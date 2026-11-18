Die LPKF-Aktie steigt auf 8,60 Euro und gewinnt 1,18 Prozent, während WorldQuant seine Netto-Leerverkaufsposition am 17. November 2026 von 0,75 Prozent auf 0,59 Prozent reduziert hat. Besonders bemerkenswert ist die längerfristige Entwicklung: Seit dem 21. Oktober sank die Position von 1,31 Prozent auf nur noch 0,59 Prozent. Damit hat der Hedgefonds seine negative Netto-Positionierung innerhalb von weniger als vier Wochen um rund 55 Prozent verringert. Für LPKF-Aktionäre ist dieser schrittweise Rückzug ein interessantes Signal, das auf eine nachlassende negative Positionierung eines bedeutenden Marktteilnehmers hinweist. Ob daraus eine nachhaltige Unterstützung für den Aktienkurs entsteht, hängt jedoch von weiteren Positionsveränderungen und vor allem von der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens ab. Sollten sich die Geschäftsperspektiven verbessern und weitere Leerverkäufer ihre Engagements zurückfahren, könnte sich das Umfeld für die Aktie aufhellen. Bleiben operative Fortschritte dagegen aus, könnten die Risiken trotz des jüngsten Kursgewinns bestehen bleiben. Eines ist jedenfalls klar: WorldQuant hat seine Wette gegen LPKF deutlich verkleinert – und die nächsten Schritte des Hedgefonds dürften für Anleger besonders interessant werden.