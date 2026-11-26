Die Kehrseite: Die laufenden Zahlen sind schwach. In den ersten neun Monaten 2026 sank der Konzernumsatz um 28,1% auf 60,3 Mio. Euro, das EBIT rutschte auf -12,8 Mio. Euro. Belastet haben vor allem das schwache Solargeschäft und Verzögerungen bei erwarteten Aufträgen im Advanced Packaging. Ein Solarauftrag aus China, der bereits eingeplant war, rutscht ins Jahr 2027. Die Jahresprognose hat LPKF dennoch bestätigt, spricht aber von einem anspruchsvollen Schlussquartal.