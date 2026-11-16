Der Ausverkauf bei KI-Hardware hat am Montag ein prominentes Opfer: Die Lumentum Aktie ist am Morgen größter Nasdaq100 Verlierer. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 560,91 US-Dollar und damit 5,99 Prozent unter dem Freitagsschluss von 596,62 Dollar; wenig später zeigte die Top/Flop-Liste bereits ein Minus von 6,68 Prozent bei 556,74 Dollar. Lumentum Holdings wird an der Nasdaq unter dem Kürzel LITE gehandelt, die ISIN lautet US55024U1097.
Lumentum Aktie Nasdaq100 Verlierer: Im Sog von Nvidia und Marvell – wie tief fällt der Optik-Spezialist noch?
Die Lumentum Aktie ist am Montagmorgen größter Nasdaq100 Verlierer: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit fällt sie um 5,99 Prozent auf 560,91 US-Dollar. Der Ausverkauf bei KI-Hardware nach den Turbulenzen um Nvidia trifft den Laser- und Optikanbieter doppelt – denn über die geplante Übernahme hängt er direkt an der Marvell-Aktie.
LITELITE
Auch der Gesamtmarkt steht unter Druck: Der Nasdaq 100 fiel bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) um 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte. Lumentum gehörte schon vorbörslich zu den Schwächsten – um 4:06 Uhr Ortszeit lag die Aktie bereits gut fünf Prozent im Minus.
Die Frage des Tages
Warum fällt die Lumentum Aktie heute so stark?
Eine negative Unternehmensmeldung von Lumentum gibt es an diesem Montag nicht. Der Kurssturz ist Teil eines Ausverkaufs, der die gesamte Lieferkette der KI-Rechenzentren erfasst.
Führungskrise bei Nvidia
Nach dem Abgang von Jensen Huang als Nvidia-Chef wächst die Unsicherheit vor den Quartalszahlen am Dienstagabend. Laut einem Bericht des Wall Street Journal dürfte Interimschefin Colette Kress Nvidias Rechenzentrums-Deals und Start-up-Beteiligungen zurückfahren – ein direktes Risiko für Zulieferer.
Breiter Ausverkauf bei KI-Hardware
Am Vormittag verloren auch Coherent, Credo, Marvell und Astera Labs deutlich. Im Nasdaq 100 stehen mit Sandisk, Strategy, Astera Labs und Micron fast ausschließlich KI- und Krypto-nahe Werte neben Lumentum auf der Verliererliste.
Gekoppelt an Marvell
Marvell will Lumentum in einem reinen Aktientausch übernehmen, ohne Preisschutz für Lumentum-Aktionäre. Fällt die Marvell-Aktie, sinkt automatisch der Wert des Angebots – am Montagmorgen lag Marvell selbst rund fünf Prozent im Minus.
Die Übernahme
Was bedeutet der Marvell-Deal für die Lumentum Aktie?
Laut der am 2. November bei der SEC eingereichten Pflichtmitteilung erhalten Lumentum-Aktionäre je Aktie 4,5 Marvell-Aktien. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2028 erwartet. Scheitert der Deal, sind hohe Ausstiegsgebühren fällig: Marvell müsste 5,8 Milliarden Dollar zahlen, bei einem Scheitern aus regulatorischen Gründen 3,2 Milliarden Dollar; Lumentum seinerseits 2,9 Milliarden Dollar.
Rechnerisch ergibt sich daraus eine auffällige Lücke: Bei einem Marvell-Kurs von 148,87 Dollar gegen 9:45 Uhr Ortszeit entspräche das Umtauschverhältnis einem Gegenwert von rund 670 Dollar je Lumentum-Aktie – gut 100 Dollar mehr als der aktuelle Kurs. Der Markt preist damit offenbar ein erhebliches Risiko ein, dass sich der Abschluss verzögert oder scheitert. Das ist eine Einordnung der Redaktion.
Fundamentaldaten
Wie gut läuft das Geschäft hinter der Lumentum Aktie?
Operativ boomt Lumentum. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 26. September endete, stieg der Umsatz auf 1,26 Milliarden Dollar, mehr als das Doppelte des Vorjahres. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,57 Dollar über der Markterwartung von 4,22 Dollar. Für das laufende Quartal stellt das Management 1,575 bis 1,625 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,90 bis 6,20 Dollar in Aussicht.
|Aktie
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Lumentum
|560,91
|-5,99 %
|Sandisk
|835,04
|-5,65 %
|Strategy
|105,38
|-5,59 %
|Astera Labs
|209,56
|-5,53 %
|Micron Technology
|736,64
|-5,35 %
|Marvell Technology
|148,87
|-5,03 %
Quelle: finanzen.at Realtimekurse, Kurse ca. 9:45 Uhr ET (15:45 Uhr MEZ)
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Vom 52-Wochen-Hoch bei rund 1.143 Dollar ist die Aktie um mehr als die Hälfte entfernt, die 50-Tage-Linie lag zuletzt bei 888 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 803 Dollar – beide weit über dem aktuellen Kurs. Allein vom 13. Oktober bis zum 13. November verlor die Lumentum Aktie rund 40 Prozent.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Lumentum Aktie beachten?
Der nächste Taktgeber sind die Nvidia-Zahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss: Fallen sie überzeugend aus, könnte sich die KI-Lieferkette stabilisieren. Für Lumentum selbst zählen zudem jede Nachricht zum Genehmigungsverfahren der Marvell-Übernahme und die Entwicklung der Marvell-Aktie, an die der Kurs über das Umtauschverhältnis gebunden ist.
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Warum fällt die Lumentum Aktie heute? Eine eigene negative Nachricht gibt es nicht. Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 5,99 Prozent im Minus, weil die Führungskrise bei Nvidia den Ausverkauf bei KI-Hardware verschärft und die Marvell-Aktie als Übernahmewährung ebenfalls fällt.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Lumentum Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker LITE, die ISIN lautet US55024U1097.
Wie viel zahlt Marvell für Lumentum? Je Lumentum-Aktie 4,5 Marvell-Aktien. Der Gegenwert schwankt daher mit dem Marvell-Kurs; einen Preisschutz gibt es nicht.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen werden? Erwartet wird ein Abschluss im ersten Halbjahr 2028; vereinbart ist ein Enddatum zum 1. November 2027 mit Verlängerungsoption bis 1. August 2028.
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