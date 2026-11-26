Aufatmen in Garbsen: Die LPKF Aktie gewinnt am Donnerstagmittag 6,59% auf 7,44 Euro und gehört zu den stärksten SDAX Gewinnern. Schon am Morgen war der Laserspezialist mit einem Plus von 4,87% auf 7,32 Euro auf Platz 2 der Gewinnerliste gestartet - im Tagesverlauf hat LPKF Laser & Electronics noch einmal zugelegt.
LPKF Aktie: SDAX Gewinner am Mittag mit +6,59% - Laserspezialist vom Tief zurück
Die LPKF Aktie steigt am Donnerstagmittag um 6,59% auf 7,44 Euro und zählt zu den größten SDAX Gewinnern. Die Erholung der Chipwerte, die LIDE-Hoffnung und schrumpfende Leerverkaufspositionen heben LPKF Laser & Electronics vom Sechsmonatstief.
Warum steigt die LPKF Aktie heute?
Die Chip-Erholung zieht LPKF mit nach oben
Die LPKF Aktie ist ein Spielball der Stimmung bei Halbleiterwerten. Als diese nach dem Börsengang von Anthropic in die Knie gingen, verlor LPKF am vergangenen Freitag 15%. Jetzt dreht der Wind - und der Laserspezialist profitiert überproportional.
Technologiewerte erholen sich
Nach der Kehrtwende der US-Techwerte am Mittwoch legte der Stoxx Europe 600 Technology am Donnerstag rund 2,5% zu. Infineon, Aixtron und Suss Microtec gewannen vier bis fünf Prozent. LPKF zieht als Zulieferer der Elektronik- und Halbleiterindustrie mit.
LIDE-Auftrag als Rückenwind
Am 16. November meldete LPKF einen Auftrag im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich eines asiatischen Kunden. Die LIDE-Systeme bearbeiten Glaskomponenten für Co-Packaged-Optics-Anwendungen. Ein Teil wird noch 2026 ausgeliefert, der Rest im ersten Quartal 2027 - und der Kunde setzt die Technik im regulären Produktionsbetrieb ein.
Leerverkäufer ziehen sich zurück
WorldQuant senkte seine Netto-Leerverkaufsposition auf 0,75%, SIH Partners fiel mit 0,46% unter die Meldeschwelle. Weniger Wetten auf fallende Kurse bedeuten weniger Abgabedruck - und mögliche Eindeckungskäufe können eine Erholung zusätzlich beschleunigen.
Hintergrund
LIDE: die große Hoffnung im Glas
Hinter der Abkürzung LIDE steht ein Laserverfahren, mit dem LPKF dünnes Glas präzise strukturiert. Glas gilt als Schlüsselmaterial für die nächste Generation von Chipgehäusen im Advanced Packaging, etwa für leistungsstarke KI-Prozessoren und optische Verbindungen. Genau deshalb reagiert die LPKF Aktie so empfindlich auf jede Nachricht aus der Halbleiterbranche: Ein Durchbruch bei Glassubstraten könnte das Geschäft auf eine neue Stufe heben.
Zahlen
Das operative Geschäft bleibt die Baustelle
Die Kehrseite: Die laufenden Zahlen sind schwach. In den ersten neun Monaten 2026 sank der Konzernumsatz um 28,1% auf 60,3 Mio. Euro, das EBIT rutschte auf -12,8 Mio. Euro. Belastet haben vor allem das schwache Solargeschäft und Verzögerungen bei erwarteten Aufträgen im Advanced Packaging. Ein Solarauftrag aus China, der bereits eingeplant war, rutscht ins Jahr 2027. Die Jahresprognose hat LPKF dennoch bestätigt, spricht aber von einem anspruchsvollen Schlussquartal.
|Kennzahl
|9M 2026
|Veränderung
|Konzernumsatz
|60,3 Mio. €
|-28,1%
|EBIT
|-12,8 Mio. €
|im Minus
Quelle: LPKF Laser & Electronics, Neunmonatsbericht vom 29.10.2026
Die Analysten von Montega und Warburg Research halten dennoch an ihren Kaufempfehlungen fest. Sie setzen darauf, dass sich das LIDE-Geschäft in den kommenden Jahren zum Wachstumstreiber entwickelt.
Häufige Fragen zur LPKF Aktie
Warum ist die LPKF Aktie heute SDAX Gewinner? Halbleiter- und Technologiewerte erholen sich europaweit. LPKF profitiert als Zulieferer der Chipindustrie, gestützt von einem jüngsten LIDE-Auftrag und sinkenden Leerverkaufspositionen.
Was ist LIDE? Ein Laserverfahren von LPKF zur Bearbeitung von Dünnglas, das unter anderem für moderne Chipgehäuse und optische Komponenten eingesetzt wird.
Wie lief das Geschäft 2026? Nach neun Monaten sank der Umsatz um 28,1% auf 60,3 Mio. Euro, das EBIT lag bei -12,8 Mio. Euro.
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