Wie lief das Geschäft nach neun Monaten?

Der Umsatz sank um 28,1 Prozent auf 60,3 Millionen Euro, das EBIT war negativ.

Was ist LIDE?

Ein Laserverfahren zur Bearbeitung von Glas für das Advanced Packaging von Halbleitern.

Was erwartet LPKF für 2026?

93 bis 100 Millionen Euro Umsatz bei einer negativen bereinigten EBIT-Marge.