Die LPKF Aktie ist ein Wechselbad der Gefühle. In den ersten neun Monaten 2026 sank der Umsatz des Laserspezialisten aus Garbsen um gut 28 Prozent auf 60,3 Millionen Euro, das operative Ergebnis lag mit 12,8 Millionen Euro im Minus. Hauptgrund ist das eingebrochene Solargeschäft.
LPKF Aktie: Umsatz minus 28 Prozent, rote Zahlen – doch Glas-Chips für die KI locken. Wann zündet die LIDE-Rakete?
LPKF steckt operativ in der Krise, das Solargeschäft bricht ein. Gleichzeitig gilt die LIDE-Technologie als Schlüssel für Glas-Substrate in KI-Chips. Was die LPKF Aktie zwischen Hoffnung und Ernüchterung bewegt.
Die Krise
Solar weg, Sparprogramm läuft
LPKF bestätigte die Ende September gesenkte Prognose von 93 bis 100 Millionen Euro Umsatz bei einer bereinigten operativen Marge von minus 7 bis minus 2,5 Prozent. Mit dem Effizienzprogramm „North Star“ baut der Konzern um, über einen Personalabbau wird mit dem Betriebsrat verhandelt. Das Schlussquartal gilt als anspruchsvoll.
Die Fantasie
LIDE: Glas für KI-Chips
Der Hoffnungsträger heißt LIDE: Mit dem patentierten Laserverfahren bearbeitet LPKF dünnes Glas für das Advanced Packaging von Halbleitern – ein Zukunftsthema für KI-Chips. Das Marktpotenzial schätzt LPKF bis 2030 auf 1,7 Milliarden Euro. Im dritten Quartal erhielt der Konzern eine Absichtserklärung eines führenden asiatischen Herstellers. Die LPKF Aktie reagiert entsprechend heftig auf jede Nachricht aus dem Chipsektor.
Die LPKF Aktie ist eine Wette auf den Durchbruch von Glas im Chip-Packaging. Solange die LIDE-Aufträge nicht in Umsatz münden, bleibt sie hochspekulativ.
Häufige Fragen zur LPKF Aktie
Wie lief das Geschäft nach neun Monaten?
Der Umsatz sank um 28,1 Prozent auf 60,3 Millionen Euro, das EBIT war negativ.
Was ist LIDE?
Ein Laserverfahren zur Bearbeitung von Glas für das Advanced Packaging von Halbleitern.
Was erwartet LPKF für 2026?
93 bis 100 Millionen Euro Umsatz bei einer negativen bereinigten EBIT-Marge.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.