LTC-Properties-Aktie: Wells-Fargo-Analyst John Kilichowski setzt auf „Equal Weight“ – Kursziel 43 Dollar auf Kursniveau

LTC wandelt sich vom reinen Vermieter zum Betreiber von Seniorenwohnanlagen (SHOP). Dieses Segment macht inzwischen 45 Prozent des annualisierten Nettobetriebsergebnisses aus.

Im dritten Quartal stiegen die Erlöse auf 115,2 Millionen US-Dollar nach 69,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr.