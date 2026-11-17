Die Refinanzierung zahlt sich aus: Barclays-Analyst Andrew Mok bleibt bei „Overweight“ für die Lumexa-Imaging-Aktie und hebt das Kursziel von 13 auf 17 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 14,79 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 15 Prozent.
Lumexa-Imaging-Aktie: Zurück in der Gewinnzone – Barclays erhöht das Kursziel deutlich
Der Radiologie-Anbieter Lumexa Imaging hat im dritten Quartal wieder Gewinn geschrieben. Barclays-Analyst Andrew Mok hebt das Kursziel für die Lumexa-Imaging-Aktie von 13 auf 17 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lumexa Imaging Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- LMRI (Nasdaq)
- Analyst
- Andrew Mok
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 17 US-Dollar (zuvor 13 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Lumexa-Imaging-Aktie
Gewinn statt Verlust – Mok hebt das Ziel
Andrew Mok erhöht sein Kursziel um fast ein Drittel.
Lumexa Imaging aus Raleigh, früher US Radiology Specialists, betreibt in den USA ambulante Zentren für medizinische Bildgebung. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um fünf Prozent auf 272,0 Millionen US-Dollar.
Unter dem Strich verdiente Lumexa 7,2 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 3,5 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Die Zinskosten hatten sich nach einer Refinanzierung etwa halbiert.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Andrew Mok zu lesen ist:
Deutlich höheres Ziel
Das Kursziel steigt von 13 auf 17 US-Dollar.
Rückkehr zum Gewinn
Lumexa schrieb im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen.
Mehr hochwertige Scans
Der Anteil von MRT- und CT-Untersuchungen erreichte einen Rekord.
Niedrigere Zinslast
Die Refinanzierung hat die Zinskosten deutlich gesenkt.
Hohe Schulden bleiben
Trotz der Fortschritte trägt Lumexa langfristige Verbindlichkeiten von 821,5 Millionen US-Dollar bei 90 Millionen US-Dollar Barmitteln.
Barclays hatte das Kursziel im Frühjahr deutlich gesenkt und im August wieder angehoben.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Andrew Mok. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 17 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lumexa Imaging Holdings, Inc. (LMRI): Kaufen, Kursziel 17,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Andrew Mok, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:21 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:21 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andrew Mok, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.