Einordnung der Redaktion: Die Lumentum Aktie gehört zu den Werten, bei denen Geschäft und Kurs zuletzt in entgegengesetzte Richtungen liefen. Die Zahlen wurden besser, die Aktie fiel mit dem gesamten KI-Sektor. Der heutige Sprung holt einen Teil davon auf. Für Anleger ist wichtig, dass Lumentum nicht mehr allein zu bewerten ist. Mit dem geplanten Zusammenschluss hängt der Kurs auch an Marvell und an den Bedingungen des Geschäfts. Wer die Aktie beobachtet, sollte beide Unternehmen im Blick behalten.