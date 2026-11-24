Eine runde Zahl steht am Dienstagmorgen auf der Kurstafel: Die Lufthansa Aktie notiert bei 9,00 Euro, ein Plus von 0,09 Euro oder 0,99 Prozent. Im MDAX gehört die Fluggesellschaft damit zu den stärkeren Werten. Hinter der Bewegung steht ein Konzern, der an den Kosten arbeitet und zugleich an zwei Fronten unter Druck steht.
Lufthansa Aktie: Zurück an der 9-Euro-Marke – Stellenabbau stützt, Pilotenstreik droht
Die Lufthansa Aktie steigt zum Handelsstart am Dienstag um 0,99 Prozent auf 9,00 Euro und zählt zu den Gewinnern im MDAX. Der Konzern streicht 1.000 Stellen an den Drehkreuzen. Gleichzeitig ist die Schlichtung mit den Piloten gescheitert, und die Kerosinrechnung bleibt hoch.
Die Kosten
Sparkurs gegen eine teure Tankrechnung
Lufthansa will an den Drehkreuzen 1.000 Stellen streichen. Der Schritt passt zu den Zahlen: Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 12,2 Milliarden Euro, die Treibstoffkosten stiegen um 543 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einer Kerosinrechnung von 9,3 Milliarden Euro. Die Gewinnprognose für 2026 hat der Vorstand auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro eingegrenzt. Der Einstieg bei TAP ist vereinbart, steht aber unter dem Vorbehalt der Behörden.
Die Risiken
Die Piloten und die Analysten bleiben skeptisch
Die Schlichtung mit den Piloten ist ohne Einigung zu Ende gegangen, neue Streiks sind möglich. Auch die Analysten halten sich zurück. Sechs Häuser raten zum Kauf, neun zum Halten, drei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,39 Euro und damit nur gut vier Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Bernstein nennt 9,50 Euro, RBC 8,50 Euro, Barclays 8,40 Euro und JPMorgan 7,50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Lufthansa Aktie steht an einer Marke, die optisch mehr hergibt als fundamental. Der Sparkurs ist greifbar, ein Pilotenstreik in der Vorweihnachtszeit wäre es auch. Solange der Tarifkonflikt offen ist, bleibt der Spielraum nach oben aus Sicht der meisten Analysten begrenzt.
FAQ
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie
Warum steigt die Lufthansa Aktie heute?
Eine neue Meldung vom Dienstag liegt nicht vor. Die Aktie erholt sich weiter; zuletzt hatte der Konzern einen Stellenabbau angekündigt.
Drohen neue Streiks bei Lufthansa?
Ja. Die Schlichtung mit den Piloten endete ohne Einigung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lufthansa Aktie?
ISIN DE0008232125, WKN 823212. Handelssymbol an deutschen Börsen: LHA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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