014, die WKN 853292. In Deutschland wird die Aktie unter MOH gehandelt, in den USA als ADR unter LVMUY.
Wann zahlt LVMH die Zwischendividende?
Am 3. Dezember 2026, je Aktie 5,50 Euro. Ex-Tag ist der 1. Dezember.
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