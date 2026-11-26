Aufatmen in Garbsen: Die LPKF Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,87 Prozent auf 7,32 Euro und ist zweitgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Erst am 20. November war der Laserspezialist bei 6,84 Euro auf ein Sechsmonatstief gefallen.
LPKF Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Chip-Erholung und LIDE-Auftrag heben den Laserspezialisten vom Tief
Die LPKF Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,87 Prozent auf 7,32 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Technologiewerte erholen sich europaweit. Leerverkäufer haben ihre Wetten gegen LPKF zuletzt reduziert.
Der Auslöser
Warum steigt die LPKF Aktie heute?
Der Impuls kommt aus dem Sektor. Nach der Kehrtwende der US-Technologiewerte am Mittwochabend übernahmen Chip- und Technologieaktien am Donnerstag die Führung. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology erholte sich um 2,5 Prozent, Infineon, Aixtron und Suss Microtec legten vier bis fünf Prozent zu. Als Zulieferer der Elektronik- und Halbleiterindustrie zieht die LPKF Aktie mit.
Hinzu kommt, dass der Verkaufsdruck von Profis nachlässt. WorldQuant hat seine Leerverkaufsposition auf 0,75 Prozent gesenkt, SIH Partners ist mit 0,46 Prozent unter die Meldeschwelle gefallen. Weniger Short-Druck gibt dem SDAX Gewinner Luft.
Der Hintergrund
Hoffnungsträger Glasbearbeitung
Die Bilanz ist durchwachsen. Nach neun Monaten lag der Umsatz 28,1 Prozent unter dem Vorjahr, das schwache Solargeschäft drückte LPKF tiefer in die Verlustzone. Hoffnung macht die Technologie LIDE zur Bearbeitung von Dünnglas für die Chipindustrie: Am 16. November meldete LPKF einen Auftrag im mittleren einstelligen Millionenbereich von einem asiatischen Kunden. Montega und Warburg Research halten an ihren Kaufempfehlungen fest.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur LPKF Aktie
Warum ist die LPKF Aktie SDAX Gewinner?
Technologiewerte erholen sich nach der Kehrtwende an der Wall Street. LPKF profitiert als zuvor stark gefallener Titel.
Was ist LIDE?
Ein Laserverfahren von LPKF zur präzisen Bearbeitung von Dünnglas, das in der Halbleiterfertigung eingesetzt werden soll.
LPKF Aktie: ISIN DE0006450000, WKN 645000, Börsenkürzel LPK.
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