Die Lumentum Aktie (ISIN: US55024U1097, WKN: A14ZXF, Handelssymbol Frankfurt: LU0, US-Handelssymbol: LITE, Nasdaq) hat am Freitag, 20. November 2026, 13,94 Prozent verloren und bei 460,54 Dollar geschlossen. Seit dem 28. Oktober, als die ersten Berichte über eine Übernahme durch Marvell Technology auftauchten, summiert sich der Rückgang laut Benzinga auf 42 Prozent.
Lumentum Aktie: Von 1.132 auf rund 600 Dollar Übernahmewert in drei Wochen – wie Marvell den eigenen Deal zerlegt
Die Lumentum Aktie fällt am Freitag um fast 14 Prozent auf 460,54 Dollar. Ihr Kurs hängt nicht mehr am eigenen Rekordgeschäft, sondern am Übernehmer. Was die Tauschformel für Aktionäre bedeutet.
Die Formel
Warum die Lumentum Aktie am Marvell-Kurs hängt
Marvell zahlt für jede Lumentum Aktie 4,5 eigene Aktien, das Verhältnis ist fest. Bei Ankündigung am 2. November entsprach das rund 1.132 Dollar je Lumentum-Papier, gerechnet mit dem Marvell-Kurs vom 28. Oktober. Seitdem ist Marvell massiv gefallen – und mit jedem Dollar Marvell-Verlust sinkt der Wert des Angebots um 4,50 Dollar. Zum Donnerstagsschluss war es laut 24/7 Wall St. nur noch etwa 623 Dollar wert.
Lumentum-Chef Michael Hurlston räumte laut 24/7 Wall St. ein, die Aktionäre seien „nicht glücklich“. Gleichzeitig verteidigte er den Zusammenschluss. Abgeschlossen werden soll er erst im ersten Halbjahr 2028.
Das Geschäft
Das Rekordquartal, das niemand beachtet hat
Am selben Tag wie die Übernahme meldete Lumentum Quartalszahlen: Der Umsatz stieg um 136,5 Prozent auf 1,26 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,57 Dollar klar über den erwarteten 4,22 Dollar. Für das laufende Quartal stellte das Unternehmen rund 1,6 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, Analysten hatten 1,48 Milliarden erwartet. Dazu kam ein großer Auftrag für Optik in KI-Rechenzentren mit Abnahmezusagen von mehr als 5 Milliarden Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die Lumentum Aktie ist derzeit vor allem eine Wette auf Marvell und auf den Abschluss des Deals. Der Abschlag zum rechnerischen Angebotswert zeigt, dass der Markt ein Restrisiko für ein Scheitern einpreist.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Lumentum Aktie
Warum fällt die Lumentum Aktie?
Weil Marvell die Übernahme in eigenen Aktien bezahlt. Fällt Marvell, sinkt automatisch der Wert des Angebots.
Wann wird die Übernahme abgeschlossen?
Geplant ist das erste Halbjahr 2028.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Lumentum Aktie?
ISIN US55024U1097, WKN A14ZXF, deutsches Kürzel LU0, US-Handelssymbol LITE an der Nasdaq.
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