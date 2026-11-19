In Washington eskaliert der Streit um die Chip-Politik: Nach dem Rücktritt von Nvidia-Gründer Jensen Huang und den neuen Exportregeln vom 16. November steht Handelsminister Howard Lutnick unter Druck. Finanzminister Scott Bessent warf dem Handelsministerium öffentlich vor, strengere Kontrollen gebremst zu haben, und Medienberichten zufolge prüft das Weiße Haus, ob Lutnick im Amt bleiben kann. Für die Nvidia Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) und andere Chipaktien ist das mehr als Innenpolitik, denn es entscheidet mit, wie hart China-Geschäfte künftig reguliert werden. Der Aktienkurs schloss am 13. November bei 162,85 US-Dollar und verlor am Montag darauf rund vier Prozent. An der Wall Street läuft der Handel an diesem Abend noch.
Lutnick unter Druck: Machtkampf um Chip-Exporte und Zölle in Washington – was heißt das für die Nvidia Aktie und die Handelspolitik?
Nach dem Nvidia-Skandal und den neuen US-Exportregeln streiten Finanzminister Bessent und Handelsminister Lutnick offen über den Kurs gegenüber China. Der Senat lädt Nvidia-Gründer Jensen Huang für den 3. und Lutnick für den 10. Dezember vor. Was auf dem Spiel steht für Chipwerte, Zölle und Anleger.
Machtkampf im Kabinett
Worum streiten Bessent und Lutnick – und warum jetzt?
Auslöser ist der Fall Megaspeed. Das Singapurer Cloud-Unternehmen soll Medienberichten zufolge große Mengen Nvidia-Chips gekauft haben, die möglicherweise nach China gelangten; die genannten Summen schwanken zwischen mehr als 4,8 und fast 12 Milliarden US-Dollar je nach Bericht und Zeitraum. Eine frühere Megaspeed-Managerin steht im Zentrum der Affäre, die zum Rücktritt von Huang führte. Bessent sagte im US-Fernsehen sinngemäß, mehrere Ministerien hätten seit Monaten dafür geworben, Megaspeed auf die Sanktionsliste („Entity List“) zu setzen, doch das Handelsministerium habe die Federführung. Nach Berichten von US-Medien soll Lutnick Verschärfungen der Chip-Exporte nach China gebremst haben, weil er einen Handelskrieg fürchtete; Trump selbst soll ihn dagegen mehrfach zu strengeren Regeln aufgefordert haben. Das Weiße Haus erklärte, der Präsident habe volles Vertrauen in Lutnick. Das Handelsministerium bestreitet eine Konfrontation im Situation Room am 5. November.
Seit Oktober 2025 hat das Handelsministerium nach den Berichten keine neuen Firmen auf die Liste gesetzt, die längste Pause seit mehr als zehn Jahren. Nicht gelistet sind demnach unter anderem DeepSeek und der Speicherchip-Hersteller CXMT. Das Datum einzelner Ereignisse in diesen Berichten ist teils widersprüchlich, die Angaben sind daher mit Vorsicht zu lesen.
Was sind die neuen Exportregeln – und wen treffen sie?
Seit 16. November brauchen Rechenzentren in Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien eine US-Lizenz für Hochleistungschips; dazu kommen schärfere Kundenprüfungen für Betreiber von Rechenzentren. Ziel ist, die Umgehung über Rechenleistung in Drittländern für chinesische Firmen zu schließen. Chinas Außenamtssprecher Guo Jiakun nannte die Regeln „wirtschaftlichen Zwang“ und kündigte Gegenmaßnahmen ohne Details an. Am 17. November gaben chinesische Tech-Werte in Hongkong deutlich nach: Alibaba fiel um 5,2 Prozent auf 85,45 Hongkong-Dollar, Baidu um 5,8 Prozent auf 70,90 Hongkong-Dollar.
|Datum
|Ereignis
|Bedeutung
|16.11.2026
|Neue Lizenzpflicht für fünf Länder
|Umgehung über Drittländer soll enden
|3.12.2026
|Senat lädt Jensen Huang vor
|Aussage zu Megaspeed und China
|10.12.2026
|Senat lädt Howard Lutnick vor
|Aussage laut Sprecher freiwillig
|offen
|Entscheidung über Lutnicks Zukunft
|Folgen für Exportkontrollen und Zölle
Stand: 19.11.2026. Termine laut Berichten; Aussagen zu Lutnick stützen sich teils auf anonyme Quellen.
Quelle: Berichte US-Medien, Handelsministerium, 16.–19.11.2026
Was heißt der Streit für Zölle und Anleger?
Zölle und Exportkontrollen beruhen auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen; ein Abgang Lutnicks würde die Zollpolitik daher nicht automatisch beenden. Chris Schott vom Peterson Institute sagte, ein Wechsel schwäche die Politik „nicht zwangsläufig“, ein Nachfolger könnte sie sogar entschlossener umsetzen. Handelsbeauftragter Jamieson Greer könnte mehr Gewicht bekommen; im Gespräch sind Zollsenkungen für Kanada, Mexiko und Südkorea. Für Autoaktien und exportabhängige Industriewerte ist das ein Thema, ebenso für den DAX, der am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten schloss (minus 1,06 Prozent, Stand 17:47 Uhr).
Für Nvidia bleibt die politische Ungewissheit der Kernpunkt. Eine Schätzung der Analysten von UBS sieht mögliche Umsatzeinbußen durch Exportkontrollen von bis zu zehn Prozent; das ist eine Drittschätzung, kein Ausblick des Unternehmens. Weitere Verschärfungen wären nach Einschätzung der Redaktion das größte Risiko für Chip- und KI-Titel, während Lockerungen Erholungen stützen könnten.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Die Senats-Anhörungen am 3. Dezember (Huang) und 10. Dezember (Lutnick).
Reaktionen Chinas auf die Lizenzpflicht sowie mögliche weitere Eintragungen auf die Sanktionsliste.
Fortschritte bei Handelsgesprächen mit Kanada, Mexiko und Südkorea und mögliche Zollsenkungen.
Die Entwicklung der Nvidia Aktie, der Chipwerte in Europa und der China-Tech-Titel.
Häufige Fragen zu Lutnick, Nvidia und den Exportregeln
Warum steht Howard Lutnick unter Druck? Ihm wird vorgeworfen, strengere Chip-Exportkontrollen gegen China gebremst zu haben; das Weiße Haus erklärte, der Präsident vertraue ihm.
Was ändert sich seit dem 16. November? Hochleistungschips für fünf Länder in Südostasien und Brasilien brauchen eine US-Lizenz, und Rechenzentren müssen ihre Kunden strenger prüfen.
Was bedeutet das für die Nvidia Aktie? Die Aktie verlor nach dem Skandal deutlich; die Folgen weiterer Verschärfungen sind schwer zu beziffern, Schätzungen von Analysten reichen bis zu zehn Prozent Umsatzeinbuße.
Wird die Zollpolitik gelockert, wenn Lutnick geht? Nicht automatisch: Zölle haben andere Rechtsgrundlagen als Exportkontrollen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.