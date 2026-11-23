Je Lumentum-Aktie sollen die Aktionäre 4,5 Marvell-Aktien erhalten. Zum heutigen Marvell-Schluss von 144,74 Dollar entspricht das rund 651 Dollar. Die Lumentum Aktie notiert damit etwa 16 Prozent unter dem rechnerischen Tauschwert (eigene Rechnung). Ein solcher Abschlag ist ungewöhnlich hoch. Er erklärt sich aus der langen Wartezeit: Der Abschluss ist erst für das erste Halbjahr 2028 geplant, nötig sind die Zustimmung beider Aktionärsgruppen und der Behörden. Bei Ankündigung hatte das Angebot einen Aufschlag von knapp 24 Prozent bedeutet.