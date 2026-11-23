Für Aktionäre von Lumentum gab es am Montag zwei Kurse, auf die es ankam: den eigenen und den von Marvell. Die Lumentum Aktie beendet den Handel bei 544,38 Dollar, 18,20 Prozent über dem Freitagsschluss von rund 461 Dollar (eigene Rechnung). Das ist Platz sieben im Nasdaq 100. Weil Marvell den Laser-Spezialisten per Aktientausch übernehmen will, hängt der Wert des Angebots aber am Marvell-Kurs. Und der stieg fast genauso stark.
Lumentum Aktie: Plus 18 Prozent – und trotzdem 16 Prozent unter dem Preis, den Marvell bietet
Die Lumentum Aktie schließt am Montag 18,20 Prozent höher bei 544,38 Dollar und ist siebtgrößter Gewinner im Nasdaq 100. Optikwerte waren neben den Chips das zweite große Thema des Tages. Der Abstand zum Tauschwert des Marvell-Angebots bleibt auffällig groß.
Die Rechnung
Was das Marvell-Angebot heute wert ist
Je Lumentum-Aktie sollen die Aktionäre 4,5 Marvell-Aktien erhalten. Zum heutigen Marvell-Schluss von 144,74 Dollar entspricht das rund 651 Dollar. Die Lumentum Aktie notiert damit etwa 16 Prozent unter dem rechnerischen Tauschwert (eigene Rechnung). Ein solcher Abschlag ist ungewöhnlich hoch. Er erklärt sich aus der langen Wartezeit: Der Abschluss ist erst für das erste Halbjahr 2028 geplant, nötig sind die Zustimmung beider Aktionärsgruppen und der Behörden. Bei Ankündigung hatte das Angebot einen Aufschlag von knapp 24 Prozent bedeutet.
Der Sektor
Optik war das zweite große Thema des Tages
Unabhängig vom Deal lief es für die Branche hervorragend. Der Marktbericht von Investrade nennt Optikwerte wie Coherent, Lumentum, Ciena und Applied Optoelectronics ausdrücklich als Profiteure des Tages. Credo Technology gewann laut InvestingLive 22,63 Prozent. Dahinter steht dieselbe Logik wie bei den Chips: In KI-Rechenzentren werden Daten zunehmend per Licht übertragen. Lumentum selbst erwartet für das laufende Quartal 1,575 bis 1,625 Milliarden Dollar Umsatz, nach 1,26 Milliarden im Vorquartal.
Einordnung der Redaktion: Die Lumentum Aktie ist seit der Ankündigung des Zusammenschlusses zwei Papiere in einem: ein Optikwert und eine Wette auf Marvell. Der Abschlag von rund 16 Prozent auf den Tauschwert zeigt, dass der Markt entweder am Zustandekommen zweifelt oder der Marvell Aktie über anderthalb Jahre wenig zutraut. Eine Antwort gibt es frühestens am 1. Dezember, wenn Marvell Quartalszahlen vorlegt.
FAQ
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Wie hat die Lumentum Aktie heute geschlossen?
Bei 544,38 Dollar, 18,20 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.
Was bekommen Lumentum-Aktionäre bei der Übernahme?
Vorgesehen sind 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie. Der Gegenwert hängt vom Marvell-Kurs ab.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lumentum Aktie?
ISIN US55024U1097, WKN A14WK0. Handelssymbol an der Nasdaq: LITE. Handelssymbol an deutschen Börsen: LU2.
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