Eine tagesaktuelle Meldung gibt es nicht, und doch gehört Lufthansa zu den meistgesuchten Werten. Die Lufthansa Aktie kostete am Mittwoch rund 8,72 Euro, nach 8,81 Euro am Vortag. Anfang November hatte sie die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Hinter dem Interesse stehen drei Themen, die den Kurs in den kommenden Wochen bestimmen dürften: solide Zahlen, der Einstieg bei der portugiesischen TAP und ein Ölpreis, der sich hartnäckig über 90 Dollar hält.
Lufthansa Aktie: 1,4 Milliarden Euro Quartalsgewinn, aber Öl bei 95 Dollar – wie viel Rückenwind bleibt dem Kranich?
Die Lufthansa Aktie notierte zuletzt bei rund 8,70 Euro. Der Konzern hat seine Gewinnprognose für 2026 eingegrenzt und den Einstieg bei TAP vertraglich besiegelt. Der Ölpreis nahe 95 Dollar bleibt das größte Risiko.
Die Zahlen
Ein Sommer nach Plan
Im dritten Quartal, dem wichtigsten des Jahres für Fluggesellschaften, verdiente die Gruppe bereinigt 1,4 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern, 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Am 5. November grenzte Lufthansa die Jahresprognose auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro ein.
Strategisch setzt der Konzern auf Wachstum durch Beteiligungen. Der Vertrag über den Einstieg mit 44,9 Prozent bei TAP Air Portugal ist unterzeichnet, steht aber unter dem Vorbehalt der Behörden.
Das Risiko
Kerosin frisst Marge
Treibstoff ist einer der größten Kostenblöcke jeder Airline. Brent-Öl kostete am Donnerstagmorgen 95,15 Dollar je Fass. Fluggesellschaften sichern einen Teil ihres Bedarfs im Voraus ab, auf Dauer schlagen hohe Preise aber auf das Ergebnis durch, wenn sie sich nicht über höhere Ticketpreise weitergeben lassen.
Ein zweiter Unsicherheitsfaktor ist die Konjunktur. Das Konsumklima in Deutschland bleibt mit rund minus 30 Punkten schwach. Für die Lufthansa Aktie kommt es deshalb darauf an, ob die Nachfrage nach Flugreisen im Winter stabil bleibt.
Die Lufthansa Aktie hat operativ geliefert. Den Kurs bestimmen jetzt zwei Größen, die das Management nicht steuert: der Ölpreis und die Reiselust.
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie
Gibt es heute eine Nachricht von Lufthansa?
Eine tagesaktuelle Unternehmensmeldung lag am Morgen nicht vor.
Wie lautet die Prognose für 2026?
Ein bereinigter operativer Gewinn von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro.
Wie viel will Lufthansa an TAP übernehmen?
44,9 Prozent. Der Vertrag ist unterzeichnet, die Genehmigung steht aus.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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