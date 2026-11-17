Lucky Strike Entertainment betreibt Bowlingcenter, Familien-Freizeitparks und Wasserparks in Nordamerika. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bis Ende September stieg der Umsatz um 3,5 Prozent auf 302,6 Millionen US-Dollar. Das Wachstum stammte jedoch aus Zukäufen, vor allem Wasserparks; auf vergleichbarer Fläche sank der Umsatz um 2,6 Prozent.

Je Aktie fiel ein Verlust von 0,21 US-Dollar an, deutlich mehr als erwartet. Der Verwaltungsrat setzte die Quartalsdividende aus, um schneller Schulden abzubauen.