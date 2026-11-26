LPKF Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Chip-Erholung und LIDE-Auftrag heben den Laserspezialisten vom Tief

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die LPKF Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,87 Prozent auf 7,32 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Technologiewerte erholen sich europaweit. Leerverkäufer haben ihre Wetten gegen LPKF zuletzt reduziert.

Bild: LPKF Laser & Electronics SE (Pressebild)

Aufatmen in Garbsen: Die LPKF Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,87 Prozent auf 7,32 Euro und ist zweitgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Erst am 20. November war der Laserspezialist bei 6,84 Euro auf ein Sechsmonatstief gefallen. Kurs der LPKF Aktie am Morgen 7,32 € Tagesgewinn, Platz 2 der SDAX Gewinner +4,87 % Sechsmonatstief vom 20. November 6,84 € Umsatz nach neun Monaten −28,1 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; LPKF Laser & Electronics; boerse.de Der Auslöser Warum steigt die LPKF Aktie heute? Der Impuls kommt aus dem Sektor. Nach der Kehrtwende der US-Technologiewerte am Mittwochabend übernahmen Chip- und Technologieaktien am Donnerstag die Führung. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology erholte sich um 2,5 Prozent, Infineon, Aixtron und Suss Microtec legten vier bis fünf Prozent zu. Als Zulieferer der Elektronik- und Halbleiterindustrie zieht die LPKF Aktie mit. Hinzu kommt, dass der Verkaufsdruck von Profis nachlässt. WorldQuant hat seine Leerverkaufsposition auf 0,75 Prozent gesenkt, SIH Partners ist mit 0,46 Prozent unter die Meldeschwelle gefallen. Weniger Short-Druck gibt dem SDAX Gewinner Luft. Der Hintergrund Hoffnungsträger Glasbearbeitung Die Bilanz ist durchwachsen. Nach neun Monaten lag der Umsatz 28,1 Prozent unter dem Vorjahr, das schwache Solargeschäft drückte LPKF tiefer in die Verlustzone. Hoffnung macht die Technologie LIDE zur Bearbeitung von Dünnglas für die Chipindustrie: Am 16. November meldete LPKF einen Auftrag im mittleren einstelligen Millionenbereich von einem asiatischen Kunden. Montega und Warburg Research halten an ihren Kaufempfehlungen fest. Was für die LPKF Aktie spricht Neuer LIDE-Auftrag aus Asien

Leerverkäufer reduzieren Positionen

Technologiewerte erholen sich Was Anleger bedenken sollten Umsatz nach neun Monaten 28,1 Prozent tiefer

Solargeschäft belastet das Ergebnis

Erholung am Markt bislang nur technisch Kurz erklärt Fragen und Antworten zur LPKF Aktie Warum ist die LPKF Aktie SDAX Gewinner?

Technologiewerte erholen sich nach der Kehrtwende an der Wall Street. LPKF profitiert als zuvor stark gefallener Titel. Was ist LIDE?

Ein Laserverfahren von LPKF zur präzisen Bearbeitung von Dünnglas, das in der Halbleiterfertigung eingesetzt werden soll. LPKF Aktie: ISIN DE0006450000, WKN 645000, Börsenkürzel LPK. Fazit zur LPKF Aktie Die LPKF Aktie bleibt eine Wette auf LIDE. Der Markt belohnt heute die Hoffnung, die Zahlen müssen folgen. Als SDAX Gewinner hat der Titel zumindest das Tief vom 20. November hinter sich gelassen.

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