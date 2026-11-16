Die Lumentum Aktie beendet den Montag als einer der größten Nasdaq100 Verlierer: Die Papiere des Herstellers optischer Komponenten für Rechenzentren (Ticker: LITE, Nasdaq; ISIN: US55024U1097) schlossen mit einem Minus von 8,48 Prozent bei 546,00 US-Dollar. Am Freitag hatte die Aktie noch bei 596,62 US-Dollar gelegen. Der Kurs hängt inzwischen eng an Marvell Technology, das Lumentum in einem reinen Aktientausch übernehmen will – und Marvell gehörte am Montag ebenfalls zu den großen Verlierern im Nasdaq 100.