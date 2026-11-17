Die LPKF-Aktie sorgt für eine interessante Entwicklung im Lager der institutionellen Leerverkäufer. Während die Papiere des deutschen Lasertechnologie-Spezialisten aktuell bei 8,52 Euro notieren und mit einem Minus von 0,69 Prozent unter Druck stehen, hat ein institutioneller Investor seine Wette auf fallende Kurse deutlich reduziert. SIH Partners, LLLP senkte seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November 2026 von zuvor 0,56 Prozent auf 0,46 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Damit unterschreitet der Hedgefonds die wichtige Veröffentlichungsschwelle von 0,50 Prozent. Gleichzeitig bleibt WorldQuant, LLC mit einer deutlich größeren Short-Position von 0,75 Prozent engagiert. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Beginnen die Leerverkäufer, ihre Risiken bei LPKF zu reduzieren, oder bleibt die Aktie weiterhin ein bevorzugtes Ziel institutioneller Short-Seller?