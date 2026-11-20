Nach Darstellung von dpa begründet das Management den Schritt mit der Lage des Kernunternehmens: Lufthansa Airlines machte in den ersten neun Monaten 2026 einen operativen Verlust von 180 Millionen Euro, rund 20 Millionen Euro pro Monat. Die Kernmarke sei im dritten Jahr in Folge nicht erfolgreich. Wörtlich heißt es laut dpa, Lufthansa Airlines sei bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität nicht wettbewerbsfähig.

Zusätzlich sollen die Kapazitäten auf Kurz- und Mittelstrecken weiter sinken. Die Zahl der Flugzeuge der Airbus-A320-Familie im Teilkonzern Lufthansa Airlines soll kleiner werden, teilweise ersetzt durch den kleineren Airbus A220. Konkrete Flugzeugzahlen nennt die Meldung nicht. Zeitraum und Form des Stellenabbaus sind offen; ebenso ist unklar, ob er zum vor gut einem Jahr angekündigten Wegfall von rund 4.000 Verwaltungsstellen gehört. Das Unternehmen wollte sich am Donnerstagabend nicht äußern.