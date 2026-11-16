LPKF Aktie im Aufwind: WorldQuant reduziert Short-Quote deutlich - die Bullen wittern ihre Chance!

Die LPKF-Aktie steht vor einer interessanten Bewährungsprobe. WorldQuant, LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 13. November 2026 von 0,88 Prozent auf 0,75 Prozent reduziert und damit einen spürbaren Teil seiner bisherigen Short-Wette zurückgenommen. Gleichzeitig bleibt SIH Partners, LLLP mit zuletzt gemeldeten 0,56 Prozent auf der Short-Seite vertreten. Insgesamt summieren sich die beiden ausgewiesenen Positionen auf 1,31 Prozent des Aktienkapitals. Dass die LPKF-Aktie gleichzeitig um 1,38 Prozent auf 8,84 Euro steigt, macht die Entwicklung besonders interessant. Für Anleger könnte der Rückzug von WorldQuant ein erstes Zeichen dafür sein, dass die negative Positionierung einzelner institutioneller Investoren an Intensität verliert. Eine nachhaltige Neubewertung der Aktie lässt sich daraus jedoch noch nicht ableiten. Entscheidend bleibt, ob LPKF seine technologischen Marktchancen in steigende Umsätze, bessere Margen und einen stärkeren Cashflow umsetzen kann. Sollte dies gelingen und gleichzeitig der Short-Druck weiter nachlassen, könnte die LPKF-Aktie positiv überraschen. Bleiben die operativen Fortschritte aus, dürften die Leerverkäufer dagegen weiterhin Argumente für ihre Positionierung finden. Die jüngste Entwicklung liefert damit ein interessantes Signal, aber noch keinen Beweis für eine dauerhafte Trendwende.