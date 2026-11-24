Die europäische Luftfahrtbranche steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Während wirtschaftlich schwächere Fluggesellschaften zunehmend unter Druck geraten, könnten die finanzstarken Branchenriesen zu den großen Gewinnern einer möglichen Konsolidierungswelle werden. Doch gehört auch die Lufthansa zu den aussichtsreichsten Profiteuren? Die am 24.11.2026 verbreitete Aktienanalyse von Bernstein Research liefert eine differenzierte Antwort. Analyst Alex Irving bestätigt für die Lufthansa-Aktie das Rating "market perform" und das Kursziel 9,50 Euro. Sowohl die Anlageempfehlung als auch das Kursziel bleiben unverändert. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 8,82 Euro (-1,0%) ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 7,7 Prozent. Doch die entscheidende Botschaft von Bernstein Research steckt zwischen den Zeilen: Nicht jede große Fluggesellschaft dürfte gleichermaßen von den Schwierigkeiten ihrer Wettbewerber profitieren.
Lufthansa Aktie: Startet der Kranich endlich durch?
Warum Bernstein Research trotz Kurspotenzial nicht zum Kauf rät
Bernstein Research bestätigt Kursziel 9,50 Euro – warum Alex Irving vorsichtig bleibt
Die Lufthansa-Aktie erhält von Bernstein Research weder ein überzeugendes Kaufsignal noch eine Verkaufsempfehlung. Mit dem unveränderten Rating "market perform" signalisiert Alex Irving vielmehr die Erwartung einer Entwicklung im Rahmen des relevanten Vergleichsmarktes. Das Kursziel 9,50 Euro liegt zwar oberhalb der aktuellen Notierung, doch das rechnerische Kurspotenzial erscheint angesichts der erheblichen branchenspezifischen Risiken überschaubar. Die aktuelle Aktienanalyse von Bernstein Research beschäftigt sich insbesondere mit den möglichen Auswirkungen der Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra. Alex Irving richtet seinen Blick dabei auf die finanziellen und operativen Unterschiede zwischen den europäischen Fluggesellschaften. Gerade in einem schwierigen Marktumfeld entscheidet nicht allein die Größe einer Airline über ihren wirtschaftlichen Erfolg. Vielmehr gewinnen Profitabilität, Bilanzstärke und finanzielle Flexibilität an Bedeutung. Genau hier liegt der zentrale Bewertungsmaßstab der aktuellen Branchenstudie.
Plus-Ultra-Insolvenz: Beginnt jetzt das große Aussieben am europäischen Airline-Markt?
Die Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra verdeutlicht die Verwundbarkeit des europäischen Luftfahrtgeschäfts. Hohe Betriebskosten, volatile Energiepreise, intensiver Wettbewerb und der enorme Kapitalbedarf machen die Branche besonders anfällig für wirtschaftliche Verwerfungen. Für finanziell schwächere Fluggesellschaften kann bereits eine Kombination mehrerer negativer Entwicklungen existenzbedrohend werden. Alex Irving von Bernstein Research zufolge seien Fluggesellschaften mit höherer Ertragskraft und robusteren Bilanzen besonders gut positioniert, um von den Problemen finanzschwächerer Konkurrenten zu profitieren. Als besonders aussichtsreich hebt der Analyst die zur International Airlines Group (IAG) gehörende spanische Fluggesellschaft Iberia hervor. Für Lufthansa ergibt sich daraus eine interessante, aber keineswegs eindeutige Ausgangslage. Einerseits könnte der Konzern langfristig von einer Bereinigung des Wettbewerbs profitieren. Andererseits konkurriert Lufthansa mit finanziell starken Fluggesellschaften, die möglicherweise schneller und effizienter auf frei werdende Marktchancen reagieren können.
Iberia im Vorteil: Warum Bernstein Research nicht automatisch auf Lufthansa setzt
Besonders bemerkenswert ist, dass Alex Irving in seiner aktuellen Branchenstudie die kapitalstarke IAG-Tochter Iberia hervorhebt. Damit verdeutlicht Bernstein Research, dass die möglichen Vorteile einer Marktkonsolidierung sehr unterschiedlich verteilt sein können. Iberia besitzt aufgrund ihrer Präsenz auf dem spanischen Markt und ihrer Verbindungen nach Lateinamerika eine geografisch naheliegende Ausgangsposition. Lufthansa hingegen müsste mögliche Wachstumsmöglichkeiten sorgfältig gegen die damit verbundenen Kosten und Investitionsrisiken abwägen. Aus redaktioneller Sicht wäre es deshalb verfrüht, aus der Insolvenz von Plus Ultra unmittelbar einen erheblichen zusätzlichen Gewinnimpuls für Lufthansa abzuleiten. Die unveränderte Aktienanalyse von Bernstein Research mit dem Rating "market perform" und dem Kursziel 9,50 Euro unterstreicht, dass die jüngsten Branchenentwicklungen bislang keinen Anlass für eine grundsätzlich positivere Bewertung der Lufthansa-Aktie geliefert haben.
Lufthansa-Aktie: Wie eine Konsolidierungswelle die Gewinne beflügeln könnte
Für Lufthansa könnte eine weitere Bereinigung des europäischen Airline-Marktes dennoch langfristig erhebliche Chancen eröffnen. Scheiden Wettbewerber aus dem Markt aus, können sich auf einzelnen Flugstrecken neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben. Ein geringeres Sitzplatzangebot könnte zudem die Preissetzungsmacht der verbleibenden Airlines verbessern, sofern die Nachfrage stabil bleibt. Besonders attraktiv wäre eine Entwicklung, bei der Lufthansa zusätzliche Passagiere gewinnen könnte, ohne gleichzeitig ihre Kapazitäten und Fixkosten deutlich ausweiten zu müssen. Steigende Auslastungsquoten und höhere Durchschnittserlöse könnten dann überproportional zur Ergebnisverbesserung beitragen. Allerdings sind solche Effekte keineswegs garantiert. Auf profitablen Strecken dürften andere Wettbewerber ebenfalls versuchen, zusätzliche Marktanteile zu erobern. Die von Alex Irving betonte Bedeutung finanzieller Stärke erscheint deshalb aus Investorensicht besonders relevant.
Milliardenumsätze allein reichen nicht: Lufthansa muss ihre Profitabilität verbessern
Die entscheidende Herausforderung für Lufthansa besteht darin, ihre umfangreiche Marktpräsenz dauerhaft in attraktive Gewinne und einen nachhaltigen freien Cashflow umzuwandeln. Ein großer Flugzeugbestand, ein internationales Streckennetz und bedeutende Drehkreuze schaffen Wettbewerbsvorteile, verursachen gleichzeitig aber erhebliche Kosten. Personalaufwendungen, Wartung, Treibstoff, Flughafengebühren und Investitionen in moderne Flugzeuge können einen beträchtlichen Teil der operativen Einnahmen aufzehren. Aus redaktioneller Sicht dürfte eine nachhaltige Verbesserung der operativen Margen deshalb einer der wichtigsten Schlüssel für eine Neubewertung der Lufthansa-Aktie sein. Die jüngste Aktienanalyse von Bernstein Research zeigt mit dem unveränderten Rating "market perform", dass eine überzeugende Neubewertung bislang ausbleibt. Sollte Lufthansa ihre Kostenstrukturen nachhaltig verbessern und gleichzeitig die Ertragskraft steigern, könnten sich mittelfristig zusätzliche Bewertungsspielräume eröffnen.
Treibstoffpreise bleiben ein gefährlicher Unsicherheitsfaktor
Ein wesentliches Risiko für Lufthansa und die gesamte Luftfahrtbranche bleibt die Entwicklung der Energiepreise. Steigende Kerosinkosten können selbst bei einer robusten Reisenachfrage erhebliche Ergebnisbelastungen verursachen. Zwar können Fluggesellschaften einen Teil ihrer Treibstoffkosten absichern oder über höhere Ticketpreise an ihre Kunden weitergeben, doch beide Möglichkeiten besitzen Grenzen. Besonders im intensiven Wettbewerb mit Billigfluggesellschaften und internationalen Airlines dürfte es schwierig sein, sämtliche Kostensteigerungen unmittelbar weiterzureichen. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, mögliche Luftraumsperrungen und längere Flugrouten, die zusätzliche operative Kosten verursachen können. Anfang November hatte Lufthansa ihre Prognosespanne für das bereinigte operative Jahresergebnis angesichts höherer Treibstoffkosten auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro eingegrenzt. Für Anleger bleibt daher entscheidend, wie erfolgreich Lufthansa externe Kostenbelastungen durch interne Effizienzsteigerungen kompensieren kann.
Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo: Die unterschätzten Stärken des Konzerns?
Ein wichtiger Vorteil von Lufthansa gegenüber reinen Passagierfluggesellschaften besteht in der breiteren Aufstellung des Konzerns. Mit Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo verfügt das Unternehmen über zusätzliche Geschäftsfelder, die eigene Wachstumsmöglichkeiten bieten und zur Diversifikation der Ertragsquellen beitragen können. Lufthansa Technik könnte langfristig von einer wachsenden globalen Flugzeugflotte und steigender Nachfrage nach Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen profitieren. Lufthansa Cargo wiederum eröffnet Chancen im internationalen Luftfrachtgeschäft. Allerdings unterliegt auch dieses Geschäft konjunkturellen Schwankungen. Die verschiedenen Konzernbereiche könnten dazu beitragen, Ergebnisbelastungen im klassischen Passagiergeschäft teilweise abzufedern. Für eine deutlich höhere Bewertung der Lufthansa-Aktie wäre jedoch insbesondere eine nachhaltige Verbesserung der Konzernprofitabilität erforderlich. Diese Überlegungen ergänzen die aktuelle Branchenanalyse von Alex Irving aus redaktioneller Perspektive.
Bernstein Research im Analystenvergleich: Wie viel Potenzial besitzt die Lufthansa-Aktie wirklich?
Das Kursziel 9,50 Euro von Bernstein Research gehört im aktuellen Analystenumfeld zu den vergleichsweise optimistischen Bewertungen, obwohl Alex Irving lediglich das Rating "market perform" vergibt. UBS hatte am 03.11.2026 das Rating "buy" mit einem Kursziel von 10 Euro bestätigt. Daraus ergibt sich ausgehend von 8,82 Euro ein Aufwärtspotenzial von 13,4 Prozent. Bernstein Research folgt mit dem Kursziel 9,50 Euro und einem rechnerischen Kurspotenzial von 7,7 Prozent. Jefferies bestätigte am 19.11.2026 ein Kursziel von 9 Euro und das Rating "hold", entsprechend einem Aufwärtspotenzial von rund 2,0 Prozent. RBC Capital Markets sieht mit einem Kursziel von 8,50 Euro und dem Rating "sector perform" ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 3,6 Prozent. Barclays hatte am 06.11.2026 ein Kursziel von 8,40 Euro mit dem Rating "equal weight" ausgegeben, entsprechend einem Abwärtspotenzial von 4,8 Prozent. Goldman Sachs hatte am 05.11.2026 das Rating "sell" mit einem Kursziel von 7,50 Euro bestätigt, was einem Abwärtspotenzial von rund 15,0 Prozent entspricht. Die erhebliche Spannweite der Kursziele verdeutlicht, wie unterschiedlich die weiteren wirtschaftlichen Perspektiven von Lufthansa eingeschätzt werden.
Die größten Chancen für die Lufthansa-Aktie
Aus redaktioneller Sicht könnte Lufthansa von mehreren strukturellen Entwicklungen profitieren. Eine Konsolidierung des europäischen Luftfahrtmarktes könnte den Wettbewerbsdruck auf einzelnen Strecken verringern. Eine robuste Nachfrage nach internationalen Geschäfts- und Urlaubsreisen könnte die Auslastung stabilisieren. Fortschritte bei der Flottenmodernisierung und effizientere operative Abläufe könnten mittelfristig die Kostenposition verbessern. Hinzu kommen die Wachstumsmöglichkeiten von Lufthansa Technik sowie mögliche positive Impulse aus dem Luftfrachtgeschäft. Sollte es dem Management gelingen, diese Chancen in steigende operative Margen und einen nachhaltig höheren freien Cashflow umzusetzen, könnte die Lufthansa-Aktie zusätzliche Aufwärtsdynamik entwickeln. Das aktuelle Kursziel 9,50 Euro von Bernstein Research wäre in einem besonders günstigen wirtschaftlichen Szenario nicht notwendigerweise die Obergrenze der Kursentwicklung.
Die größten Risiken: Warum Anleger die Turbulenzen nicht unterschätzen sollten
Den möglichen Chancen stehen erhebliche Risiken gegenüber. Eine konjunkturelle Abschwächung könnte die Nachfrage nach Flugreisen beeinträchtigen. Steigende Kerosinpreise, höhere Personalkosten, Arbeitskämpfe und operative Störungen könnten die Profitabilität belasten. Gleichzeitig erfordert die Modernisierung der Flugzeugflotte umfangreiche Investitionen. Auch der intensive Wettbewerb mit europäischen Billigfluggesellschaften, internationalen Netzwerk-Airlines und finanzstarken Konkurrenten bleibt eine Herausforderung. Die Insolvenz eines kleineren Wettbewerbers allein dürfte diese strukturellen Schwierigkeiten nicht beseitigen. Die von Alex Irving hervorgehobene Bedeutung von Profitabilität und Bilanzqualität sollte deshalb auch für die Bewertung von Lufthansa eine zentrale Rolle spielen. Das Rating "market perform" von Bernstein Research erscheint vor diesem Hintergrund als Ausdruck einer weiterhin abwartenden Einschätzung.
Fazit: Lufthansa-Aktie zwischen Konsolidierungschance und begrenztem Kurspotenzial
Die am 24.11.2026 verbreitete Lufthansa-Aktienanalyse von Bernstein Research liefert einen wichtigen Denkanstoß für Investoren. Analyst Alex Irving bestätigt das Rating "market perform" und das Kursziel 9,50 Euro. Im Mittelpunkt seiner Branchenbetrachtung steht die Frage, welche Fluggesellschaften von den Schwierigkeiten finanziell schwächerer Wettbewerber profitieren können. Besonders profitable und kapitalstarke Anbieter wie Iberia besitzen nach Einschätzung von Alex Irving eine vorteilhafte Ausgangsposition. Lufthansa könnte ebenfalls von einer langfristigen Marktbereinigung profitieren, muss dafür jedoch ihre Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und finanzielle Flexibilität unter Beweis stellen. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 8,82 Euro (-1,0%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel 9,50 Euro von Bernstein Research rund 7,7 Prozent. Für eine deutlich stärkere Neubewertung wären überzeugende operative Fortschritte und nachhaltige Ergebnisverbesserungen wichtige Voraussetzungen. Die Lufthansa-Aktie besitzt durchaus Chancen auf einen höheren Fluglevel – doch für den ganz großen Börsenstart fehlt nach Einschätzung von Bernstein Research weiterhin das klare Signal.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 24. November 2026
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