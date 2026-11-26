Im dritten Quartal, dem wichtigsten des Jahres für Fluggesellschaften, verdiente die Gruppe bereinigt 1,4 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern, 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Am 5. November grenzte Lufthansa die Jahresprognose auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro ein.

Strategisch setzt der Konzern auf Wachstum durch Beteiligungen. Der Vertrag über den Einstieg mit 44,9 Prozent bei TAP Air Portugal ist unterzeichnet, steht aber unter dem Vorbehalt der Behörden.