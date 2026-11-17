Lumexa Imaging aus Raleigh, früher US Radiology Specialists, betreibt in den USA ambulante Zentren für medizinische Bildgebung. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um fünf Prozent auf 272,0 Millionen US-Dollar.

Unter dem Strich verdiente Lumexa 7,2 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 3,5 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Die Zinskosten hatten sich nach einer Refinanzierung etwa halbiert.