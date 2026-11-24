Minus 15 Prozent am Freitag, eine kräftige Erholung am Montag, minus 6,82 Prozent am Dienstag: Die LPKF Aktie fährt Achterbahn. Am Abend notiert das Papier von LPKF Laser & Electronics bei 7,10 Euro und zählt zu den drei größten SDAX Verlierern. Der Laserspezialist aus Garbsen wird mit der Chipbranche verkauft.
LPKF Aktie: SDAX Verlierer am Abend – minus 6,8 Prozent, die Chip-Achterbahn wirft den Laserspezialisten wieder ab
Die LPKF Aktie verliert am Dienstag 6,82 Prozent auf 7,10 Euro und ist SDAX Verlierer. Nach dem Absturz vom Freitag und der Erholung vom Montag geht es mit den Chipwerten wieder abwärts. Im Hintergrund stehen schwache Neunmonatszahlen.
Der Auslöser
Warum die LPKF Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine eigene Meldung von LPKF gibt es am Dienstag nicht. Belastet wird die LPKF Aktie vom Stimmungsumschwung bei Halbleiterwerten. Die UBS rät zum Verkauf von AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Symbol: AIXA), weil der Markt nach Ansicht von Analyst Harry Blaiklock zu viel Wachstum einpreist. AIXTRON verlor rund 16 Prozent, Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) rund 10 Prozent. Die Euphorie über die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang (Nvidia, ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) hielt nur einen Tag.
Für LPKF ist das die dritte heftige Bewegung in drei Handelstagen. Am Freitag war die Aktie um 15 Prozent auf 6,88 Euro eingebrochen, als nach dem Börsengang von Anthropic der Verkaufsdruck bei KI- und Technologiewerten zunahm. Am Montag holte sie rund 11 Prozent auf. Heute gibt sie einen großen Teil davon wieder ab. Als kleiner Wert mit geringem Börsenumsatz schwankt der SDAX Verlierer stärker als die großen Namen der Branche.
Der Hintergrund
Schwache Zahlen heute, große Hoffnung auf Glas für morgen
Dass die LPKF Aktie so anfällig ist, hat mit dem laufenden Geschäft zu tun. Nach neun Monaten lag der Umsatz mit 60,3 Millionen Euro um 28,1 Prozent unter dem Vorjahr, das EBIT bei minus 12,8 Millionen Euro. Die Jahresprognose hat das Unternehmen bestätigt. Die Analysten von Montega bleiben bei ihrer Kaufempfehlung und nennen ein Kursziel von 22 Euro, das Dreifache des aktuellen Kurses.
Die Fantasie steckt in der LIDE-Technologie, mit der LPKF feinste Strukturen in Glas für die Chipmontage erzeugt. Mitte November meldete das Unternehmen einen weiteren Auftrag eines asiatischen Herstellers im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, die Lieferung erfolgt 2026 und 2027. Im Ausverkauf ging die Nachricht unter. Leerverkäufer bleiben engagiert, auch wenn SIH Partners seine Position zuletzt auf 0,46 Prozent verringert hat.
FAQ
Häufige Fragen zur LPKF Aktie
Warum fällt die LPKF Aktie heute?
Chipwerte geraten nach einer Verkaufsempfehlung für AIXTRON wieder unter Druck. Eine eigene Meldung von LPKF gibt es nicht.
Ist die LPKF Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 6,82 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Verlierern im SDAX.
Was ist LIDE?
LIDE ist ein Laserverfahren von LPKF, mit dem Glas für die Montage von Chips präzise bearbeitet wird. Darauf ruhen die Wachstumshoffnungen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LPKF Aktie?
ISIN DE0006450000, WKN 645000, Handelssymbol LPK (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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