Auslöser ist der Fall Megaspeed. Das Singapurer Cloud-Unternehmen soll Medienberichten zufolge große Mengen Nvidia-Chips gekauft haben, die möglicherweise nach China gelangten; die genannten Summen schwanken zwischen mehr als 4,8 und fast 12 Milliarden US-Dollar je nach Bericht und Zeitraum. Eine frühere Megaspeed-Managerin steht im Zentrum der Affäre, die zum Rücktritt von Huang führte. Bessent sagte im US-Fernsehen sinngemäß, mehrere Ministerien hätten seit Monaten dafür geworben, Megaspeed auf die Sanktionsliste („Entity List“) zu setzen, doch das Handelsministerium habe die Federführung. Nach Berichten von US-Medien soll Lutnick Verschärfungen der Chip-Exporte nach China gebremst haben, weil er einen Handelskrieg fürchtete; Trump selbst soll ihn dagegen mehrfach zu strengeren Regeln aufgefordert haben. Das Weiße Haus erklärte, der Präsident habe volles Vertrauen in Lutnick. Das Handelsministerium bestreitet eine Konfrontation im Situation Room am 5. November.

Seit Oktober 2025 hat das Handelsministerium nach den Berichten keine neuen Firmen auf die Liste gesetzt, die längste Pause seit mehr als zehn Jahren. Nicht gelistet sind demnach unter anderem DeepSeek und der Speicherchip-Hersteller CXMT. Das Datum einzelner Ereignisse in diesen Berichten ist teils widersprüchlich, die Angaben sind daher mit Vorsicht zu lesen.