Die Lumentum-Aktie (ISIN: US55024U1097, WKN: A14WK0, Handelssymbol: LITE an der Nasdaq, deutsches Kürzel: LU2) rutscht am Mittwoch um rund 10,1 Prozent auf etwa 437,72 US-Dollar ab. Damit ist die Lumentum Holdings Aktie der zweitgrößte S&P 500 Verlierer zum Handelsstart. Schon am Dienstag hatte der Titel mehr als 10 Prozent verloren. Der Grund ist nicht das eigene Geschäft, sondern der Ausverkauf im KI-Sektor und die Kopplung an den Kurs des Käufers Marvell.