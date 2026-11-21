Am selben Tag wie die Übernahme meldete Lumentum Quartalszahlen: Der Umsatz stieg um 136,5 Prozent auf 1,26 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,57 Dollar klar über den erwarteten 4,22 Dollar. Für das laufende Quartal stellte das Unternehmen rund 1,6 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, Analysten hatten 1,48 Milliarden erwartet. Dazu kam ein großer Auftrag für Optik in KI-Rechenzentren mit Abnahmezusagen von mehr als 5 Milliarden Dollar.