Die erhoffte Gegenbewegung bleibt aus: Die Lumentum Aktie ist auch am Mittag einer der größten Nasdaq100 Verlierer. Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) kostet das Papier 554,80 US-Dollar, 7,01 Prozent weniger als zum Freitagsschluss – im Nasdaq 100 schneidet nur Strategy noch schwächer ab. Der Auslöser ist keine Unternehmensnachricht, sondern die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag, die die gesamte Optik-Branche erfasst. Lumentum Holdings ist an der Nasdaq unter dem Kürzel LITE gelistet, die ISIN lautet US55024U1097.
Lumentum Aktie Nasdaq100 Verlierer: Kein Halt bis zum Mittag – wird Nvidia zur Belastungsprobe?
Die Lumentum Aktie zählt zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert sie 7,01 Prozent tiefer bei 554,80 US-Dollar. Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag ziehen Anleger Geld aus der gesamten KI-Optik-Branche ab – Coherent und Co. fallen mit.
Tagesverlauf
Warum fällt die Lumentum Aktie heute immer weiter?
Der Montag verlief für Lumentum-Aktionäre wie eine Treppe nach unten – jede Etappe tiefer als die vorige.
Schon vorbörslich lag die Aktie gegen 4:06 Uhr New Yorker Zeit gut fünf Prozent im Minus. Kurz nach der Eröffnung, gegen 9:45 Uhr, betrug der Abschlag knapp sechs Prozent, bis Mittag weitete er sich auf gut sieben Prozent aus. Damit hat sich die Lumentum Aktie noch etwas schwächer entwickelt als der Nasdaq 100, der um 1,68 Prozent nachgab und zwischenzeitlich bis auf 27.256,84 Punkte fiel. Eine eigene Meldung des Unternehmens gab es am Montag nicht.
Nvidia vor dem Stresstest
Nvidia legt am Dienstag nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor – die ersten nach dem angekündigten Rücktritt von Jensen Huang. Ein Bericht des Wall Street Journal, wonach Interimschefin Colette Kress Deals und Start-up-Beteiligungen zurückfahren könnte, verunsichert die Zulieferer.
Neue Regel aus Washington
Das US-Handelsministerium hat am Montag eine Regel zum Fernzugriff auf fortschrittliche Chips erlassen. Sie soll verhindern, dass vor allem chinesische Firmen Rechenleistung über Rechenzentren im Ausland anmieten und so Exportbeschränkungen umgehen.
Branchenweiter Rückzug
Optik- und Verbindungswerte wie Coherent, Fabrinet, Credo und Astera Labs gaben am Vormittag ebenfalls deutlich nach. Unternehmensspezifische Nachrichten fehlten auch dort.
Die Peers
Was hat Coherent mit dem Kursrutsch der Lumentum Aktie zu tun?
Der Blick auf Coherent zeigt, dass es nicht um ein Lumentum-Problem geht, sondern um ein Branchenthema. Laut StockStory fiel Coherent am Vormittag um 8,3 Prozent auf 204,99 Dollar und liegt damit rund 52 Prozent unter dem Juni-Hoch. Beide Unternehmen sind eng mit Nvidia verbunden: Anfang März kündigte Nvidia an, jeweils zwei Milliarden Dollar in Lumentum und Coherent zu investieren. Hinzu kamen milliardenschwere Abnahmezusagen für Laserkomponenten, unter anderem für Co-Packaged Optics – Technik, bei der die optischen Verbindungen direkt in die Netzwerk-Switches wandern und so Strom sparen.
Diese Nähe war in der Rally ein Kurstreiber, nun wirkt sie in die andere Richtung. StockStory verweist darauf, dass die neue Exportregel das Risiko für Zulieferer optischer Verbindungstechnik erhöhe und die Führungswechsel bei Nvidia die Planbarkeit über 2027 hinaus erschwerten. Das ist eine Einordnung von Marktbeobachtern; konkrete Auswirkungen auf Lumentums Auftragslage sind bislang nicht belegt.
|Aktie
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Adobe
|251,07
|+3,29 %
|Intuit
|350,95
|+2,71 %
|Autodesk
|270,58
|+2,33 %
|Comcast
|25,71
|+2,19 %
|Paychex
|118,34
|+2,28 %
|Strategy
|103,71
|-7,09 %
|Lumentum
|554,80
|-7,01 %
|Sandisk
|827,52
|-6,50 %
|Arm
|178,16
|-6,49 %
|Intel
|55,91
|-6,29 %
Paychex: Kurs laut finanzen.net (Handelsplatz BTT), Stand 19:02 Uhr MEZ (13:02 Uhr ET); übrige Werte Stand 17:59 Uhr MEZ.
Quelle: finanzen.at, Stand 17:59 Uhr MEZ; Paychex: finanzen.net, Stand 19:02 Uhr MEZ
Auffällig ist die Zweiteilung: Oben stehen Software-, Medien- und Dienstleistungswerte, unten fast ausschließlich Hardware- und KI-nahe Titel. Anleger schichten offenbar aus den Gewinnern des KI-Booms in defensivere Bereiche um.
Bewertung
Ist die Lumentum Aktie nach der Rally jetzt günstig?
Die Fallhöhe ist enorm. Binnen eines Jahres reichte die Spanne der Aktie von rund 215 bis 1.143 Dollar. Vom Hoch ist der Kurs inzwischen um etwa die Hälfte entfernt, allein zwischen Mitte Oktober und Mitte November ging es um rund 40 Prozent abwärts. Seit Jahresbeginn liegt die Lumentum Aktie laut TIKR dennoch weiter deutlich im Plus – Stand 12. November rund 56 Prozent.
Gemessen am erwarteten Gewinn hat sich die Bewertung damit spürbar ermäßigt. TIKR beziffert das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen zum Schluss des 12. November auf etwa das 22-Fache, nach einem Fünfjahresschnitt von rund 30. Bei Coherent sank der Wert laut TIKR am Montag auf etwa das 17-Fache, nachdem er im Juni noch beim 57-Fachen gelegen hatte. Niedrigere Multiplikatoren setzen allerdings voraus, dass die Gewinnschätzungen halten – genau das steht mit den Nvidia-Zahlen auf dem Prüfstand.
Operativ gibt es bislang keine Bremsspuren: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 hatte Lumentum den Umsatz auf 1,26 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Hinzu kommt die geplante Übernahme durch Marvell im Aktientausch (4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie), die den Kurs zusätzlich an die Marvell-Aktie bindet.
Ausblick
Was sollten Anleger der Lumentum Aktie jetzt beachten?
Der wichtigste Termin steht am Dienstag an: Nvidia berichtet gegen 16:20 Uhr Ortszeit (22:20 Uhr MEZ). Entscheidend dürfte sein, ob die neue Führung die Investitionspläne für Rechenzentren und die Zusagen an Zulieferer bestätigt. Bereits um 8:30 Uhr Ortszeit (14:30 Uhr MEZ) kommen die US-Einzelhandelsumsätze, die die Zinsdebatte beeinflussen können. Daneben bleiben die Marvell-Aktie und die Umsetzung der neuen Exportregel im Blick.
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Warum fällt die Lumentum Aktie heute? Ohne eigene Unternehmensnachricht: Gegen 11:59 Uhr ET (17:59 Uhr MEZ) lag sie 7,01 Prozent im Minus bei 554,80 Dollar. Belastend wirken die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen, eine neue US-Regel zum Chip-Fernzugriff und Verkäufe in der gesamten Optik-Branche.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Lumentum Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter LITE, die ISIN lautet US55024U1097.
Welche Verbindung hat Lumentum zu Nvidia? Nvidia kündigte im März eine Investition von zwei Milliarden Dollar in Lumentum an, verbunden mit einer milliardenschweren Abnahmezusage für Laserkomponenten.
Wann legt Nvidia Zahlen vor? Am Dienstag, 17. November, gegen 16:20 Uhr Ortszeit (22:20 Uhr MEZ) nach US-Börsenschluss.
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