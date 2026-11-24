Die Schlichtung mit den Piloten ist ohne Einigung zu Ende gegangen, neue Streiks sind möglich. Auch die Analysten halten sich zurück. Sechs Häuser raten zum Kauf, neun zum Halten, drei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,39 Euro und damit nur gut vier Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Bernstein nennt 9,50 Euro, RBC 8,50 Euro, Barclays 8,40 Euro und JPMorgan 7,50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.