Warum fällt die LPKF Aktie heute?

Chipwerte geraten nach einer Verkaufsempfehlung für AIXTRON wieder unter Druck. Eine eigene Meldung von LPKF gibt es nicht.

Ist die LPKF Aktie SDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 6,82 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Verlierern im SDAX.

Was ist LIDE?

LIDE ist ein Laserverfahren von LPKF, mit dem Glas für die Montage von Chips präzise bearbeitet wird. Darauf ruhen die Wachstumshoffnungen.