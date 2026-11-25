Die Lumentum-Aktie (ISIN: US55024U1097, WKN: A14WK0, Handelssymbol: LITE an der Nasdaq, deutsches Kürzel: LU2) rutscht am Mittwoch um rund 10,1 Prozent auf etwa 437,72 US-Dollar ab. Damit ist die Lumentum Holdings Aktie der zweitgrößte S&P 500 Verlierer zum Handelsstart. Schon am Dienstag hatte der Titel mehr als 10 Prozent verloren. Der Grund ist nicht das eigene Geschäft, sondern der Ausverkauf im KI-Sektor und die Kopplung an den Kurs des Käufers Marvell.
Lumentum-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 10 Prozent – der Übernahmekandidat fällt mit dem Käufer
Die Lumentum-Aktie verliert am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart 10,1 Prozent auf 437,72 US-Dollar und ist einer der größten S&P 500 Verlierer. Der Laser- und Optikspezialist leidet doppelt: unter dem KI-Ausverkauf und unter dem Kurssturz von Marvell, dessen Aktien die Übernahme bezahlen sollen.
LITELITE
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Die Gründe für den Kursverlust
Doppelt gekoppelt an den KI-Handel
Der Käufer bricht ein
Marvell Technology (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Symbol: MRVL) will Lumentum vollständig in eigenen Aktien bezahlen, 4,5 Stück je Lumentum-Aktie. Marvell verliert heute rund 9 Prozent, damit sinkt der Wert des Angebots mit.
KI-Ausverkauf am zweiten Tag
Optikwerte gehören zu den größten Gewinnern des KI-Booms und jetzt zu den größten Verlierern. Anleger zweifeln, ob die KI-Investitionen genug Rendite bringen.
Inflation und Zinsen
Der PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 Prozent, die Kernrate lag über den Erwartungen. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt als fast sicher.
Neue Zollpläne
Die US-Regierung schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern vor.
Einordnung
Der Abschlag zeigt das Misstrauen
Beim aktuellen Marvell-Kurs von rund 119,53 Dollar sind 4,5 Marvell-Aktien etwa 538 Dollar wert. Lumentum notiert rund 19 Prozent darunter. Der Abschlag zeigt, dass der Markt ein Risiko einpreist: Der Abschluss wird erst im ersten Halbjahr 2028 erwartet, Kartellbehörden weltweit müssen zustimmen. Operativ wächst Lumentum kräftig. Zuletzt meldete das Unternehmen 1,26 Milliarden Dollar Quartalsumsatz und stellte für das laufende Quartal 1,575 bis 1,625 Milliarden Dollar in Aussicht.
Häufige Fragen zur Lumentum-Aktie
Warum ist die Lumentum-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Der KI-Ausverkauf setzt sich fort, und der Kurs des Käufers Marvell fällt. Weil die Übernahme in Marvell-Aktien bezahlt wird, sinkt damit auch der Wert des Angebots.
Wie stark fällt die Lumentum Holdings Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 10,1 Prozent auf etwa 437,72 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Lumentum-Aktie?
Die ISIN lautet US55024U1097, die WKN A14WK0. An der Nasdaq wird die Aktie unter LITE gehandelt, in Deutschland unter LU2.
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