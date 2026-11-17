Mehr Vorsicht: Truist-Analyst Gregory Miller stuft die Lucky-Strike-Aktie auf „Hold“ ab und senkt das Kursziel von 8 auf 4,35 US-Dollar. Beim Kurs von 4,09 US-Dollar am 17. November bleibt damit nur ein Abstand von rund 6 Prozent.
Lucky-Strike-Aktie: Truist stuft ab – Kursziel fast halbiert
Truist-Analyst Gregory Miller stuft die Lucky-Strike-Aktie auf „Hold“ ab und senkt das Kursziel von 8 auf 4,35 US-Dollar. Der Bowlingbetreiber hat die Dividende gestrichen, um Schulden abzubauen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lucky Strike Entertainment Corporation
- Handelssymbol
- LUCK (NYSE)
- Analyst
- Gregory Miller
- Bank
- Truist
- Rating
- Hold (abgestuft, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 4,35 US-Dollar (zuvor 8 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Truist zur Lucky-Strike-Aktie
Dividende gestrichen – Miller wird vorsichtig
Die Abstufung folgt auf ein schwaches Auftaktquartal.
Lucky Strike Entertainment betreibt Bowlingcenter, Familien-Freizeitparks und Wasserparks in Nordamerika. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bis Ende September stieg der Umsatz um 3,5 Prozent auf 302,6 Millionen US-Dollar. Das Wachstum stammte jedoch aus Zukäufen, vor allem Wasserparks; auf vergleichbarer Fläche sank der Umsatz um 2,6 Prozent.
Je Aktie fiel ein Verlust von 0,21 US-Dollar an, deutlich mehr als erwartet. Der Verwaltungsrat setzte die Quartalsdividende aus, um schneller Schulden abzubauen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Truist-Analyst Gregory Miller zu lesen ist:
Hohe Schulden
Der Verschuldungsgrad liegt beim 5,5-Fachen des bereinigten EBITDA, das Ziel ist etwa das 5-Fache.
Zinslast
Den Zinsaufwand von 52 Millionen US-Dollar im Quartal deckte das Betriebsergebnis von 28,2 Millionen US-Dollar nicht.
Prognose bestätigt
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Management weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 340 bis 360 Millionen US-Dollar an.
Weniger Investitionen
Die Investitionen sollen auf etwa 90 Millionen US-Dollar sinken, der freie Cashflow in den Schuldenabbau fließen.
Umbau zur Marke Lucky Strike
Im Quartal wurden 42 weitere Standorte auf die Marke Lucky Strike umgestellt; Anfang November trugen 182 von 366 Anlagen den Namen. Das Management spricht von einer sich Monat für Monat verbessernden Nachfrage.
Mit einem Ziel knapp über dem Kurs sieht Truist das Chancen-Risiko-Verhältnis nun als ausgeglichen. Die konkrete Begründung der Abstufung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Gregory Miller. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 4,35 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lucky Strike Entertainment Corporation (LUCK): Halten, Kursziel 4,35 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Gregory Miller, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:53 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:53 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Gregory Miller, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.