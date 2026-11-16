Lumentum Aktie Nasdaq100 Verlierer: Im Sog von Nvidia und Marvell – wie tief fällt der Optik-Spezialist noch?

Warum fällt die Lumentum Aktie heute? Eine eigene negative Nachricht gibt es nicht. Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 5,99 Prozent im Minus, weil die Führungskrise bei Nvidia den Ausverkauf bei KI-Hardware verschärft und die Marvell-Aktie als Übernahmewährung ebenfalls fällt.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Lumentum Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker LITE, die ISIN lautet US55024U1097.

Wie viel zahlt Marvell für Lumentum? Je Lumentum-Aktie 4,5 Marvell-Aktien. Der Gegenwert schwankt daher mit dem Marvell-Kurs; einen Preisschutz gibt es nicht.

Wann soll die Übernahme abgeschlossen werden? Erwartet wird ein Abschluss im ersten Halbjahr 2028; vereinbart ist ein Enddatum zum 1. November 2027 mit Verlängerungsoption bis 1. August 2028.