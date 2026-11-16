Umbau mit fairem Preis: Wells-Fargo-Analyst John Kilichowski führt die LTC-Properties-Aktie mit „Equal Weight“ und einem Kursziel von 43 US-Dollar. Das liegt knapp unter dem Kurs von 43,45 US-Dollar laut Ratingübersicht. LTC ist ein Immobilienkonzern (REIT) für Seniorenwohnungen und Pflegeimmobilien.
LTC-Properties-Aktie: Wells-Fargo-Analyst John Kilichowski setzt auf „Equal Weight“ – Kursziel 43 Dollar auf Kursniveau
Wells-Fargo-Analyst John Kilichowski führt die Aktie von LTC Properties mit „Equal Weight“ und einem Kursziel von 43 US-Dollar. Das liegt knapp unter dem Kurs von 43,45 US-Dollar. Der Immobilienkonzern baut sein Seniorenwohngeschäft kräftig aus.
Steckbrief
- Unternehmen
- LTC Properties, Inc.
- Handelssymbol
- LTC (NYSE)
- Analyst
- John Kilichowski
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Equal Weight
- Kursziel
- 43 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur LTC-Properties-Aktie
Umbau läuft – Kilichowski bleibt neutral
John Kilichowski sieht die Aktie fair bewertet. Die Ratingübersicht weist die Einstufung als neu zugeordnet aus.
LTC wandelt sich vom reinen Vermieter zum Betreiber von Seniorenwohnanlagen (SHOP). Dieses Segment macht inzwischen 45 Prozent des annualisierten Nettobetriebsergebnisses aus.
Im dritten Quartal stiegen die Erlöse auf 115,2 Millionen US-Dollar nach 69,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst John Kilichowski zu lesen ist:
Große Zukäufe
Seit Jahresbeginn hat LTC Seniorenwohnanlagen für fast 950 Millionen US-Dollar gekauft.
Verkäufe
Im Gegenzug verkaufte LTC unter anderem 17 Pflegeheime für 304 Millionen US-Dollar.
Leichtes Plus je Aktie
Das bereinigte FFO je Aktie stieg nur von 0,69 auf 0,71 US-Dollar.
Verwässerung
Neue Aktien zur Finanzierung erhöhten die Aktienzahl um 16 Prozent.
Betreiberrisiko statt fester Mieten
Als Betreiber trägt LTC mehr Risiko als ein reiner Vermieter. Dafür profitiert der Konzern direkter von steigender Belegung.
Die Renditen der jüngsten Zukäufe lagen bei rund 6,6 bis 6,9 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst John Kilichowski. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 43 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
LTC Properties, Inc. (LTC): Halten, Kursziel 43,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von John Kilichowski, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: John Kilichowski, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.