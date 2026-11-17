Höheres Ziel, gleiche Einstufung: B.-Riley-Analyst Dave Kang bestätigt für die Lumentum-Aktie sein neutrales Rating und hebt das Kursziel von 659 auf 770 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 546 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 41 Prozent.
Lumentum-Aktie: Umsatz mehr als verdoppelt – B. Riley hebt das Ziel auf 770 Dollar
B.-Riley-Analyst Dave Kang hebt das Kursziel für die Lumentum-Aktie von 659 auf 770 US-Dollar, bleibt aber neutral. Der Laserspezialist profitiert vom KI-Boom.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lumentum Holdings Inc.
- Handelssymbol
- LITE (Nasdaq)
- Analyst
- Dave Kang
- Bank
- B. Riley
- Rating
- Neutral (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 770 US-Dollar (zuvor 659 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
B. Riley zur Lumentum-Aktie
KI treibt das Geschäft – Kang bleibt vorsichtig
Dave Kang hebt das Ziel deutlich, bleibt aber bei seiner neutralen Haltung.
Lumentum stellt Laser und optische Komponenten für Datennetze her. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 137 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,57 US-Dollar.
Für das laufende Quartal stellt das Management 1,575 bis 1,625 Milliarden US-Dollar Umsatz und 5,90 bis 6,20 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Treiber sind Pumplaser, optische Schalter und schnelle Transceiver für KI-Rechenzentren.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von B.-Riley-Analyst Dave Kang zu lesen ist:
Rasantes Wachstum
Der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt.
Starke Prognose
Das laufende Quartal soll nochmals deutlich zulegen.
Höheres Ziel
B. Riley hebt das Kursziel um 111 auf 770 US-Dollar.
Neutrale Einstufung
Trotz des großen Abstands bleibt Kang bei seiner neutralen Haltung.
Hohe Schwankungen
Die Aktie ist stark schwankungsanfällig. Im Sommer notierte sie zeitweise deutlich höher als heute.
Dass Kang trotz eines Abstands von rund 41 Prozent neutral bleibt, deutet auf Vorsicht bei Bewertung und Nachhaltigkeit des Booms hin. Seine Begründung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist B. Riley Securities, Inc., Analyst Dave Kang. Die Einstufung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 770 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.brileysecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lumentum Holdings Inc. (LITE): Halten, Kursziel 770,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Dave Kang, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:55 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:55 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Dave Kang, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc..
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