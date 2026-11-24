Wer eine Lumentum-Aktie hält, soll dafür 4,5 Marvell-Aktien bekommen. Nach heutigem Kurs wären das rund 629 Dollar. Die Lumentum Aktie notiert vorbörslich aber bei 523,15 Dollar, ein Minus von 21,23 Dollar oder 3,90 Prozent. Zwischen beiden Zahlen liegen gut 105 Dollar, und diese Lücke ist die eigentliche Nachricht.
Lumentum Aktie: 105 Dollar unter dem Wert des Marvell-Angebots – der Markt glaubt dem Deal nicht
Die Lumentum Aktie fällt vorbörslich um 3,90 Prozent auf 523,15 Dollar und zählt zu den Verlierern im Nasdaq 100. Marvell will den Optikspezialisten mit eigenen Aktien übernehmen. Gemessen am Tauschverhältnis müsste Lumentum deutlich höher stehen.
Der Deal
An Marvell gekettet bis 2028
Marvell hat am 2. November die Übernahme von Lumentum als reinen Aktientausch vereinbart, mit einem rechnerischen Unternehmenswert von 115 Milliarden Dollar. Der Abschluss wird erst für 2028 erwartet. Bis dahin bewegt sich Lumentum mit Marvell: Fällt der Käufer, fällt das Ziel. Am Dienstag verliert Marvell vorbörslich 3,48 Prozent, Lumentum 3,90 Prozent. Der Abschlag von rund 17 Prozent auf den Angebotswert zeigt, dass der Markt Risiken bei Laufzeit und Genehmigung sieht (eigene Rechnung).
Das Geschäft
Ausverkauft bis Anfang 2029
Operativ läuft es glänzend. Für das erste Geschäftsquartal 2027 meldete Lumentum 1,26 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,57 Dollar. Am 2. November kam ein zweiter großer Auftrag für Co-Packaged Optics mit Abnahmeverpflichtungen von mehr als fünf Milliarden Dollar hinzu. Der Vorstandschef sagte im Oktober, die Komponenten seien bis Anfang 2029 praktisch ausverkauft. Die nächsten Zahlen werden am 2. Februar 2027 erwartet.
Einordnung der Redaktion: Die Lumentum Aktie ist keine reine Wette mehr auf Optik für KI-Rechenzentren, sondern auch eine auf Marvell und auf das Gelingen des Zusammenschlusses. Ein Abschlag von rund 17 Prozent ist bei einer Laufzeit von mehr als einem Jahr nicht ungewöhnlich, aber groß. Er wird kleiner, wenn Marvell steigt oder der Deal schneller vorankommt. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern.
FAQ
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Warum fällt die Lumentum Aktie heute vorbörslich?
Die Aktie bewegt sich wegen des vereinbarten Aktientauschs mit Marvell, und Chipwerte geben am Dienstag breit nach.
Was bekommen Lumentum-Aktionäre von Marvell?
Vereinbart sind 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lumentum Aktie?
US-Handelssymbol: LITE (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: LU2. ISIN und WKN werden nachgetragen.
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