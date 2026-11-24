Die am 24.11.2026 verbreitete Lufthansa-Aktienanalyse von Bernstein Research liefert einen wichtigen Denkanstoß für Investoren. Analyst Alex Irving bestätigt das Rating "market perform" und das Kursziel 9,50 Euro. Im Mittelpunkt seiner Branchenbetrachtung steht die Frage, welche Fluggesellschaften von den Schwierigkeiten finanziell schwächerer Wettbewerber profitieren können. Besonders profitable und kapitalstarke Anbieter wie Iberia besitzen nach Einschätzung von Alex Irving eine vorteilhafte Ausgangsposition. Lufthansa könnte ebenfalls von einer langfristigen Marktbereinigung profitieren, muss dafür jedoch ihre Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und finanzielle Flexibilität unter Beweis stellen. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 8,82 Euro (-1,0%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel 9,50 Euro von Bernstein Research rund 7,7 Prozent. Für eine deutlich stärkere Neubewertung wären überzeugende operative Fortschritte und nachhaltige Ergebnisverbesserungen wichtige Voraussetzungen. Die Lufthansa-Aktie besitzt durchaus Chancen auf einen höheren Fluglevel – doch für den ganz großen Börsenstart fehlt nach Einschätzung von Bernstein Research weiterhin das klare Signal.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 24. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.