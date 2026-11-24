Lumentum Aktie: 105 Dollar unter dem Wert des Marvell-Angebots – der Markt glaubt dem Deal nicht

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:32 2 Min.

Die Lumentum Aktie fällt vorbörslich um 3,90 Prozent auf 523,15 Dollar und zählt zu den Verlierern im Nasdaq 100. Marvell will den Optikspezialisten mit eigenen Aktien übernehmen. Gemessen am Tauschverhältnis müsste Lumentum deutlich höher stehen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5490), auf 1200x675 skaliert

Wer eine Lumentum-Aktie hält, soll dafür 4,5 Marvell-Aktien bekommen. Nach heutigem Kurs wären das rund 629 Dollar. Die Lumentum Aktie notiert vorbörslich aber bei 523,15 Dollar, ein Minus von 21,23 Dollar oder 3,90 Prozent. Zwischen beiden Zahlen liegen gut 105 Dollar, und diese Lücke ist die eigentliche Nachricht. vorbörslicher Kurs der Lumentum Aktie 523,15 USD Abschlag im Nasdaq 100 −3,90 % Gegenwert von 4,5 Marvell-Aktien (eigene Rechnung) rund 629 USD Abschlag auf den Angebotswert (eigene Rechnung) rund 17 % Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensangaben zum Tauschverhältnis; eigene Rechnung Der Deal An Marvell gekettet bis 2028 Marvell hat am 2. November die Übernahme von Lumentum als reinen Aktientausch vereinbart, mit einem rechnerischen Unternehmenswert von 115 Milliarden Dollar. Der Abschluss wird erst für 2028 erwartet. Bis dahin bewegt sich Lumentum mit Marvell: Fällt der Käufer, fällt das Ziel. Am Dienstag verliert Marvell vorbörslich 3,48 Prozent, Lumentum 3,90 Prozent. Der Abschlag von rund 17 Prozent auf den Angebotswert zeigt, dass der Markt Risiken bei Laufzeit und Genehmigung sieht (eigene Rechnung). Das Geschäft Ausverkauft bis Anfang 2029 Operativ läuft es glänzend. Für das erste Geschäftsquartal 2027 meldete Lumentum 1,26 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,57 Dollar. Am 2. November kam ein zweiter großer Auftrag für Co-Packaged Optics mit Abnahmeverpflichtungen von mehr als fünf Milliarden Dollar hinzu. Der Vorstandschef sagte im Oktober, die Komponenten seien bis Anfang 2029 praktisch ausverkauft. Die nächsten Zahlen werden am 2. Februar 2027 erwartet. Was für die Lumentum Aktie spricht Kurs rund 17 Prozent unter dem Angebotswert

Komponenten laut Vorstand bis 2029 ausverkauft

Abnahmeverpflichtungen über fünf Milliarden Dollar

Starke Zahlen im ersten Geschäftsquartal Was Anleger bedenken sollten Abschluss der Übernahme erst 2028 erwartet

Angebotswert schwankt mit der Marvell-Aktie

Genehmigungen stehen aus

Chipsektor am Dienstag breit im Minus Einordnung der Redaktion: Die Lumentum Aktie ist keine reine Wette mehr auf Optik für KI-Rechenzentren, sondern auch eine auf Marvell und auf das Gelingen des Zusammenschlusses. Ein Abschlag von rund 17 Prozent ist bei einer Laufzeit von mehr als einem Jahr nicht ungewöhnlich, aber groß. Er wird kleiner, wenn Marvell steigt oder der Deal schneller vorankommt. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Lumentum Aktie Warum fällt die Lumentum Aktie heute vorbörslich?

Die Aktie bewegt sich wegen des vereinbarten Aktientauschs mit Marvell, und Chipwerte geben am Dienstag breit nach. Was bekommen Lumentum-Aktionäre von Marvell?

Vereinbart sind 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lumentum Aktie?

US-Handelssymbol: LITE (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: LU2. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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