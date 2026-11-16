Die Lumentum Aktie beendet den Montag als einer der größten Nasdaq100 Verlierer: Die Papiere des Herstellers optischer Komponenten für Rechenzentren (Ticker: LITE, Nasdaq; ISIN: US55024U1097) schlossen mit einem Minus von 8,48 Prozent bei 546,00 US-Dollar. Am Freitag hatte die Aktie noch bei 596,62 US-Dollar gelegen. Der Kurs hängt inzwischen eng an Marvell Technology, das Lumentum in einem reinen Aktientausch übernehmen will – und Marvell gehörte am Montag ebenfalls zu den großen Verlierern im Nasdaq 100.
Lumentum Aktie Nasdaq100 Verlierer: Am Haken von Marvell – wie viel ist das Übernahmeangebot nach dem dritten Minustag noch wert?
Die Lumentum Aktie schließt 8,48 Prozent tiefer bei 546,00 US-Dollar (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ) und ist drittgrößter Nasdaq100 Verlierer. Weil Marvell den Optik-Spezialisten mit eigenen Aktien kaufen will, fällt Lumentum mit dem Käufer – und mit der Stimmung im KI-Sektor.
LITELITE
Mechanik
Warum fällt die Lumentum Aktie heute im Gleichschritt mit Marvell?
Marvell hatte am 2. November angekündigt, Lumentum für 4,5 eigene Aktien je Lumentum-Aktie zu übernehmen; der Unternehmenswert lag damals bei rund 115 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 1.132 US-Dollar je Lumentum-Aktie. Weil kein Bargeld fließt, schwankt der Wert des Angebots mit dem Marvell-Kurs. Gegen 10:45 Uhr Ortszeit (16:45 Uhr MEZ) fiel Marvell um 6,88 Prozent auf 145,98 US-Dollar – damit sank der rechnerische Angebotswert unter rund 660 US-Dollar je Lumentum-Aktie. Laut dpa-AFX lag Marvell zum Handelsschluss zwischen 7,3 und 8,6 Prozent im Minus.
Bericht über Nvidias Finanzierungsbremse
Laut Wall Street Journal will Nvidias Interimschefin Colette Kress die Finanzierung von KI-Kunden zurückfahren. Das traf Netzwerk- und Optikwerte wie Marvell und Lumentum.
Neue Chipregeln
Das US-Handelsministerium schließt ein Schlupfloch beim Fernzugriff auf Hochleistungschips über Rechenzentren in Drittstaaten.
Nervosität vor Nvidia
Am Dienstag legt Nvidia nach US-Börsenschluss Zahlen vor; der gesamte KI-Komplex steht unter Beobachtung.
Übernahme
Welche Rolle spielt der Abschlag zum Marvell-Angebot?
Am Vormittag notierte Lumentum rund 19 Prozent unter dem rechnerischen Angebotswert. Ein solcher Abschlag spiegelt die Unsicherheit wider, ob und wann die Übernahme abgeschlossen wird – der Vollzug wird laut Unternehmensangaben erst im ersten Halbjahr 2028 erwartet. Bis dahin tragen Lumentum-Aktionäre faktisch das Kursrisiko der Marvell-Aktie und zusätzlich das Risiko, dass Regulierer den Deal blockieren.
|Rang
|Verlierer
|Veränderung
|Gewinner
|Veränderung
|1
|Astera Labs (202,34 $)
|-8,79 %
|Kraft Heinz (25,07 $)
|+2,41 %
|2
|Sandisk (809,11 $)
|-8,58 %
|Starbucks (108,72 $)
|+2,14 %
|3
|Lumentum (546,00 $)
|-8,48 %
|Paychex (117,77 $)
|+1,81 %
|4
|Arm (175,05 $)
|-8,12 %
|Comcast (25,60 $)
|+1,75 %
|5
|Strategy (103,03 $)
|-7,70 %
|AppLovin (415,22 $)
|+1,50 %
Quelle: finanzen.ch, Schlussbericht 16.11.2026; Kurse in US-Dollar, Stand 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ)
Chartbild
Wie weit ist die Lumentum Aktie schon gefallen?
Auf Monatssicht hatte Lumentum bis Freitag bereits rund 40 Prozent verloren; seit Jahresbeginn stand zu diesem Zeitpunkt noch ein Plus von knapp 62 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.143,00 US-Dollar – die Aktie notiert inzwischen mehr als 50 Prozent darunter. Operativ läuft es dagegen: Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 136,5 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar, für das zweite Quartal peilt das Management 1,575 bis 1,625 Milliarden US-Dollar an.
Ausblick
Was sollten Anleger der Lumentum Aktie jetzt im Blick behalten?
Kurzfristig sind die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend und der Anthropic-Börsengang zur Wochenmitte die wichtigsten Signale für den KI-Sektor. Anfang Dezember berichtet zudem Marvell über das abgelaufene Quartal – für Lumentum-Aktionäre faktisch ebenso wichtig wie eigene Zahlen.
FAQ zur Lumentum Aktie
Warum fällt die Lumentum Aktie heute? Lumentum fiel mit Marvell, das den Konzern im Aktientausch übernehmen will, und litt unter dem Ausverkauf bei KI-Hardware. Schluss: 546,00 US-Dollar, minus 8,48 Prozent.
Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker LITE an der Nasdaq, ISIN US55024U1097.
Wie sieht das Übernahmeangebot von Marvell aus? 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie, ohne Barkomponente.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen werden? Laut Unternehmensangaben im ersten Halbjahr 2028.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.