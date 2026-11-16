Lumentum Aktie Nasdaq100 Verlierer: Kein Halt bis zum Mittag – wird Nvidia zur Belastungsprobe?

Gemessen am erwarteten Gewinn hat sich die Bewertung damit spürbar ermäßigt. TIKR beziffert das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen zum Schluss des 12. November auf etwa das 22-Fache, nach einem Fünfjahresschnitt von rund 30. Bei Coherent sank der Wert laut TIKR am Montag auf etwa das 17-Fache, nachdem er im Juni noch beim 57-Fachen gelegen hatte. Niedrigere Multiplikatoren setzen allerdings voraus, dass die Gewinnschätzungen halten – genau das steht mit den Nvidia-Zahlen auf dem Prüfstand.

Operativ gibt es bislang keine Bremsspuren: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 hatte Lumentum den Umsatz auf 1,26 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Hinzu kommt die geplante Übernahme durch Marvell im Aktientausch (4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie), die den Kurs zusätzlich an die Marvell-Aktie bindet.