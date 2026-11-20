Die Lufthansa Aktie (Ticker LHA, ISIN DE0008232125) rückt am späten Donnerstagabend wieder in den Fokus: Lufthansa Airlines will an den Drehkreuzen Frankfurt und München insgesamt 1.000 Vollzeitstellen streichen. Das geht laut dpa aus einem internen Schreiben von Airlines-Chef Jens Ritter und vier weiteren Managern hervor (t-online, 19.11.2026, 22:53 Uhr). Die Meldung kam nach dem Xetra-Schluss; eine Kursreaktion der Lufthansa Aktie lässt sich daher noch nicht belegen. Ein Kurs lag in den abgerufenen Quellen nicht vor.
Lufthansa Aktie: 1.000 Vollzeitstellen in Frankfurt und München vor dem Aus, 180 Millionen Euro Verlust – wie viel Sparkurs braucht die Kernmarke?
Lufthansa Airlines will laut internem Schreiben 1.000 Vollzeitstellen an den Drehkreuzen Frankfurt und München streichen und die Kurz- und Mittelstreckenflotte verkleinern. Was das für die Lufthansa Aktie, Airline-Aktien und den DAX bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Lufthansa AG
- Ticker
- LHA (Xetra)
- ISIN
- DE0008232125
Stand: 19.11.2026, Kein Lufthansa-Kurs zum Zeitpunkt der Meldung belegt; Meldung nach Xetra-Schluss
Die Nachricht
Was steht im internen Schreiben von Lufthansa Airlines?
Nach Darstellung von dpa begründet das Management den Schritt mit der Lage des Kernunternehmens: Lufthansa Airlines machte in den ersten neun Monaten 2026 einen operativen Verlust von 180 Millionen Euro, rund 20 Millionen Euro pro Monat. Die Kernmarke sei im dritten Jahr in Folge nicht erfolgreich. Wörtlich heißt es laut dpa, Lufthansa Airlines sei bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität nicht wettbewerbsfähig.
Zusätzlich sollen die Kapazitäten auf Kurz- und Mittelstrecken weiter sinken. Die Zahl der Flugzeuge der Airbus-A320-Familie im Teilkonzern Lufthansa Airlines soll kleiner werden, teilweise ersetzt durch den kleineren Airbus A220. Konkrete Flugzeugzahlen nennt die Meldung nicht. Zeitraum und Form des Stellenabbaus sind offen; ebenso ist unklar, ob er zum vor gut einem Jahr angekündigten Wegfall von rund 4.000 Verwaltungsstellen gehört. Das Unternehmen wollte sich am Donnerstagabend nicht äußern.
|Punkt
|Inhalt
|Stellen
|1.000 Vollzeitstellen in Frankfurt und München
|Zeitraum
|offen
|Flotte
|weniger Airbus A320-Familie, teils Ersatz durch A220
|Kapazität
|Kurz- und Mittelstrecke soll weiter sinken
|Ergebnis
|operativer Verlust 180 Mio. € in 9 Monaten 2026
|Beschäftigte
|rund 67.100 in Deutschland (Lufthansa Group, Ende 2025)
Stand: 19.11.2026, 22:53 Uhr. Angaben aus einem internen Schreiben, das dpa vorliegt; nicht vom Unternehmen bestätigt.
Quelle: dpa via t-online
Das große Bild
Was bedeutet der Stellenabbau für die Lufthansa Aktie und Airline-Aktien?
Für Anleger ist die Meldung ein zweischneidiges Signal. Einerseits zeigt sie, dass der Konzern im Kerngeschäft gegensteuert, was Kosten senken kann. Andererseits räumt das Management einen dreijährigen Misserfolg der Kernmarke ein. Die Unterscheidung ist wichtig: Die Lufthansa Group umfasst mehrere Airlines und Geschäftsfelder, das Schreiben betrifft ausdrücklich den Teilkonzern Lufthansa Airlines. Wie sich das auf das Konzernergebnis auswirkt, geht aus der Meldung nicht hervor.
Das Thema fügt sich in eine Reihe von Nachrichten, die in dieser Woche die Industrie und den Arbeitsmarkt beschäftigen, etwa die Warnstreiks in der Metall-Tarifrunde und die Gespräche der Piloten. Zugleich liegt der Ölpreis nach Daten von t-online bei rund 91 US-Dollar je Barrel Brent (Stand der Seite am Abend, ohne Zeitangabe), was für Airline-Aktien ein Kostenthema bleibt. Ob und wie stark die Lufthansa Aktie im Handel am Freitag reagiert, ist offen; das ist keine Kursprognose.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 20.11.: erster Handel mit der Lufthansa Aktie nach der Meldung; mögliche Stellungnahme des Unternehmens.
Reaktion von Gewerkschaften und Betriebsrat auf den Abbau (noch nicht bekannt).
Offene Frage, ob der Abbau Teil der 4.000 angekündigten Verwaltungsstellen ist.
FAQ
Häufige Fragen zum Lufthansa-Stellenabbau
Wie viele Stellen will Lufthansa streichen? 1.000 Vollzeitstellen an den Drehkreuzen Frankfurt und München, laut internem Schreiben, das dpa vorliegt.
Warum spart Lufthansa Airlines? Laut Schreiben betrug der operative Verlust in neun Monaten 180 Millionen Euro; die Kernmarke sei im dritten Jahr in Folge nicht erfolgreich.
Was heißt das für die Lufthansa Aktie? Eine Kursreaktion ist nicht belegt; die Meldung kam nach Xetra-Schluss. Sie ist keine Kauf- oder Verkaufsaussage.
Wird die Flotte kleiner? Die Zahl der A320-Familie-Flugzeuge soll sinken, teils ersetzt durch A220; Zahlen fehlen.
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