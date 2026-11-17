Lumentum stellt Laser und optische Komponenten für Datennetze her. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 137 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,57 US-Dollar.

Für das laufende Quartal stellt das Management 1,575 bis 1,625 Milliarden US-Dollar Umsatz und 5,90 bis 6,20 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Treiber sind Pumplaser, optische Schalter und schnelle Transceiver für KI-Rechenzentren.