Lufthansa Aktie: Der Kranich hebt ab, ohne dass es eine Meldung gibt – MDAX Gewinner im Windschatten der Reisewerte

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Lufthansa Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,65 Prozent auf 8,89 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Auch Fraport und TUI legen zu. Die Analysten bleiben überwiegend neutral.

Die Lufthansa Aktie startet freundlich in den Mittwoch. Um 09:18 Uhr notiert sie bei 8,89 Euro, ein Plus von 1,65 Prozent. Damit gehört die Fluggesellschaft zu den MDAX Gewinnern und holt den Verlust vom Dienstag mehr als auf. Kurs der Lufthansa Aktie 8,89 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,65 % Kursziel von Bernstein (Market-Perform) 9,50 EUR durchschnittliches Kursziel 8,55 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; Bernstein; finanzen.net Der Hintergrund Warum die Lufthansa Aktie als MDAX Gewinner zulegt Eine konkrete Nachricht zur Lufthansa gibt es am Mittwoch nicht. Auffällig ist, dass die ganze Reisebranche gefragt ist: Auch der Flughafenbetreiber Fraport und der Reisekonzern TUI stehen unter den MDAX Gewinnern. Anleger schichten nach dem Rückschlag bei Technologiewerten offenbar in Branchen um, die nicht am KI-Zyklus hängen. Am Dienstag hatte Bernstein-Analyst Alex Irving sein Urteil Market-Perform und das Kursziel von 9,50 Euro bestätigt. Insgesamt sind die Analysten zurückhaltend: Die Ziele reichen von 7,50 Euro bei JPMorgan und Goldman Sachs bis 10 Euro bei der UBS, der Durchschnitt liegt bei 8,55 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Risiken Tarife und Kerosin bleiben Themen Belastungsfaktoren bleiben. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit berät über neue Tarifforderungen. Bernstein verweist zudem auf hohe Kerosinpreise, mit denen Europas Fluggesellschaften kämpfen. Was für die Lufthansa Aktie sprechen könnte Reisewerte insgesamt gefragt

UBS sieht 10 Euro

Bernstein mit Market-Perform und 9,50 Euro

Unabhängig vom KI-Zyklus Was Anleger bedenken sollten Keine eigene Nachricht

Durchschnittliches Kursziel unter dem Kurs

Tarifgespräche mit den Piloten

Hohe Kerosinpreise Einordnung der Redaktion: Die Lufthansa Aktie steigt mit der Reisebranche. Die Analysten sehen wenig Spielraum nach oben, solange Kosten und Tarifkonflikte drücken. FAQ Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie Warum steigt die Lufthansa Aktie heute?

Eine eigene Meldung gibt es nicht. Reisewerte wie Fraport und TUI legen ebenfalls zu. Ist die Lufthansa Aktie MDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 1,65 Prozent gehört sie am Morgen zu den MDAX Gewinnern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lufthansa Aktie?

ISIN DE0008232125, WKN 823212. Handelssymbol an deutschen Börsen: LHA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Lufthansa Aktie Die Lufthansa Aktie ist MDAX Gewinner im Sog der Reisewerte. Die Analysten bleiben überwiegend neutral.

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