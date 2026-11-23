In KI-Rechenzentren werden Daten zunehmend mit Licht statt mit Kupferkabeln übertragen. Davon lebt Lumentum, und davon profitiert am Montag die Lumentum Aktie. Um 16:09 Uhr deutscher Zeit steht sie bei 539,98 Dollar, 17,25 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 460 Dollar (eigene Rechnung). Drei Minuten später werden 549,53 Dollar und plus 19,32 Prozent angezeigt. Im Nasdaq 100 ist das Platz vier, im S&P 500 Platz drei der Tagesgewinner.
Lumentum Aktie: Plus 17 Prozent im Nasdaq, plus 19 Prozent im S&P 500 – der Laser-Spezialist ist in beiden Indizes ganz vorn
Die Lumentum Aktie springt am Montag um mehr als 17 Prozent auf rund 540 Dollar und steht in den Gewinnerlisten von Nasdaq 100 und S&P 500 weit oben. Der Hersteller von Lasern und optischen Schaltern für KI-Rechenzentren hat seinen Umsatz gerade auf 1,26 Milliarden Dollar gesteigert und steht vor dem Zusammenschluss mit Marvell. Die Analyse.
Das Geschäft
Licht statt Kupfer im Rechenzentrum
Lumentum liefert Laser und optische Schalter, die Tausende KI-Prozessoren miteinander verbinden. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erreichte der Umsatz 1,26 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellt das Management 1,575 bis 1,625 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von rund 27 Prozent gegenüber dem Vorquartal (eigene Rechnung). Die operative Marge soll auf 45 bis 46 Prozent steigen. Besonders stark wächst das Geschäft mit optischen Schaltern. Der Konzern sieht darin künftig Jahresumsätze in Milliardenhöhe.
Der Zusammenschluss
Marvell und Lumentum wollen fusionieren
Dazu kommt ein strategischer Schritt. Am 13. Oktober kündigten Marvell und Lumentum an, sich zusammenzuschließen. Entstehen soll ein führender Anbieter für die Vernetzung von KI-Rechenzentren. Dass heute beide Aktien unter den größten Gewinnern stehen, ist deshalb kein Zufall. Der Blick zurück mahnt allerdings zur Vorsicht: Vor der Vorlage der Quartalszahlen Anfang November kostete die Lumentum Aktie noch rund 840 Dollar. Auch nach dem heutigen Sprung liegt sie etwa 36 Prozent darunter (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Die Lumentum Aktie gehört zu den Werten, bei denen Geschäft und Kurs zuletzt in entgegengesetzte Richtungen liefen. Die Zahlen wurden besser, die Aktie fiel mit dem gesamten KI-Sektor. Der heutige Sprung holt einen Teil davon auf. Für Anleger ist wichtig, dass Lumentum nicht mehr allein zu bewerten ist. Mit dem geplanten Zusammenschluss hängt der Kurs auch an Marvell und an den Bedingungen des Geschäfts. Wer die Aktie beobachtet, sollte beide Unternehmen im Blick behalten.
FAQ
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Warum steigt die Lumentum Aktie heute?
Nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia erholen sich die KI-Zulieferer kräftig. Lumentum liefert optische Technik für KI-Rechenzentren.
Schließen sich Lumentum und Marvell zusammen?
Ja, beide Unternehmen haben am 13. Oktober 2026 einen Zusammenschluss angekündigt.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Lumentum Aktie?
ISIN US55024U1097, WKN A14WK0, Handelssymbol LU2 (Deutschland), US-Handelssymbol LITE (Nasdaq).
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