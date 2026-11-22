Die Lufthansa Aktie legte im Monatsvergleich um 21 Prozent zu und liegt auf Jahressicht gut elf Prozent im Plus. Gleichzeitig hat die Vereinigung Cockpit nach dem Scheitern der Mediation dem Konzern eine Frist bis zum 23. November gesetzt. Diese Aktienanalyse ordnet Zahlen und Streikrisiko.