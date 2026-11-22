Die Aktie steigt, der Gewinn schrumpft, und am Montag läuft ein Ultimatum aus: Die Lufthansa Aktienanalyse zeigt einen Konzern zwischen Rekordumsatz und neuer Streikgefahr. Die Lufthansa-Aktie schloss am Freitag bei 8,69 Euro.
Lufthansa Aktienanalyse: Rekordumsatz, Piloten-Ultimatum bis Montag – Hebt die Aktie nach 21 Prozent Plus ab oder droht der Absturz?
Die Lufthansa Aktienanalyse zeigt: Die Lufthansa-Aktie steigt in einem Monat um gut 21 Prozent, doch am Montag läuft das Ultimatum der Piloten ab. Prognose gesenkt, TAP-Einstieg und Streikrisiko im Check.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Lufthansa AG
- ISIN
- DE0008232125
- WKN
- 823212
- Handelssymbol
- LHA (Xetra)
- US-Handelssymbol
- LHAB (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 10,5 Mrd. €
- Index
- MDAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Lufthansa Aktie legte im Monatsvergleich um 21 Prozent zu und liegt auf Jahressicht gut elf Prozent im Plus. Gleichzeitig hat die Vereinigung Cockpit nach dem Scheitern der Mediation dem Konzern eine Frist bis zum 23. November gesetzt. Diese Aktienanalyse ordnet Zahlen und Streikrisiko.
Die Zahlen
Rekordumsatz, gekappte Prognose
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis legte um 6 Prozent auf 1,407 Milliarden Euro zu, der Überschuss erreichte 1,257 Milliarden Euro. Starke Nachfrage und Kostendisziplin glichen höhere Treibstoffkosten aus, allein das Kerosin kostete im Quartal 543 Millionen Euro mehr.
Lufthansa-Aktie: Prognose bereinigtes EBIT 2026
Mrd. €
- Prognosespanne des Unternehmens
Alle drei Werte sind Prognosegrenzen, keine Ist-Zahlen.
Quelle: Lufthansa Group, Berichterstattung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Prognosegrenze
|Bereinigtes EBIT
|Bisherige Obergrenze
|2,2
|Neue Obergrenze
|2,0
|Neue Untergrenze
|1,7
Für 2026 erwartet Lufthansa nun ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro, zuvor waren bis zu 2,2 Milliarden Euro in Aussicht. Die Treibstoffkosten beziffert der Konzern für 2026 auf 9,3 Milliarden Euro. Der Markt hatte die Kappung weitgehend vorweggenommen.
Der Streit
Piloten: Ultimatum bis Montag
Mediation gescheitert
Nach sieben Monaten, drei Schlichtungsrunden und 18 Gesprächen endete die Mediation mit der Vereinigung Cockpit ohne Einigung.
Frist bis 23. November
Die Gewerkschaft fordert, dass Lufthansa ihr neues Angebot zurückzieht und auf Basis des Mediatorvorschlags weiterverhandelt. Sonst drohen laut Berichten neue Streiks.
Neues Angebot
Lufthansa bot bis zu 1.000 Neueinstellungen im Cockpit bis 2033, im Gegenzug für mehr Produktivität bei Lufthansa Classic.
Streikbilanz 2026
Die Gewerkschaft rief die Piloten 2026 bereits an sieben Tagen zum Streik auf, im Februar fielen bei einem 24-Stunden-Streik mindestens 800 Flüge aus.
Der Ausbau
TAP: Einstieg in Portugal
Lufthansa unterzeichnete am 3. November den Vertrag mit der portugiesischen Regierung über den Einstieg bei TAP Air Portugal. Für zunächst 44,9 Prozent ist ein Kaufpreis von rund 1,025 Milliarden Euro vereinbart. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, darunter der EU-Kommission.
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