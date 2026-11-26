Die LVMH-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Luxuskonzern an der Euronext Paris 2,39 Prozent höher bei 400,35 Euro, ein Plus von 9,35 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 391,00 Euro.
LVMH-Aktie als CAC40 Gewinner: Arnaults Machtsicherung trifft auf Marktrally
Die LVMH-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,39 % auf 400,35 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern. Neben dem Markt sorgt die neue Kontrollstruktur der Familie Arnault für Gesprächsstoff.
CAC40 Gewinner
Warum die LVMH-Aktie heute steigt
Mehrere Faktoren treffen zusammen. Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Zusätzlich beschäftigt Anleger die Nachfolge- und Kontrollfrage bei LVMH: Nach Berichten von MoneyVox hat die Familie Arnault eine neue Struktur über die Holding Agache SCA aufgesetzt. Bernard Arnault, 77, kann demnach bis zum Alter von 95 Jahren an der Spitze bleiben.
Der Hintergrund: Wer kontrolliert LVMH?
Agache hält nach diesen Angaben 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte. Die gesamte Familie Arnault kommt auf 50,33 Prozent des Kapitals und 66,27 Prozent der Stimmrechte. Die Struktur schafft Klarheit über die langfristige Kontrolle des größten Luxuskonzerns der Welt.
Operativ bleibt das Bild gemischt. Im dritten Quartal erreichte LVMH einen Umsatz von 18,50 Milliarden Euro, organisch nur 1 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Konzern verwies auf schwächere Trends in China.
Steckbrief
- Unternehmen
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
- ISIN
- FR0000121014
- WKN
- 853292
- Handelssymbol
- MC (Euronext Paris)
- US-Symbol
- LVMUY (OTC)
- Kurs
- 400,35 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
Häufige Fragen zur LVMH-Aktie
Warum ist die LVMH-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und die neue Kontrollstruktur der Familie Arnault sorgte für Aufmerksamkeit. Die Aktie stieg um 2,39 Prozent.
Wer kontrolliert LVMH? Die Holding Agache hält 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte.
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